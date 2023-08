Khảo sát bữa ăn của 92.000 người Nhật: Điểm chung của trường thọ là ăn ít 1 món, ăn nhiều 7 món

Theo báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước khiến cả thế giới phải tò mò về bí quyết kéo dài tuổi thọ của người Nhật cũng.Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bí mật thực sự nằm sau tuổi thọ của người Nhật không phải là rèn luyện thân thể mà chính là ở những thói quen ăn uống lành mạnh của họ.

Một trong số đó là nghiên cứu của nhóm nghiên cứu từ Khoa Y tế Công cộng, Trường Cao học Y khoa, Đại học Tohoku, Nhật Bản được công bố trên "Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu". Theo đó, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu khảo sát từ Nhóm nghiên cứu triển vọng của Trung tâm Y tế Công cộng Nhật Bản (JPHC). 92.000 người đã được theo dõi trong thời gian trung bình 18,9 năm về tần suất ăn 147 loại thức ăn. Sau đó nhóm nghiên cứu đã dựa theo chế độ ăn kiêng Nhật Bản (JDI-8) để chấm điểm thói quen ăn uống của họ.

Sau khi phân tích dữ liệu của 92.000 người này, kết quả cho thấy những người có điểm số 6-8 có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 14%, nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 11% và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 11% so với những người có điểm số 0-2.

Theo đó, nhóm có điểm số 6-8 thường ăn 7 loại thực phẩm là: cơm, cá, súp miso, trà xanh, rong biển, rau có màu vàng xanh, đồ ngâm chua. Ngoài ra, nhóm này còn hạn chế ăn thịt đỏ trong bữa ăn hàng ngày. Cũng theo các nhà nghiên cứu, duy trì thói quen ăn những thực phẩm này sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong một cách hiệu quả, giúp bạn ta khỏe mạnh, sống lâu hơn.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân của những người ăn nhiều rong biển giảm 6%, người ăn nhiều dưa chua giảm 5%, người ăn nhiều rau có màu vàng xanh giảm 6%, người ăn nhiều cá giảm 3% và người uống nhiều trà xanh giảm tới 11%.

Ngoài ra, mặc dù hiệu quả của việc uống nhiều súp miso, ăn ít thịt lợn và thịt bò là không rõ ràng. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn uống và sự kết hợp của những thực phẩm này tạo ra sự tương tác phức tạp của nhiều chất dinh dưỡng góp phần mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn và tuổi thọ cao hơn của người dân Nhật Bản có liên quan đến "chế độ ăn kiêng kiểu Nhật" này.

3 thói quen ăn uống khác giúp người Nhật sống thọ

Không chỉ thường xuyên ăn ít 1 món và ăn nhiều 7 món nêu trên, một số thói quen khác trong ăn uống cũng giúp người Nhật đẩy lùi quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Những thói quen đó bao gồm:

1. Nhai chậm

Người Nhật ăn rất chậm và từ tốn, đây là thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Nhai chậm giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm tải được gánh nặng cho dạ dày, ruột, gan, thận. Đồng thời cũng có thể giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Đó cũng là lý do giúp tỷ lệ béo phì ở Nhật Bản luôn thấp hơn so với các quốc gia khác.

Béo phì là nguồn cơn của nhiều loại bệnh nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng. Do đó, khi kiểm soát được lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày sẽ giúp “gián tiếp” phòng ngừa được chúng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và từ đó kéo dài được tuổi thọ.

2. Chỉ ăn no 80%

Người Nhật thường đựng và bày thức ăn vào những bát, đĩa nhỏ. Ngay cả đồ chua hay nước sốt cũng sẽ được chia thành nhiều phần, mỗi người một bát nhỏ. Tuy có nhiều loại đồ ăn nhưng số lượng mỗi món đều rất ít. Ngoài ra, người Nhật thường có thói quen chỉ "ăn no 80%". Thói quen này tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Đồng thời giúp cho dạ dày của bạn tránh phải làm việc quá sức và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, nhờ đó, bạn sẽ hạn chế bị đầy bụng và khó chịu sau khi ăn. Đồng thời, thói quen này còn giúp làm chậm quá trình lão hóa và giúp tuổi sinh lý của bạn trẻ hơn và sống thọ hơn.

3. Thường xuyên ăn sáng

Bữa sáng không chỉ là bữa ăn quan trọng đối với sức khỏe mà còn là bữa ít gây béo nhất. Trong văn hóa Nhật Bản, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong 3 bữa ăn chính. Vì vậy những người phụ nữ Nhật luôn cố gắng chuẩn bị những bữa sáng phong phú và tốt cho sức khỏe của gia đình. Đây cũng chính là thói quen ăn uống giúp họ phòng ngừa được nhiều bệnh và sống lâu hơn.

Một nghiên cứu của Đức cho thấy 40% người dân quen với việc bỏ bữa sáng và tuổi thọ của họ ngắn hơn 2,5 năm so với 60% còn lại. Dạ dày rỗng vào buổi sáng khiến hình thành nhiều thromboprotein trong cơ thể, có thể gây rối loạn chuyển hóa và béo phì, huyết khối, nhồi máu cơ tim. Chức năng hoạt động của mật cũng bị suy giảm ở những người bỏ ăn sáng trong thời gian dài. Cholesterol cô đặc trong mật sẽ tích tụ trong túi mật tạo thành sỏi mật. Vì thế có thể xuất hiện các nếp nhăn ở mắt và mặt, làm tăng quá trình lão hóa ở người nhịn ăn sáng.

Ngoài ra, bỏ bữa sáng sẽ gây cảm giác đói cồn cào, cơ thể mệt mỏi, tụt huyết áp, khiến bạn không thể tập trung, ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Do đó, muốn có nhiều sức khỏe và sống thọ như người Nhật thì đừng quên bữa sáng.

