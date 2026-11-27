Từ bài toán giá thành đến sự ra đời của đá nhân tạo BMC

Khi công ty thành lập, đá cẩm thạch nhân tạo tại Nhật chủ yếu là hàng nhập khẩu tạo hình bằng cách đổ khuôn, chi phí cao và chất lượng chưa đảm bảo nên khó đến được với số đông gia đình. Năm 1983, Yoshimoto Sangyo bước vào mảng này với mục tiêu tìm một vật liệu vừa bền vừa sản xuất được hàng loạt.

Thay vì đổ khuôn, Yoshimoto Sangyo chọn ép nguyên liệu ở nhiệt độ và áp suất cao. Toàn bộ quá trình phát triển vật liệu này do công ty tự nghiên cứu, từ nguyên liệu, công thức đến cách khuấy trộn. Chi phí nguyên liệu tăng, nhưng sản xuất hàng loạt giúp giá thành cuối cùng giảm.

Đá cẩm thạch nhân tạo BMC (Bulk Molding Compound, hỗn hợp đúc khối) là vật liệu gồm mạng lưới polymer nền, bột khoáng và sợi thủy tinh gia cường. Năm 1997, nhà máy của Yoshimoto Sangyo tại Osaka bắt đầu sản xuất BMC. Hỗn hợp này được ép thành sản phẩm ở 125–150°C trên dàn máy ép 500, 1.500 và 2.500 tấn. Nhờ vậy, mặt đá BMC cứng, chống ố tốt, chịu được nồi nóng và có độ bền va đập gấp 3–4 lần đá nhân tạo gốc acrylic khác.

Dàn máy ép BMC tại nhà máy Art Stage của Yoshimoto Sangyo ở tỉnh Okayama. Ảnh: Yoshimoto Global

Mở rộng dòng vật liệu chậu rửa chén và mặt đá bếp

Năm 2006, Yoshimoto Sangyo đưa ra thị trường chậu rửa chén làm bằng CRYSTAL SURFACE, đá nhân tạo độ cứng cao phát triển riêng cho chậu rửa chén. Bề mặt CRYSTAL SURFACE đạt độ cứng 8H theo thang bút chì, gần tương đương kính cường lực, chịu nhiệt 350°C và có tính kháng khuẩn ngay trong khối vật liệu.

Ở mảng mặt bếp, bên cạnh BMC còn có ULTRA SURFACE dạng tấm khổ lớn, bề mặt vân da. ULTRA SURFACE chịu nhiệt 250°C, độ hút nước chỉ 0,04% nên chất lỏng rất khó thấm. Năm 2026, hãng ra mắt CREA SURFACE, dòng mặt bếp phong cách châu Âu với kiểu cạnh MARINE EDGE vát nhọn và gờ chống tràn cao 2 mm ép liền khối ở ba mặt.

Quầy bếp mặt đá CREA SURFACE và chậu rửa chén CRYSTAL SURFACE. Ảnh: Yoshimoto Global

Giá trị mang đến cho bếp và phòng tắm Việt: giải bài toán vết ố và nấm mốc

Nỗi lo đầu tiên là vết ố. Mặt đá bếp Việt thường xuyên tiếp xúc nước mắm, nghệ, cà phê, dầu ăn; ở phòng tắm là chất tẩy rửa, mỹ phẩm.

Mặt đá và chậu của Yoshimoto Sangyo được thử chống ố theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 6902: 30 loại chất bẩn được đậy kín trên bề mặt 24 giờ rồi chấm điểm theo mức độ khó làm sạch. Các dòng vật liệu của hãng đều vượt qua tiêu chuẩn này.

Nỗi lo thứ hai là hóa chất tẩy rửa. Với mặt đá của Yoshimoto Sangyo, gia đình có thể lau bằng cồn, chất tẩy gốc clo (Javel) mà bề mặt không hỏng, kể cả khi lỡ dùng nước tẩy bồn cầu. Trong thử nghiệm nội bộ, mẫu đá nhân tạo BMC và ULTRA SURFACE tiếp xúc cồn suốt một tháng mà bề mặt không biến đổi, trong khi mẫu đối chứng bị nhám, mất bóng sau 3–5 ngày.

Nỗi lo thứ ba là nấm mốc: khí hậu nóng ẩm khiến đường silicon quanh chậu rửa chén lẫn lavabo dễ mốc đen. Khi chậu và mặt đá đều là của Yoshimoto Sangyo, chậu được gắn liền vào mặt đá tại xưởng gia công ở Việt Nam bằng keo chuyên dụng thay cho silicon, không để lại lỗ li ti nên nấm mốc khó bám. Với lavabo liền khối, chậu và mặt đá được ép thành một khối nên không có mối nối.

Lavabo liền khối SQ ở Ba Đình, Hà Nội, chậu và mặt đá BMC ép thành một khối. Ảnh: Yoshimoto Global

Từ Nhật Bản đến Việt Nam

Hiện Yoshimoto Sangyo sở hữu trọn chuỗi giá trị, từ nghiên cứu nguyên vật liệu, sản xuất BMC tại nhà máy ở Osaka đến ép thành phẩm và gia công tại nhà máy ở tỉnh Okayama.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối dưới thương hiệu Yoshimoto Global qua các showroom đối tác ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và TP HCM. Khách được đo đạc miễn phí và lắp đặt sau khoảng 2–4 tuần. Mặt bếp được bảo hành 20 năm; chậu rửa chén và lavabo 5 năm.

Từ bài toán giá thành của những năm 1970, Yoshimoto Sangyo đi qua nửa thế kỷ với cùng một hướng: thay đổi cách sản xuất để đá nhân tạo bền đến được với nhiều gia đình hơn, nay có cả gia đình Việt.

Chậu âm bàn UR3854 gắn âm liền khối mặt đá BMC dòng EK, không thấy mối nối. Ảnh: Yoshimoto Global



