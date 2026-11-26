Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển của MIDA. khi doanh nghiệp vinh dự góp mặt trong Top 100 Doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, đồng thời tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam – Vietnam Value lần thứ 6 liên tiếp.

Đây là hai sự ghi nhận có ý nghĩa, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của MIDA trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, việc liên tiếp được vinh danh tại các chương trình cấp quốc gia cho thấy định hướng phát triển của doanh nghiệp đang từng bước tạo dựng những giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. MIDA vinh danh Vietnam Value và Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam 2026

Khẳng định năng lực từ nền tảng hơn 20 năm phát triển

Được hình thành và phát triển với hơn 20 năm kinh nghiệm, MIDA từng bước xây dựng năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu chính xác và linh kiện nhựa kỹ thuật cao, phục vụ nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như điện – điện tử, ô tô, y tế và công nghệ cao.

Không dừng lại ở hoạt động chế tạo khuôn, MIDA đã đầu tư mở rộng năng lực ép nhựa kỹ thuật, trang trí, lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm, hướng đến cung cấp giải pháp sản xuất đồng bộ cho khách hàng. Quy trình từ thiết kế, mô phỏng, chế tạo khuôn đến ép nhựa và hoàn thiện sản phẩm được triển khai nhằm tối ưu chất lượng, độ chính xác và hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không ngừng đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, phát triển đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý chất lượng. Đây là nền tảng quan trọng giúp MIDA đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Máy móc sản xuất khuôn mẫu

Hai giải thưởng – động lực cho chặng đường phát triển mới

Việc đồng thời đạt được hai danh hiệu lớn trong năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để MIDA tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, MIDA xác định đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng và phát triển nguồn nhân lực là những ưu tiên chiến lược.

Với định hướng trở thành đối tác sản xuất tin cậy của các doanh nghiệp công nghệ và tập đoàn quốc tế, MIDA tiếp tục mở rộng năng lực từ chế tạo khuôn chính xác đến sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, hướng đến những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao hơn.

Hai giải thưởng trong năm 2026 là dấu mốc đáng tự hào, tiếp thêm động lực để MIDA kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.