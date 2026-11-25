Ra đời từ năm 1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trải qua ba thập kỷ xây dựng khung pháp lý, chuẩn hóa vận hành và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Trong dòng chảy phát triển đó, sự trưởng thành của khối các công ty chứng khoán nội địa đóng vai trò cầu nối trực tiếp giúp mở rộng quy mô nhà đầu tư và nâng cao chiều sâu thanh khoản cho toàn thị trường.

Theo số liệu từ các Sở Giao dịch Chứng khoán tính đến hết tháng 9/2026, VPS tiếp tục giữ vị trí số một về thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE (đạt 11,54%), sàn HNX (18,15%), thị trường UPCoM (14,24%) và dẫn đầu thị trường chứng khoán phái sinh với 34,21% thị phần giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số (theo công bố của HNX).

Số liệu thị phần môi giới quý III/2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố

Thành tích 23 quý liên tiếp dẫn đầu thị phần (quý I/2021 - quý III/2026) phản ánh chiến lược lấy công nghệ làm trọng tâm và tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư cá nhân của VPS. Đến hết tháng 9/2026, ngay cả trong giai đoạn thanh khoản toàn thị trường trầm lắng, hệ thống của công ty vẫn mở rộng quy mô lên hơn 1,62 triệu tài khoản (chiếm khoảng 15% toàn thị trường), đảm bảo khớp lệnh ổn định trên các nền tảng VPS SmartOne, VPS SmartPro và VPS SmartOne Web. Song song đó, nền tảng tài chính vững mạnh với vốn chủ sở hữu đạt 32.074 tỷ đồng và tỷ lệ vốn khả dụng ở mức 988% tạo dư địa an toàn để doanh nghiệp đầu tư chiều sâu cho hạ tầng vận hành. Đón đầu xu hướng quản trị tài sản khi thị trường hướng tới nâng hạng giai đoạn 2026-2030, VPS cũng đã ra mắt sản phẩm VPS Smart Indexing (VSI) vào tháng 8/2026, theo đó VPS thay mặt Khách hàng quản lý và đầu tư danh mục theo chiến lược đã lựa chọn. Danh mục được xây dựng và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia của VPS, hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn và gia tăng giá trị tài sản thông qua nguyên tắc đầu tư kỷ luật, định kỳ.

Sản phẩm ủy thác đầu tư công nghệ VPS Smart Indexing (VSI) trên nền tảng số của VPS

Trong giai đoạn 2025-2026, Chứng khoán VPS tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường thông qua nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước uy tín. Trên trường quốc tế, tạp chí The Asset tại Triple A Awards 2026 đã vinh danh VPS là "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp.

Ở trong nước, VPS được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) trao danh hiệu "Thành viên giao dịch tiêu biểu" và dẫn đầu Top 10 thị phần môi giới giai đoạn 2025-2026, đồng thời được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ghi nhận ở ba hạng mục "Thành viên tiêu biểu" về lưu ký và thanh toán giao dịch. Bên cạnh đó, tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025, mảng ngân hàng đầu tư của VPS cũng giành cú đúp giải thưởng "Doanh nghiệp có thương vụ IPO tiêu biểu" và "Tổ chức tư vấn tiêu biểu".

Bà Nguyễn Thanh Nga - Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ VPS (giữa) nhận vinh danh Top 10 Thành viên Giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất năm 2025-2026

Hành trình hơn 5 năm duy trì vị thế trên thị trường môi giới là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ, năng lực quản trị và sự tin tưởng của cộng đồng nhà đầu tư dành cho VPS. Trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, góp phần nâng cao trải nghiệm giao dịch và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường vốn.