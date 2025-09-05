Khắp nơi bức xúc việc hóa đơn tiền điện nhảy múa, EVN nói gì?

Hóa đơn tăng 6 lần, hai hộ giống y hệt nhau

Nhiều hộ dân tại Phú Thọ đang ngỡ ngàng khi hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường. Đặc biệt, có trường hợp hóa đơn tiền điện trong tháng 8 giống với tháng 7 và hóa đơn giữa hai hộ “y hệt” nhau từ số điện tiêu thụ đến tiền thanh toán.

Cụ thể, hộ ông Nguyễn Đức Đoan và hộ ông Nguyễn Đình Mạnh (xã Hùng Việt, Phú Thọ) đều nhận hóa đơn điện tháng 8 với cùng số tiền là 572.011 đồng.

“Hai hộ có số tiền y chang một cách kỳ lạ, bất chấp thói quen sinh hoạt và mức tiêu thụ điện của gia đình hoàn toàn khác nhau. Chưa bao giờ tôi gặp chuyện này", ông Đoan nói.

Tiền điện giữa 2 hộ dân giống y hệt nhau về số điện tiêu thụ, số tiền và thời gian xuất biên nhận.

Theo ông Đoan, thông thường hóa đơn tiền điện của gia đình dao động theo mùa, nhưng việc giống nhau giữa các hộ khác nhau là bất thường. “Nếu chỉ một hộ gặp tình trạng này thì có thể do trùng hợp, nhưng nhiều hộ trong xã cũng gặp tình trạng này, rõ ràng có vấn đề,” ông Đoan chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, số tiền của hai hộ khác nhau lại hoàn toàn trùng khớp, làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác của việc ghi chỉ số công tơ hoặc khâu tính toán, lập hóa đơn.

Không chỉ ở Phú Thọ, tại Hà Nội, chia sẻ với PV Tiền Phong , chị Nguyễn Trà My (trú tại Hoàng Mai) cũng phản ánh tình trạng hóa đơn điện tháng 8 “nhảy vọt” bất thường.

Theo lịch sử thanh toán trên ví điện tử của chị My, tiền điện tháng 8 của gia đình chị lên tới hơn 3,1 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức chi trả các tháng trước. Trong tháng 7, số tiền điện gia đình chị chi trả là 2,3 triệu đồng và tháng 6 là 921.000 đồng.

“Nhà tôi chỉ có 3 người, không nấu ăn tại nhà, chỉ dùng 2 chiếc điều hòa vào buổi tối, vậy mà tháng 8 lại bị tính hơn 3 triệu đồng. Thật sự quá vô lý. Trong tháng 6 gia đình chị đi xuyên Việt hơn 10 ngày, hầu như không dùng điện ở nhà, nhưng hóa đơn vẫn gần 1 triệu đồng. Chúng tôi không biết kêu ai, vì gọi đến công ty điện lực thì cũng chỉ nhận được trả lời chung chung,” chị My bức xúc.

Trường hợp ông Bùi Đình Hồng (ở Hà Tĩnh), hóa đơn tiền điện còn tăng dần theo tháng dù thực tế sinh hoạt không thay đổi nhiều. Hóa đơn tiền điện phải trả trong tháng 8 là 1,9 triệu đồng, tháng 7 là 1,3 triệu đồng

Trong tháng 3, hóa đơn tiền điện chỉ khoảng 324.000 đồng, nhưng đến tháng 7 đã lên tới 1,3 triệu đồng và tháng 8 là hơn 1,9 triệu đồng.

Hóa đơn tiền điện nhà ông Bùi Đình Hồng tăng gấp 6 lần chỉ trong vòng 5 tháng.

“Chỉ trong vòng 5 tháng, hóa đơn điện của gia đình đã tăng gấp gần 6 lần. Trong khi gia đình chúng tôi dùng điện đều đặn, không có thêm thiết bị mới. Chúng tôi thực sự không thể hiểu nổi cách tính tiền điện,” ông Hồng bày tỏ và cho rằng mức tiêu thụ thực tế không tương xứng với số tiền phải chi trả.

Công ty điện lực nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, với những trường hợp khách hàng phản ánh có hóa đơn tiền điện tăng bất thường hoặc giống nhau, EVN đang yêu cầu các đơn vị phải rà soát và trả lời rõ ràng cho từng khách hàng.

Theo vị này, việc hóa đơn tiền điện giữa 2 tháng liên tiếp của một hộ gia đình giống nhau là điều rất hiếm khi xảy ra. Trong trường hợp những hộ nào xuất hiện tình trạng như vậy, cần liên hệ với đơn vị điện lực quản lý để kiểm tra, rà soát lại.

Lý giải về trường hợp hóa đơn tiền điện của gia đình ông Nguyễn Đức Đoan và ông Nguyễn Đình Mạnh giống y hệt nhau, đại diện EVN cho hay, chiều 5/9, công ty điện lực đã kiểm tra và cho biết đây là 2 khách hàng khác nhau và có số tiêu thụ điện giống nhau nên tiền điện giống nhau, và không có gì bất thường. “Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc”, đại diện EVN thông tin.

Về trường hợp của ông Bùi Đình Hồng, sau khi phản ánh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, chiều 5/9, đơn vị đã mời đại diện khách hàng lên làm việc, và tiến hành trích xuất số liệu trên chương trình đo từ xa, xác định công tơ điện của gia đình đang hoạt động bình thường.

"Tiền điện tháng 8 tăng cao được xác định do mức sử dụng điện của khách hàng sử dụng thiết bị có công suất lớn. Chúng tôi đã giải thích cho khách hàng rõ, và khách hàng đã đồng ý tiếp tục theo dõi", đại diện EVNNPC cho hay.

Nói về việc người dân liên tục phản ánh hóa đơn tiền điện tăng bất thường kể từ sau khi điều chỉnh giá bán lẻ điện, đại diện EVN cho biết, tính từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8, công suất đỉnh miền Bắc đã tăng gần 900 MW. Điều này phản ánh áp lực khổng lồ lên hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng. Trong khi phụ tải tăng mạnh vì nắng nóng, ngành điện lại phải đồng thời căng mình chống bão.

"Tháng trước nhiều hộ dân phản ánh tình trạng tương tự, các đơn vị được yêu cầu rà soát. Theo báo cáo của các đơn vị, không có vấn đề gì. Quan điểm của tập đoàn là công khai thông tin nếu có sai sót, để đảm bảo thông tin minh bạch, rõ ràng với khách hàng", vị này nói.

Đại diện EVN Hà Nội cho biết, bước sang tháng 8, dù thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng. Vì thế, người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao.

"Tình hình chung của Hà Nội không phải khách hàng nào cũng tăng. Những trường hợp nào phản ánh, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra cụ thể và trả lời khách hàng", đại diện EVN Hà Nội nói và cho biết sẽ thông tin lại kết quả những trường hợp PV Tiền Phong phản ánh ở trên.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lý giải, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8 là do nhu cầu sử dụng điện làm mát cao hơn hẳn so với các tháng bình thường, yếu tố bão chỉ là tác động cục bộ.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến phụ tải điện liên tục lập kỷ lục mới tại 17 tỉnh, thành phố do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội).

Đỉnh điểm, ngày 4/8, hệ thống điện miền Bắc ghi nhận công suất cực đại đạt 18.983,9 MW, sản lượng điện thương phẩm 393,09 triệu kWh - cao nhất từ trước đến nay.