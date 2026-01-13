Khen cho thiếu gia Minh Hoàng - chồng Á hậu Phương Nhi!

Trước thềm ngày cưới của Minh Hoàng - Phương Nhi, mọi thông tin xoay quanh cặp đôi này đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nếu Phương Nhi ghi dấu ấn với hình ảnh nàng hậu tri thức, đại diện Việt Nam thi quốc tế và học vấn tốt khi theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, thì thiếu gia Minh Hoàng cũng sở hữu "pro5" cực "vuýp". Cặp đôi được nhận xét là đôi trai tài gái giỏi, xứng lứa vừa đôi.

Thiếu gia Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, Minh Hoàng từng theo học tại British International School Hanoi (BIS Hanoi) - một trong những trường quốc tế danh tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Đây là ngôi trường nổi tiếng với môi trường giáo dục tốt, hiện đại và mức học phí thuộc top cao, đồng thời cũng là nơi theo học của con em nhiều gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh, người nổi tiếng và giới doanh nhân. Việc được đào tạo trong môi trường này phần nào cho thấy nền tảng học vấn bài bản, khả năng ngoại ngữ cũng như tư duy hội nhập quốc tế của Minh Hoàng.

Thiếu gia Minh Hoàng được đào tạo trong môi trường quốc tế từ nhỏ (ảnh: MXH)

Lần đầu tiên Minh Hoàng xuất hiện trước công chúng là trong chuyến đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Khi đó, thiếu gia sinh năm 2000 ghi điểm với phong thái tự tin, chững chạc và tác phong chuyên nghiệp dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong các hoạt động của gia đình, mỗi lần lộ diện Minh Hoàng đều cho thấy hình ảnh chỉn chu, trưởng thành, từ trang phục đến cách ứng xử.

Phạm Nhật Minh Hoàng lần đầu xuất hiện trước công chúng là trong chuyến tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy VinFast Hải Phòng. Khi đó, anh mới 24 tuổi nhưng phong thái đã rất bản lĩnh, trưởng thành (ảnh: MXH)

Minh Hoàng từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm. Đến tháng 8/2024, Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF. Đây là chuyên về mua bán và cho thuê ô tô điện do ông Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 7/2024, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Phạm Nhật Minh Hoàng cũng đang là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD, trong đó 100 triệu USD là danh mục đã đầu tư kế thừa từ Vingroup và 50 triệu USD dự kiến giải ngân trong 3 - 5 năm tới. Phạm Nhật Minh Hoàng nắm 5% cổ phần của VinVentures.

Ngoài ra Phạm Nhật Minh Hoàng còn là cổ đông của Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy VinRobotics. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup nắm 51% vốn và ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, Phạm Nhật Minh Hoàng và anh trai - Phạm Nhật Quân Anh mỗi người sở hữu 5% cổ phần.

Minh Hoàng được làm quen với công việc kinh doanh từ sớm, mỗi lần xuất hiện đều có khí chất, tự tin (Ảnh: MXH)

Minh Hoàng đi cùng anh trai trong hoạt động dự lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 được diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 12 (ảnh: Như Hoàn)

Đặc biệt, cách Minh Hoàng đối xử với Phương Nhi cũng là điểm cộng lớn. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường. Minh Hoàng luôn đồng hành cùng vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm trong những không gian phù hợp, vừa đủ tinh tế, vừa không phô trương. Những chi tiết nhỏ ấy cho thấy Phương Nhi được yêu thương, che chở và trân trọng đúng nghĩa.

Minh Hoàng luôn sát cánh cùng vợ trong công việc đến cả những hoạt động giải trí (Ảnh: @disoisaodi, @vietnambeauty)

Minh Hoàng đưa Phương Nhi đi du lịch nước ngoài (Ảnh: MXH)

Từ học vấn, phong thái đến cách xây dựng cuộc sống gia đình, Minh Hoàng cho thấy nền tảng kinh tế chỉ là một phần. Quan trọng hơn, anh có bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần cầu tiến trong công việc, đồng thời biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Không cần xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Minh Hoàng vẫn khiến công chúng gật gù công nhận anh đích thị là "bến đỗ" an toàn cho Á hậu Phương Nhi.

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn. Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1.