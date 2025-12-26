Khi dòng tiền lớn tìm đến bất động sản thấp tầng hàng hiệu tại khu Đông Hà Nội

Noble Palace Long Bien - bộ sưu tập dinh thự chế tác độc bản phiên bản giới hạn tại khu vực Long Biên.

Triết lý của người giàu: Mua đúng hơn mua rẻ

Trong giới đầu tư dày vốn, khái niệm "đắt hay rẻ" không quan trọng bằng "giá trị thực và tính khan hiếm". Ông Trần Minh Quân, một nhà đầu tư lão luyện tại Hà Nội, chia sẻ: "Người có tiền không chọn BĐS vì giá thấp. Họ chọn vì vị trí đó không thể thay thế, hoặc vì tầm nhìn quy hoạch vài chục năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Đó là lý do dòng tiền lớn luôn đổ về bất động sản giá trị thực tại nội đô, nơi quỹ đất ngày càng giới hạn, dù giá không hề rẻ".

Thực tế, theo dữ liệu từ Savills, BĐS cao cấp tại lõi trung tâm Hà Nội và TP.HCM luôn duy trì mức tăng trưởng 15-20%/năm suốt một thập kỷ qua. Con số này thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhìn vào báo cáo của Batdongsan.com.vn: Từ 2015-2025, giá nhà phố trung tâm Hà Nội đã tăng từ 110 triệu/m2 lên chạm ngưỡng 300 triệu/m2. Tại một số "điểm nóng" như Nam - Bắc Từ Liêm, Mỹ Đình, Long Biên, biên độ tăng giá thực tế thậm chí còn cao hơn nhiều.

"Đây là dòng sản phẩm mang tính truyền đời. Nhà giàu mua để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản trong hàng thập kỷ, chứ không phải để bán lại kiếm lời vài chục phần trăm trong ngắn hạn", ông Quân nhấn mạnh.

Bất động sản thấp tầng - điểm đến của dòng tiền tích sản.

Sự khan hiếm tạo nên cơn sốt ngầm tại các dự án hiện hữu như Noble Palace Long Bien

Trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng nội đô ngày càng siết chặt, những dự án đã thành hình, có quy hoạch đồng bộ và tiến độ thi công rõ ràng trở thành "hàng hiệu" được săn đón. Thị trường gần đây đang ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn rất lớn vào các quỹ căn giới hạn tại khu vực Long Biên - một trong những khu vực đang đón đầu làn sóng hạ tầng quy mô nhất hiện nay với trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo, metro số 4 và số 8, cùng các nút giao và hầm chui mới…

Theo ông Hoàng Hải, lãnh đạo cấp cao một đơn vị phân phối, bất động sản gần sân golf Long Biên đang đặc biệt được ưa chuộng. "Khu vực này là một trong những tâm điểm thượng lưu đã thành hình của Hà Nội. Chính vì thế, các dự án thấp tầng tại đây luôn trong tình trạng "ra hàng đến đâu hết đến đó". Đơn cử như Noble Palace Long Bien - Dự án dinh thự hàng hiệu sở hữu vị trí vàng trong Khu đô thị Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội, gần kề cầu Trần Hưng Đạo và sân golf Long Biên.

100% dinh thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, kiến tạo không gian sống biệt lập, nơi sự riêng tư được đặt lên chuẩn mực cao nhất.

"Đây là dòng sản phẩm VIP thực thụ. Toàn dự án chỉ có 172 căn dinh thự, 100% sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, được đầu tư kỹ lưỡng về công năng, vật liệu theo chuẩn dinh thự châu Âu. Hiện nay, số lượng còn lại chỉ còn vài chục căn cuối cùng," ông Hải cho biết. Đặc biệt, mỗi dinh thự có không gian chức năng tùy biến cao, có thể trở thành phòng chiếu phim riêng, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc nơi thưởng lãm rượu quý, phản ánh đúng tinh thần sống cá nhân hóa của giới siêu giàu.

Không gian tùy biến đa năng, nơi có thể trở thành phòng chiếu phim, hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu độc đáo tại Noble Palace Long Bien.

Giá trị của dự án còn đến từ tiêu chuẩn vận hành xứng tầm chất lượng quốc tế, với hệ sinh thái tiện ích khép kín bao gồm clubhouse phong cách hoàng gia, lounge bar riêng tư và vườn thượng uyển, hình thành nên chuẩn sống nghỉ dưỡng tại gia – xu hướng đang được các khu đô thị cao cấp hướng đến hiện nay. "Dòng sản phẩm này rất kén khách, chỉ dành cho giới tinh hoa, và một khi đã có chủ thì hầu như ít ai muốn bán ra mà sẽ nắm giữ dài lâu", ông Hải nói thêm.

Dự án được kiến tạo theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của phân khúc xa xỉ.

Đáng chú ý, dự án này cũng đang tăng tốc thi công, dự kiến tiệm cận mốc bàn giao từ quý I/2026. Cùng với nền tảng pháp lý minh bạch và việc được cấp phép bán cho người nước ngoài, đây là một trong số ít dự án hàng hiệu thấp tầng ở khu Đông đang hội tụ đầy đủ điều kiện về một tài sản giá trị thực có thể bước ngay vào giai đoạn sử dụng, khai thác và nắm giữ dài hạn. Cùng với đà tăng trưởng bứt phá của Long Biên, Noble Palace Long Bien được kỳ vọng tiếp tục gia tăng giá trị theo đà phát triển của khu vực, phù hợp với chiến lược tích lũy tài sản trong dài hạn.



