‏Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa kênh phân phối của hệ thống Dat Xanh Services qua đó mở rộng hợp tác, kết nối cơ hội kinh doanh và gia tăng thu nhập cho cộng đồng môi giới bất động sản.‏

‏Mở rộng mô hình kinh doanh, thích ứng với thị trường‏

‏Trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục thay đổi, hoạt động kinh doanh ngày càng đòi hỏi sự linh hoạt trong phương thức triển khai, khả năng kết nối nguồn lực và mở rộng hệ thống đối tác. Với thế mạnh trong việc phát triển và phân phối bất động sản, Dat Xanh Services tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động theo hướng tăng cường liên kết với các đối tác và cộng đồng nhà môi giới trên thị trường.‏

‏Trên cơ sở đó, DXS Partner được phát triển nhằm kết nối nguồn sản phẩm, khách hàng, đối tác, tạo ra các cơ hội và gia tăng thu nhập cho các bên tham gia. Đây cũng là bước tiến trong định hướng đa dạng hóa kênh phân phối của doanh nghiệp.‏

‏Chia sẻ về định hướng phát triển DXS Partner, ‏‏Bà Trịnh Thị Kim Liên – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Dat Xanh Services‏‏ cho biết:‏‏"Với thế mạnh từ hệ thống kinh doanh trực tiếp cùng kinh nghiệm phát triển và phân phối bất động sản, chúng tôi xác định việc mở rộng hệ thống đối tác là định hướng chiến lược nhằm kết nối và phát huy tối đa nguồn lực trên thị trường. DXS Partner được phát triển với mục tiêu kiến tạo một nền tảng hợp tác kinh doanh bất động sản linh hoạt, nơi ứng dụng công nghệ để kết nối nguồn hàng, đối tác và cơ hội giao dịch; giúp mỗi Partner chủ động khai thác thế mạnh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng thu nhập. Thông qua DXS Partner, chúng tôi hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hợp tác rộng mở, nơi các bên cùng kết nối, cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị bền vững."‏

‏Bà Trịnh Thị Kim Liên - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Dat Xanh Services - Phụ trách Kênh DXS Partner‏

‏DXS Partner – Nền tảng kinh doanh bất động sản ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn hàng, đối tác và cơ hội giao dịch‏

‏Với mục tiêu "Kết nối cơ hội – Gia tăng thu nhập", DXS Partner hướng đến trở thành cầu nối giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, hệ thống phân phối, cộng đồng nhà môi giới và người mua bất động sản.‏

‏Thông qua nền tảng, các đối tác và nhà môi giới có thể tiếp cận nguồn sản phẩm từ hệ thống DXS, chủ động lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát huy thế mạnh kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, các Partner còn có cơ hội tham gia những hoạt động nâng cao kỹ năng và đào tạo kiến thức chuyên sâu cùng các dự án DXS Partner triển khai phân phối.‏

‏Mở rộng cơ hội kinh doanh, đồng hành phát triển cùng cộng đồng Partner‏

‏Hướng đến xây dựng môi trường hợp tác linh hoạt và hiệu quả, DXS Partner tập trung phát triển bốn nhóm giá trị dành cho cộng đồng đối tác: nguồn sản phẩm đa dạng, cơ hội gia tăng thu nhập, chính sách hợp tác hấp dẫn và sự đồng hành trong quá trình kinh doanh.‏

‏Sức hút của nền tảng bước đầu được thể hiện qua sự đón nhận từ thị trường. Chỉ sau 2 tuần chính thức ra mắt, DXS Partner đã ghi nhận hơn 500 Partner tham gia kết nối và hợp tác kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu mở rộng kết nối, tiếp cận nguồn hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong cộng đồng môi giới bất động sản.‏

‏Về nguồn sản phẩm, các Partner có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm và dự án được kết nối thông qua hệ thống DXS, chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh ở những phân khúc tiềm năng.‏

‏Về cơ hội kinh doanh, nền tảng tạo điều kiện để đối tác khai thác nguồn lực sẵn có, mở rộng quan hệ hợp tác và gia tăng khả năng tham gia giao dịch, từ đó tìm kiếm thêm cơ hội thu nhập.‏

‏Về chính sách hợp tác, DXS Partner chú trọng xây dựng cơ chế hoa hồng cạnh tranh, với tỷ lệ hoa hồng cá nhân lên đến 75% theo chính sách áp dụng. Đặc biệt, thời gian chi trả hoa hồng trong vòng 48 giờ giúp đối tác chủ động hơn về dòng tiền và kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, mức hoa hồng có thể gia tăng theo số lượng và giá trị giao dịch, tạo động lực để các Partner phát triển hoạt động kinh doanh và tối ưu hiệu quả hợp tác.‏

‏Về sự đồng hành, các Partner có cơ hội kết nối với đội ngũ hỗ trợ và cộng đồng môi giới trong mạng lưới, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao năng lực kinh doanh.‏

‏DXS Partner tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn hàng đa dạng, phát triển hoạt động kinh doanh và gia tăng thu nhập cho cộng đồng đối tác.‏

Từ những giá trị trên, DXS Partner hướng đến hình thành cộng đồng kinh doanh BĐS rộng mở, nơi các thành viên có thể chủ động phát triển sự nghiệp, khai thác cơ hội phù hợp và cùng gia tăng giá trị từ sự hợp tác.‏

‏Với tinh thần đổi mới, định hướng phát triển bền vững kết hợp cùng nền tảng công nghệ, DXS Partner kỳ vọng trở thành cầu nối hợp tác hiệu quả, góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh bất động sản và tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng đối tác, nhà môi giới trên thị trường.

Thông tin liên hệ:

DXS Partner - Nền tảng kinh doanh bất động sản ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn hàng, đối tác và cơ hội giao dịch.

Hotline: 0917 928 439

Website: https://partner.datxanhservices.vn/