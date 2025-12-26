Chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội 1.130 căn hộ

Ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đã tổ chức Lễ khởi công Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC) tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Dự án được triển khai trên quỹ đất NOXH cao tầng với quy mô 3,9 ha, có quy mô đầu tư xây dựng gồm 04 tòa nhà cao 15 tầng, với tổng số 1.130 căn hộ, được xây dựng trên diện tích đất quy hoạch 2,5 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 80.000 m².

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư TTC cung cấp 1.130 căn hộ cho đội ngũ lao động tại các Khu, cụm công nghiệp Tây Ninh.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ trong bối cảnh các khu công nghiệp tại Tây Ninh đang thu hút đông đảo lao động, việc phát triển nhà ở xã hội gắn với khu công nghiệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người lao động an cư, tạo nền tảng để doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm phát triển bền vững, đồng thời hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.



