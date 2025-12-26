Người dân có mặt bằng cho thuê ở Hà Nội, có phải thành lập hộ kinh doanh?

Ngày 26-12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, thủ tục hành chính về thuế, hải quan năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị đối thoại

Khác với những năm trước hội nghị được tổ chức theo hình thức "hỏi - đáp" trực tiếp, năm nay ban tổ chức đã thực hiện chuyển đổi số, tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế qua các nền tảng công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan. Sau đó, phía cơ quan thuế, hải quan sẽ giải đáp lần lượt các câu hỏi trên cổng thông tin điện tử.

Thống kê trên các nền tảng trực tuyến, Ban Tổ chức cho biết đã có hơn 12.000 lượt người nộp thuế tham gia, hội nghị đã tiếp nhận được trên 600 câu hỏi gửi đến.

Gửi câu hỏi đến hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn (ở TP Hà Nội) cho biết có mặt bằng không dùng đến nên cho thuê làm kho. "Tôi không kinh doanh bất động sản, không đi thuê bất động sản để cho thuê lại. Vậy, tôi chỉ cần mở mã số thuế cho thuê tài sản thôi, hay phải mở cả hộ kinh doanh"- ông Tuấn đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết để xác định phải đăng ký hộ kinh doanh hay không phải đăng ký hộ kinh doanh cần căn cứ theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 82 của quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh như sau: "Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ...

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương".

Do đó, theo cơ quan thuế, trường hợp nếu ông Tuấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Thông tư số 68/2025/TT-BTC.

Trường hợp ông Nguyễn Hữu Tuấn không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Công ty TNHH Du lịch Hải Huy (TP Đà Nẵng) cho biết hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Theo quy định hiện hành, phải xuất hóa đơn tại thời điểm phát sinh doanh thu.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, các dịch vụ kèm theo như bán hàng minibar, giặt ủi, vận chuyển, ăn uống sẽ được phát sinh hàng ngày khi khách lưu trú, khách sử dụng xong ghi nhận theo ngày trên biên lai và khi trả phòng khách sạn mới thanh toán và lấy hóa đơn 1 lần.

"Như vậy có bị rơi vào trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm không, bởi nhiều khách không muốn phải cộng từng hóa đơn lẻ lại mà chỉ dùng 1 hóa đơn cho tổng thời gian lưu trú"- Công ty TNHH Du lịch Hải Huy nêu câu hỏi.

Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, Cục Thuế cho biết quy định về thời điểm lập hóa đơn hoạt động cung cấp dịch vụ tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP như sau: Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (như ăn uống, minibar, giặt ủi, vận chuyển…) được cung cấp liên tục và chỉ xác định đầy đủ giá trị khi khách trả phòng.

Do đó, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn cho toàn bộ dịch vụ đã cung cấp tại thời điểm khách trả phòng, phản ánh đúng dịch vụ đã cung cấp trong toàn bộ thời gian lưu trú của khách hàng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh việc đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính thuế nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp. Trước mắt sẽ tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sắp được ban hành ngay trong thời gian tới.