Thành tích ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc gắn kết và lấy con người làm trung tâm trong hành trình chuyển đổi thành Tập đoàn công nghệ thủy sản (AquaTech).

Ngày 18/11, tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc được vinh danh vị trí Top 1 nhóm ngành Nông – Lâm – Thủy sản, khối doanh nghiệp vừa. Bảng xếp hạng do Anphabe thực hiện thường niên, dưới sự bảo trợ của VCCI và được INTAGE Việt Nam kiểm chứng độc lập, với hơn 70.000 đáp viên đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành.

Ông Lương Thanh Văn, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Úc phát biểu tại sự kiện

Ông Lương Thanh Văn, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Úc bày tỏ sự trân trọng và tri ân đến toàn thể đội ngũ cộng sự đã đồng hành, cống hiến và góp phần tạo nên những thành tựu của Tập đoàn trong suốt hành trình phát triển. Ông nhấn mạnh, con người luôn là tài sản quý giá và là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Danh hiệu Top 1 không chỉ ghi nhận những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết mà còn là động lực để Tập đoàn Việt Úc tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, song hành cùng chiến lược khoa học công nghệ, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh danh hiệu Top 1 nhóm ngành Nông – Lâm – Thủy sản, Tập đoàn Việt Úc lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 – Khối doanh nghiệp vừa, khẳng định sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng trên thị trường lao động. Đồng thời, Tập đoàn cũng được ghi nhận với chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi người lao động được lắng nghe, gắn kết và phát triển cùng doanh nghiệp.

Đầu tư đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa

Trải qua 25 năm phát triển, Tập đoàn Việt Úc đang từng bước chuyển đổi từ mô hình nuôi trồng thủy sản (Aquafarm) sang Tập đoàn công nghệ thủy sản (AquaTech), với hệ sinh thái 18 công ty thành viên. Quá trình này đòi hỏi đội ngũ nhân sự vững chuyên môn, có tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với công nghệ.

Theo định hướng "Lấy nhân sự làm trung tâm, dùng công nghệ thúc đẩy phát triển", Tập đoàn Việt Úc chú trọng đào tạo, phát triển năng lực và xây dựng đội ngũ kế thừa. Nổi bật là chương trình VUG Next Gen nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân sự tiềm năng, cùng các chương trình đào tạo chuyên môn trong sản xuất, nghiên cứu và vận hành.

Đồng thời, Tập đoàn mở rộng hợp tác với các trường ĐH có chuyên khoa Nuôi trồng Thủy sản thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên thực tập và tài trợ học bổng.

Đầu năm 2026, Tập đoàn Việt Úc cũng đã đạt chứng nhận Great Place To Work® dựa trên khảo sát hơn 1.400 cộng sự trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Tập đoàn duy trì chính sách lương thưởng gắn với hiệu suất, lương tháng 13, bảo hiểm theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 cùng các hoạt động văn hóa, du lịch và teambuilding, góp phần nâng cao sự gắn kết của nhân sự.

Môi trường làm việc hạnh phúc từ sự gắn kết và những giá trị sẻ chia

Không chỉ chú trọng hiệu quả công việc và phát triển sự nghiệp, Tập đoàn Việt Úc còn xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nơi mỗi cộng sự được quan tâm về đời sống tinh thần, khuyến khích chia sẻ và cùng tạo nên những trải nghiệm tích cực.

Đội ngũ nhân sự Tập đoàn Việt Úc lan tỏa tinh thần làm việc hạnh phúc, gắn kết và sáng tạo

Các hoạt động văn hóa nội bộ được tổ chức thường xuyên, nổi bật là chuỗi Ngày hội văn hóa Culture Day, các chương trình teambuilding và hoạt động tập thể. Đây là dịp để đội ngũ nhân sự từ nhiều đơn vị giao lưu, tăng cường kết nối, lan tỏa tinh thần đồng đội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết trên toàn hệ thống.

Chuỗi chương trình Ngày hội văn hóa Culture Day tạo không gian kết nối, sẻ chia giữa các cộng sự Tập đoàn Việt Úc

Đặc biệt, tinh thần gắn kết còn được lan tỏa thông qua những hoạt động trách nhiệm xã hội, nơi các cộng sự cùng chung tay tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Điển hình là chương trình "Sải bước chân S – Kiến tạo biển xanh" do Tập đoàn Việt Úc phối hợp cùng Cộng đồng Xanh Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức tại Phước Dinh, Khánh Hòa, hưởng ứng Ngày Bền vững Thế giới. Chương trình thu hút hơn 250 người tham gia chạy bộ 2,5 km kết hợp thu gom 625 kg rác tại bãi biển Sơn Hải.

Phát huy sức mạnh từ đội ngũ nhân sự cùng nền tảng khoa học công nghệ, Tập đoàn Việt Úc tiếp tục khẳng định khát vọng tiên phong, tạo động lực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ thủy sản vào năm 2030.