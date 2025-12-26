Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng căn hộ chung cư

26-12-2025 - 15:34 PM | Bất động sản

Thị trường chuyển nhượng căn hộ tại Hà Nội trong tháng 11 bất ngờ "hạ nhiệt", giảm 22% so tháng 10. Nguyên nhân do đâu?

Ngày 26-12, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, cho biết thị trường chuyển nhượng căn hộ Hà Nội trong tháng 11-2025 đã bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, phản ánh sự "hạ nhiệt" cần thiết sau chu kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài trước đó.

Ông Tiến dẫn báo cáo của One Mount Group cho thấy tổng lượng giao dịch chuyển nhượng trên toàn thị trường Hà Nội trong tháng 11-2025 đạt khoảng 6.100 giao dịch, giảm 18% so với tháng 10.

Dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức trung bình của cả năm 2025, cho thấy thị trường chưa rơi vào trạng thái suy giảm sâu. Đáng chú ý, đà giảm không diễn ra đồng loạt mà thể hiện sự phân hóa rõ nét theo khu vực, phân khúc và nhóm khách hàng.

Trong đó, thị trường căn hộ thứ cấp ghi nhận khoảng 3.100 giao dịch, giảm 22% so với tháng trước. Phân khúc nhà thổ cư và thấp tầng có mức giảm nhẹ hơn, khoảng 10%. Dù chịu tác động rõ rệt, căn hộ cao tầng vẫn đóng vai trò trụ cột khi chiếm hơn 50% tổng lượng giao dịch và duy trì vị thế dẫn dắt thị trường thứ cấp tháng thứ 6 liên tiếp.

Bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng căn hộ chung cư- Ảnh 1.

Chung cư tại Hà Nội hạ nhiệt

Theo ông Trần Minh Tiến, diễn biến cho thấy thị trường không suy yếu trên diện rộng mà đang bước vào giai đoạn thanh lọc cục bộ, tập trung chủ yếu tại những khu vực có mức độ đầu cơ cao. Sau giai đoạn dòng tiền đầu cơ tăng mạnh từ giữa năm, thị trường bắt đầu chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi.

Cụ thể, từ tháng 10-2025, mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng. Trong tháng 11, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tăng thêm 0,8 – 1,2 điểm %, đưa mức bình quân lên khoảng 5,64%/năm. Tính đến ngày 21-11, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 16% so với cuối năm 2024, trong khi tiền gửi chỉ tăng 12%, phản ánh áp lực thanh khoản và chi phí vốn ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, nhiều khoản vay mua nhà giải ngân vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 bắt đầu hết thời gian ân hạn nợ gốc, khiến nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tăng đột biến. Trước áp lực tài chính gia tăng, nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao buộc phải cơ cấu lại dòng tiền, thậm chí chấp nhận giảm giá chào bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng hơn, việc tìm được người mua vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tái cân bằng thị trường

Ở góc nhìn trung hạn, ông Trần Minh Tiến đánh giá nhịp điều chỉnh cuối năm 2025 mang tính kỹ thuật và cần thiết để tái cân bằng thị trường. Dữ liệu lịch sử cho thấy năm 2024 cũng từng xuất hiện một giai đoạn điều chỉnh vào cuối năm, kéo dài đến hết quý I/2025 trước khi thị trường phục hồi và tăng trưởng trở lại trong quý II và III.

Theo ông Tiến, kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại trong năm 2026 nhưng với cấu trúc thị trường lành mạnh hơn. Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn tiếp tục thu hẹp vai trò, trong khi nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư dài hạn sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Đồng thời, mức độ phụ thuộc vào đòn bẩy ngân hàng được kỳ vọng giảm rõ rệt, qua đó giúp thanh khoản thị trường vận hành ổn định, bền vững hơn trong chu kỳ mới.


Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất về dự án sân bay tại Ninh Bình 23.000 tỷ đồng do tỷ phú “ăn chay” Xuân Trường đề xuất

Thông tin mới nhất về dự án sân bay tại Ninh Bình 23.000 tỷ đồng do tỷ phú “ăn chay” Xuân Trường đề xuất Nổi bật

Sau "sốt nóng" kéo dài, thị trường căn hộ Hà Nội bất ngờ hạ nhiệt vì lý do này

Sau "sốt nóng" kéo dài, thị trường căn hộ Hà Nội bất ngờ hạ nhiệt vì lý do này Nổi bật

Hai dự án dòng Noble Crystal của Sunshine Group được vinh danh tại chương trình "Dự án đáng sống" 2025

Hai dự án dòng Noble Crystal của Sunshine Group được vinh danh tại chương trình "Dự án đáng sống" 2025

15:33 , 26/12/2025
Tuyến metro số 5 tạo đà cất cánh cho đô thị phía Tây Hà Nội

Tuyến metro số 5 tạo đà cất cánh cho đô thị phía Tây Hà Nội

15:30 , 26/12/2025
Du lịch phục hồi, dòng kiều hối hướng về bất động sản trung tâm Đà Nẵng

Du lịch phục hồi, dòng kiều hối hướng về bất động sản trung tâm Đà Nẵng

15:30 , 26/12/2025
Phó Thủ tướng yêu cầu thận trọng khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh

Phó Thủ tướng yêu cầu thận trọng khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh

15:27 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên