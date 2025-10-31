Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành "siêu chợ" trực tuyến nhưng Facebook vẫn có thứ khiến người dùng không thể rời tay

31-10-2025 - 15:44 PM | Kinh tế số

Khảo sát của Q&Me ghi nhận người Việt ngày càng sử dụng "đa nền tảng cho "đa mục đích". Trong đó dù TikTok chiếm ưu thế trong bán hàng trực tuyến nhưng Facebook, Zalo, Instagram vẫn có cách giữ chân người dùng riêng.

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành

Báo cáo khảo sát của Q&Me vừa thực hiện trên 200 người dùng độ tuổi 18–49 sống tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy mức độ sử dụng mạng xã hội rất cao và phân bố theo mục đích cụ thể.

Kết quả cho thấy Facebook (97%) và Zalo (94%) vẫn là hai nền tảng được sử dụng nhiều nhất, theo sau là TikTok (83%) và Instagram (59%). Người Việt ngày càng "đa nền tảng", dùng mỗi mạng xã hội cho một mục đích khác nhau.

Facebook – không gian chia sẻ, Zalo – kênh cập nhật thường nhật

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành

Về hành vi đăng tải nội dung, 88% người được hỏi chọn Facebook, khẳng định vị thế của mạng xã hội này trong đời sống số. TikTok (49%) và Instagram (39%) được ưa chuộng hơn với nhóm trẻ, trong khi Zalo nổi bật ở tần suất đăng tải hàng ngày (44%), chủ yếu phục vụ mục đích kết nối bạn bè và gia đình.

Lý do người dùng đăng bài trên Facebook chủ yếu để "cập nhật cho bạn bè và người thân" (71%), còn TikTok và Instagram được xem như "sân chơi giải trí" hoặc nơi thể hiện cá tính. Mạng xã hội giờ đây không chỉ là kênh thông tin mà còn là một phần bản sắc cá nhân.

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành

TikTok dẫn đầu xu hướng "social commerce"

Nếu Facebook thống trị mảng chia sẻ, TikTok lại chiếm lĩnh lĩnh vực mua sắm, với 78% người dùng tham gia mua hàng qua nền tảng này – cao nhất trong số các mạng xã hội được khảo sát. Facebook và Zalo chỉ ghi nhận lần lượt 48% và 14%, trong khi Instagram khiêm tốn ở mức 10%.

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành

Thời trang đứng đầu về doanh số mua sắm trên mọi nền tảng, tiếp theo là làm đẹp, hàng tạp hóa và đồ gia dụng. Người dùng Instagram tập trung nhiều nhất vào các mặt hàng thời trang.

Khảo sát mới: TikTok đang vươn lên thành

Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, đã có người mất sạch 2,5 tỷ đồng sau khi nhận đơn hàng online

Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, đã có người mất sạch 2,5 tỷ đồng sau khi nhận đơn hàng online Nổi bật

Tấn công mạng thời AI: Không ai còn an toàn

Tấn công mạng thời AI: Không ai còn an toàn Nổi bật

Điểm "lạ" trong cuộc đua thương mại điện tử

Điểm "lạ" trong cuộc đua thương mại điện tử

16:18 , 31/10/2025
Người dùng ví điện tử có thể nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

Người dùng ví điện tử có thể nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

14:49 , 31/10/2025
Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

13:48 , 31/10/2025
Bill Gates quay xe: Từng cảnh báo Microsoft sẽ mất trắng 1 tỷ USD cho OpenAI để rồi 6 năm sau bất ngờ ca ngợi công nghệ mới này

Bill Gates quay xe: Từng cảnh báo Microsoft sẽ mất trắng 1 tỷ USD cho OpenAI để rồi 6 năm sau bất ngờ ca ngợi công nghệ mới này

11:30 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên