Khi chiếc nệm thông minh trở thành khoản đầu tư sinh lời

Không ít doanh nhân trên thế giới thừa nhận rằng bí quyết để giữ hiệu suất không nằm ở việc làm nhiều giờ hơn mà là ngủ sâu và ngủ chất lượng hơn. Tại Việt Nam, xu hướng này đang dịch chuyển mạnh, cùng với sự trỗi dậy của các giải pháp Sleep Tech (công nghệ giấc ngủ).

Hành trình đưa AI vào giấc ngủ từ Heka

Trong bối cảnh đó, Heka Ai – một thương hiệu nệm từ Mỹ được nghiên cứu từ các giáo sư Đại học Stanford đã có mặt ở Việt Nam. Điểm nổi bật nằm ở hệ thống AI Sensor giúp Nệm Heka có khả năng nhận diện tư thế ngủ, tự động điều chỉnh độ nâng đỡ từng vùng cơ thể theo thời gian thực.

Nệm Heka Ai - Tiên phong công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giấc ngủ

Song song, ứng dụng kết nối (Heka App) phân tích dữ liệu giấc ngủ, từ đó đưa ra gợi ý cải thiện thói quen sinh hoạt. Nhờ vậy, giấc ngủ trở thành trải nghiệm được "cá nhân hóa" cho từng người, tương tự cách các thiết bị đeo thông minh đang làm với sức khỏe và vận động.

Đại diện Heka Ai Việt Nam chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là bán một chiếc nệm, mà là xây dựng một nền tảng công nghệ chăm sóc giấc ngủ, nơi mỗi cá nhân có thể nhìn thấy sự thay đổi tích cực trong sức khỏe sau từng đêm."

Vì sao giấc ngủ quan trọng với giới doanh nhân

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, ngủ đủ và đúng cách có thể cải thiện khả năng xử lý thông tin, hạn chế sai lầm trong những quyết định quan trọng.

Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ còn liên quan mật thiết đến sức khỏe dài hạn. Nhiều bệnh lý phổ biến ở người bận rộn như tim mạch, rối loạn tuần hoàn, hay thoái hóa xương khớp có thể được giảm thiểu nhờ chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thể trạng tốt cũng giúp doanh nhân giữ vững phong độ, sự tự tin và hình ảnh chuyên nghiệp trước đối tác.

Đầu tư vào nệm công nghệ cao Heka như một trợ lý giấc ngủ

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều CEO hàng đầu thế giới coi giấc ngủ là một "bí mật cạnh tranh". Tại Việt Nam, xu hướng đầu tư vào nệm công nghệ cao – như một trợ lý giấc ngủ – đang dần trở thành lựa chọn mới của giới doanh nhân và tầng lớp tinh hoa.

Lợi ích sức khỏe và giá trị kinh tế

Một chiếc nệm thông minh có thể giúp người dùng ngủ sâu hơn, từ đó cải thiện năng lượng, năng suất lao động và hạn chế nguy cơ bệnh lý xương khớp, tim mạch. Với doanh nhân và người bận rộn, giấc ngủ chất lượng còn được xem là yếu tố quyết định đến hiệu quả công việc.

Ở góc độ thị trường, Việt Nam đang dần đưa "Sleep Tech" trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng của nghành chăm sóc sức khoẻ hiện đại và những thương hiệu tiên phong như Heka Ai Việt Nam sẽ biến giấc ngủ thành một khoản đầu tư dài hạn cho sức khoẻ và hiệu suất công việc.

Từ sản phẩm đến xu hướng tiêu dùng

Có thể thấy, khi công nghệ AI đang thay đổi nhiều lĩnh vực từ tài chính, y tế đến bán lẻ, thì ngành nệm cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sự thoải mái, mà còn mong muốn giấc ngủ cá nhân hóa và giải pháp toàn diện cho sức khỏe.

Trong tương lai gần, việc đầu tư vào một chiếc nệm thông minh như Heka sẽ giống như cách người tiêu dùng đầu tư vào đồng hồ thông minh hay các thiết bị theo dõi sức khỏe: một khoản chi phí mang tính dài hạn, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa bảo vệ sức khỏe bền vững.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Nệm trí tuệ nhân tạo Heka AI