Khi lướt sóng căn hộ không còn dễ, nhà đầu tư nhìn thấy cửa sáng

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường bất động sản chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của giá chung cư Hà Nội. Cụ thể, theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Không chỉ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận làn sóng tăng giá tương tự. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, nhiều dự án trung tâm ghi nhận mức 120 - 150 triệu đồng/m2. Cá biệt, một số dự án căn hộ ra hàng với mức giá đạt ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh chung cư tại các đô thị lớn như TPHCM liên tục tăng giá và xác lập mặt bằng giá mới, nhiều người bắt đầu cân nhắc đầu tư lướt sóng vì sẽ không được như mong đợi. Song theo một số chuyên gia, việc đầu tư căn hộ và tiến hành cho thuê vào thời điểm này là một lựa chọn thông minh.

Một khảo sát gần đây cho thấy đối với khách hàng hơn 60% người mua cho biết có nhu cầu cho thuê sau khi nhận bàn giao nhà. Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư cũng đang chú trọng phát triển loại hình căn hộ "cash-home" để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Đính –Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam những người làm bất động sản đều cảm nhận rất rõ về sự tăng giá đột biến của chung cư ở Hà Nội thời gian qua. Tuy nhiên, hiện thị trường không có nhiều sản phẩm thay thế được căn hộ chung cư bởi có những sản phẩm có dòng tiền, có giá trị nhưng lại bế tắc thanh khoản, hay có những sản phẩm có đầy đủ pháp lý nhưng không có giá trị dòng tiền.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, từ trước đến nay, loại hình căn hộ chung cư người dân sử dụng với mục đích chủ yếu để ở, chỉ có khoảng 15% là để kinh doanh và cho thuê. Ở nước ngoài, loại hình căn hộ chung cư cho thuê rất phổ biến nhằm tạo ra dòng tiền.

Cũng theo ông Lượng, hành vi của người dùng thay đổi đã khiến loại hình căn hộ chung cư tăng giá cao trong vài năm trở lại đây khi không ít người cần một căn hộ để ở, để kinh doanh và để tạo ra dòng tiền.

Đồng quan điểm, TS. Vũ Đình Ánh - Chuyên gia tài chính, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cũng cho rằng, hiện nay sự thay đổi hành vi của người mua nhà rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn của nhà đầu tư.

"Có thể nhận thấy, hiện nay căn hộ chung cư là sản phẩm dành cho những nhà đầu tư thông minh, khi họ tính được lợi ích của căn hộ, tự định giá được các căn hộ ở các dự án, vị trí khác nhau sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của mình", ông Ánh cho hay.

Nắm bắt xu hướng này, các chủ đầu tư cũng đang đưa ra các loại hình bất động sản dòng tiền ra thị trường. Mới đây, TV Holdings vừa giới thiệu các căn hộ Cash – Home upgrade collection River 2 thuộc Dự án Fresia Riverside tại Biên Hòa với cam kết thuê 7 triệu đồng/tháng trong 12 tháng đầu tiên. Được biết đây là dự án khu căn hộ cao 30 tầng và 3 tầng hầm, giá khởi điểm từ 1,9 tỷ/căn cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Không chỉ tại Biên Hòa, tại nhiều thị trường BĐS công nghiệp sôi động như Bình Dương, Long An (cũ) cũng đang hút một lượng lớn nhà đầu tư mua căn hộ cho thuê dài hạn. Với số vốn đầu tư khoảng 1,5- 2 tỷ đồng, khách hàng hầu như không thể tìm kiếm được cơ hội nào tại TPHCM. Tuy nhiên, nếu đi ra khu vực các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương (cũ) số tiền này khách hàng có thể sở hữu 1 căn hộ cho thuê, chờ tăng giá.

Theo số liệu khảo sát tại thị trường Biên Hòa, giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ dao động từ 7 - 15 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tiện ích. Với tỷ suất cho thuê trung bình 4,4%/năm - cao hơn đáng kể so với mức 3,7% tại TP.HCM hay 3,4% tại Hà Nội theo báo cáo của CBRE & JLL HCMC. Biên Hòa đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản dòng tiền.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phân khúc căn hộ cho thuê tạo dòng tiền đã tồn tại trên thị trường và sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới. Thị trường cho thuê nhà trong năm 2025 được dự báo tiếp tục nóng, do nhu cầu tăng mạnh. Lượng tìm kiếm thông tin lĩnh vực này tăng lên trong vài tháng gần đây cho thấy, tiềm năng của lĩnh vực cho thuê dài hạn và ngắn hạn còn dư địa lớn.

Cũng theo phân tích của Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hiện, các sản phẩm tạo ra dòng tiền, tạo doanh thu vẫn được các nhà đầu tư ưa chuộng và mua lại, vận hành, cho thuê để tạo lợi nhuận kép, vừa có dòng tiền ổn định, vừa tăng giá trị tài sản theo thời gian. Thêm vào đó, nhu cầu nhà ở tại các trung tâm thành phố lớn hay các trung tâm công nghiệp đang tăng trưởng tốt.