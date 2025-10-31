Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành "siêu chợ" trực tuyến nhưng Facebook vẫn có thứ khiến người dùng không thể rời tay

Báo cáo khảo sát của Q&Me vừa thực hiện trên 200 người dùng độ tuổi 18–49 sống tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy mức độ sử dụng mạng xã hội rất cao và phân bố theo mục đích cụ thể.

Kết quả cho thấy Facebook (97%) và Zalo (94%) vẫn là hai nền tảng được sử dụng nhiều nhất, theo sau là TikTok (83%) và Instagram (59%). Người Việt ngày càng "đa nền tảng", dùng mỗi mạng xã hội cho một mục đích khác nhau.

Facebook – không gian chia sẻ, Zalo – kênh cập nhật thường nhật

Về hành vi đăng tải nội dung, 88% người được hỏi chọn Facebook, khẳng định vị thế của mạng xã hội này trong đời sống số. TikTok (49%) và Instagram (39%) được ưa chuộng hơn với nhóm trẻ, trong khi Zalo nổi bật ở tần suất đăng tải hàng ngày (44%), chủ yếu phục vụ mục đích kết nối bạn bè và gia đình.

Lý do người dùng đăng bài trên Facebook chủ yếu để "cập nhật cho bạn bè và người thân" (71%), còn TikTok và Instagram được xem như "sân chơi giải trí" hoặc nơi thể hiện cá tính. Mạng xã hội giờ đây không chỉ là kênh thông tin mà còn là một phần bản sắc cá nhân.

TikTok dẫn đầu xu hướng "social commerce"

Nếu Facebook thống trị mảng chia sẻ, TikTok lại chiếm lĩnh lĩnh vực mua sắm, với 78% người dùng tham gia mua hàng qua nền tảng này – cao nhất trong số các mạng xã hội được khảo sát. Facebook và Zalo chỉ ghi nhận lần lượt 48% và 14%, trong khi Instagram khiêm tốn ở mức 10%.

Thời trang đứng đầu về doanh số mua sắm trên mọi nền tảng, tiếp theo là làm đẹp, hàng tạp hóa và đồ gia dụng. Người dùng Instagram tập trung nhiều nhất vào các mặt hàng thời trang.