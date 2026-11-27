‏Khoảng trống ở phân khúc mắt kính tầm trung‏

‏Vài năm trở lại đây, sức mua ổn định của nhóm người tiêu dùng trẻ tại các đô thị lớn khiến Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều chuỗi bán lẻ quốc tế. Với nhiều sự đa dạng về lựa chọn, người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn đến giá trị nhận được từ mỗi quyết định mua sắm, không chỉ ở chất lượng sản phẩm và mức giá mà còn ở tính minh bạch và dịch vụ đi kèm. ‏

‏Riêng với ngành hàng mắt kính, người mua trong nước từ lâu đứng trước hai thái cực: các cửa hàng truyền thống đa dạng mẫu mã nhưng thiếu minh bạch về giá tròng và chất lượng đo khám, hoặc phân khúc hàng hiệu xa xỉ có mức giá quá tầm với số đông. Khoảng trống ở phân khúc tầm trung – nơi người dùng cần một chiếc kính bền, thẩm mỹ, giá rõ ràng và dịch vụ nhanh gọn – vẫn còn bỏ ngỏ.‏

‏Một năm giải bài toán trải nghiệm bằng quy chuẩn Nhật Bản‏

‏Gia nhập thị trường từ tháng 11/2025 với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, JINS chọn đúng khoảng trống này để khai thác.Sau một năm, thương hiệu từng bước mở rộng hiện diện tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh, đánh dấu bước tiến trong hành trình tiếp cận người tiêu dùng Việt. Việc mở rộng mạng lưới không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận của thương hiệu mà còn cho thấy nỗ lực đưa trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn Nhật Bản đến gần hơn với nhiều khách hàng. ‏

‏JINS gia nhập thị trường Việt Nam tròn 1 năm nhưng đã vươn xa cả ba miền (ảnh: JINS Việt Nam)

‏Điểm khác biệt của chuỗi bán lẻ này nằm ở cách vận hành đặc trưng của người Nhật. Bước vào cửa hàng, khách hàng có thể thoải mái tham khảo, thử nhiều mẫu gọng được phát triển theo định hướng thiết kế Nhật Bản, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên khi cần. Đặc biệt, khách hàng trải nghiệm công nghệ JINS BRAIN ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đánh giá mức độ phù hợp của gọng kính với từng khuôn mặt, mang đến thêm cơ sở để khách hàng tìm ra thiết kế phù hợp với mình. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách niêm yết giá trọn gói, bao gồm gọng và tròng kính tiêu chuẩn, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt chi phí ngay từ đầu và chủ động hơn trong quyết định mua sắm.‏

‏JINS BRAIN — công nghệ AI hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của kính với khuôn mặt (ảnh: JINS Việt Nam)

‏Bên cạnh đó, quy trình đo thị lực kỹ lưỡng cùng thời gian mài lắp kính nhanh góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.. Những tiêu chuẩn này cũng phản ánh triết lý "Magnify Life" mà JINS theo đuổi – không chỉ mang đến giải pháp hỗ trợ thị lực mà còn hướng đến sự thoải mái, tiện dụng trong cuộc sống thường ngày. Điều này được thể hiện qua các thiết kế gọng có trọng lượng nhẹ, chú trọng sự vừa vặn và tính ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.‏

‏Khách hàng được nhân viên JINS tư vấn và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thị lực tại cửa hàng (ảnh: JINS Việt Nam)

‏JINS tri ân khách hàng nhân dịp tròn một năm tại Việt Nam‏

‏Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng, duy trì sự kết nối với khách hàng cũng là một phần trong hành trình phát triển của JINS tại Việt Nam. Nhân dịp tròn một năm có mặt tại Việt Nam, JINS triển khai chiến dịch tri ân "Hành trình 1 năm - Cảm ơn khách hàng đã đồng hành cùng JINS" nhằm gắn kết nhóm khách hàng hiện hữu.‏

‏Ghi nhận thực tế cho thấy sự tỉ mỉ trong khâu hậu mãi là lý do chính khiến nhiều người quay lại. Chị Minh Thư (28 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM) cho biết chị ấn tượng nhất ở bước kỹ thuật viên căn chỉnh từng milimet càng kính theo dáng tai và sống mũi, giúp việc đeo kính suốt 8 tiếng làm việc không bị đau hay hằn vết. Với anh Hoàng Nam (32 tuổi, kiến trúc sư), sự rõ ràng về chi phí và thời gian hoàn thiện kính nhanh gọn là điểm cộng lớn nhất.‏

‏JINS tri ân khách hàng với nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn

‏Bên cạnh hoạt động chăm sóc tại cửa hàng, dịp kỷ niệm 1 năm này JINS cũng áp dụng ưu đãi giảm giá đến 50% dành cho các sản phẩm mắt kính chọn lọc từ chương trình "Khám phá các thiết kế kính từ Tokyo, Nhật Bản", tặng sổ tay kỷ niệm trên toàn quốc (ngoại trừ cửa hàng JINS AEON MALL Hạ Long) dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 2.000.000 VNĐ và tổ chức chương trình bốc thăm gồm chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người với tổng trị giá đến 120.000.000 đồng, iPhone 18 Pro và voucher mua kính tại các cửa hàng ở TP.HCM.‏

‏Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế đang mang đến thêm lựa chọn và góp phần làm phong phú thị trường bán lẻ Việt Nam. Mỗi thương hiệu có chiến lược tiếp cận riêng, nhưng để phát triển bền vững tại một thị trường mới, quy mô hay danh tiếng quốc tế chưa phải yếu tố duy nhất quyết định. Hành trình một năm của JINS cho thấy tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng bản địa, từ chất lượng sản phẩm, tính minh bạch trong mua sắm đến trải nghiệm dịch vụ phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đặc biệt, khi người tiêu dùng trẻ ngày càng có nhiều lựa chọn, khả năng đáp ứng đúng kỳ vọng và tạo dựng sự tin tưởng sẽ là nền tảng giúp thương hiệu duy trì kết nối lâu dài với khách hàng.‏