Khi 'công nghệ thật' phải đi cùng 'dữ liệu an toàn thật': Bài toán kiểm soát rủi ro từ bên trong của các doanh nghiệp trong thời đại AI

Khi "công nghệ thật" phải đi cùng "dữ liệu an toàn thật"

Ngày 15/10/2026 tại TP.HCM, sự kiện HPT D-DAY 2026 đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 650 khách mời và gần 30 công ty công nghệ hàng đầu.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành, ngân hàng, doanh nghiệp lớn và chuyên gia, tập trung vào câu hỏi: làm sao để công nghệ, đặc biệt là AI, tạo ra kết quả thật trong vận hành.

Tại sự kiện, công ty phát triển phần mềm bảo mật SearchInform giới thiệu nền tảng "Data Protection - Internal Security - One Platform", bao gồm DLP thế hệ mới Risk Monitor, giải pháp kiểm toán và phân loại dữ liệu FileAuditor.

Từ các nội dung được trao đổi tại sự kiện, ba vấn đề nổi bật liên quan đến bảo vệ dữ liệu và an ninh nội bộ được quan tâm:

- Kiểm soát dữ liệu khi nhân viên sử dụng các công cụ AI

- Đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 330/2026/NĐ-CP

- Phát hiện sớm hành vi rủi ro từ bên trong tổ chức

Sự kiện cũng là bước tiếp nối trong hành trình SearchInform xây dựng hệ sinh thái đối tác tại Việt Nam, sau khi chính thức khai trương văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 7/2026.

Bảo vệ dữ liệu phải bắt đầu từ bên trong﻿

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty HPT thông tin, khách hàng của HPT, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và doanh nghiệp lớn, đã đầu tư nhiều cho phòng thủ từ bên ngoài.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty HPT chỉ ra, vấn đề lớn nhất hiện nay là doanh nghiệp thiếu khả năng bảo vệ trước các rủi ro phát sinh từ bên trong.

"Doanh nghiệp cần nắm rõ dữ liệu nhạy cảm nào đang tồn tại trong hạ tầng, được lưu trữ chính xác ở đâu, có khả năng thu hồi quyền truy cập phù hợp, giám sát cách dữ liệu được di chuyển và ngăn chặn các hành vi chuyển dữ liệu trái phép", ông Nam nói.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc SearchInform Việt Nam phát biểu tại HPT D-DAY 2026

Trước vấn đề trên, theo ông Nguyễn Thành Nam, SearchInform có thể đáp ứng các yêu cầu này trên một nền tảng duy nhất, với độ ổn định và sức mạnh giải pháp đã được chứng minh tại nhiều thị trường trên thế giới. Đây là sự bổ sung có giá trị cho danh mục giải pháp an toàn thông tin mà HPT mang đến cho khách hàng.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc SearchInform Việt Nam, cho biết: "HPT có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm triển khai hạ tầng và an toàn thông tin cho các tổ chức lớn tại Việt Nam. Khi công nghệ của SearchInform kết hợp với năng lực triển khai và hiểu biết khách hàng của HPT, doanh nghiệp sẽ có một lộ trình tuân thủ rõ ràng, không chỉ trên giấy mà trong vận hành hằng ngày."