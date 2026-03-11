Khi "giá trị thực" và độ bền trở thành chuẩn mới cho smartphone tầm trung

Theo Counterpoint Research, khoảng 79% người dùng coi độ bền là yếu tố quan trọng khi chọn điện thoại, thay vì chỉ là tiêu chí phụ như trước. Dữ liệu từ IDC cũng cho thấy chu kỳ thay máy đang kéo dài. Trung bình một thiết bị được sử dụng gần 4 năm. Vì vậy, các hãng bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến giá trị sử dụng lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình. Xu hướng này phản ánh nhu cầu thực tế của người dùng. Điện thoại cần hoạt động ổn định trong 3-4 năm, pin bền bỉ, hạn chế hư hỏng khi va đập. Trong bối cảnh đó, HONOR giới thiệu HONOR X8d ở phân khúc tầm trung, hướng tới nhóm người dùng quan tâm đến độ bền và thời gian sử dụng.

HONOR X8d sở hữu viên pin 7000mAh với thiết kế mỏng nhẹ hàng đầu phân khúc.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa dung lượng pin lớn và thiết kế mỏng. Trong ngành, pin càng lớn thường đồng nghĩa với thân máy dày và nặng. Nhiều smartphone pin 5.000 mAh hiện nay dày khoảng 8-9 mm. Tuy vậy, HONOR X8d chỉ mỏng 7,5 mm dù sở hữu dung lượng pin đến 7.000 mAh. Với các tác vụ phổ thông, thiết bị có thể duy trì hoạt động nhiều ngày hoặc phát video liên tục tới 31 giờ trước khi cần sạc lại.

Dù trang bị viên pin dung lượng lớn, HONOR X8d vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ và hướng tới độ bền trong quá trình sử dụng. Theo HONOR, thiết bị được phát triển theo hướng tăng cường khả năng chịu lực, giúp hạn chế hư hỏng trước những va chạm thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Thiết bị đã vượt qua nhiều bài kiểm tra để đạt chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS Thụy Sĩ. Phần khung được gia cố bằng vật liệu có khả năng hấp thụ và phân tán lực, giúp giảm tác động khi máy rơi từ độ cao ngang tai hoặc từ túi quần, những tình huống dễ khiến màn hình hư hỏng.

Bên cạnh độ bền cơ học, máy còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP65. Chuẩn này giúp thiết bị hoạt động ổn định trong mưa nhẹ, môi trường nhiều bụi hoặc khi xảy ra sự cố nước đổ trên bàn làm việc. Sự kết hợp giữa khả năng chịu va đập và kháng nước góp phần kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị.

Thiết kế bền bỉ đạt chuẩn 5 sao SGS Thụy Sĩ và kháng nước IP65 giúp HONOR X8d vững vàng trước những va chạm trong sinh hoạt hằng ngày

Không chỉ chú trọng độ bền phần cứng, HONOR X8d còn được bổ sung các tính năng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Nổi bật là công nghệ AI Một chạm kết hợp với Nút AI thông minh 2.0 dạng vật lý. Bên cạnh đó, máy tích hợp nhiều tiện ích như AI Memory giúp lưu nhanh nội dung trên màn hình bằng thao tác vuốt ba ngón tay, hay AI Settings Agent hỗ trợ tìm và điều chỉnh cài đặt bằng giọng nói hoặc văn bản.

Thiết bị còn hỗ trợ các công cụ phục vụ công việc như AI dịch thuật, ghi chú, tóm tắt nội dung và tạo phụ đề tự động. Máy chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, đồng thời tích hợp các tính năng như Magic Capsule, Magic Portal và trợ lý Google Gemini để mở rộng khả năng hỗ trợ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về nhiếp ảnh, HONOR X8d trang bị camera 108MP kết hợp thuật toán AI để cải thiện chi tiết và màu sắc. Màn hình của máy sử dụng tấm nền OLED với tần số quét 120Hz, mang lại chất lượng hiển thị mượt và rõ nét. Máy dùng vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, hỗ trợ RAM Turbo và bộ nhớ trong tối đa 256 GB, đáp ứng ổn định nhu cầu đa nhiệm, lưu trữ.

Sự kết hợp giữa thiết kế gọn nhẹ, pin dung lượng lớn và độ bền giúp thiết bị hướng đến giá trị sử dụng lâu dài trong phân khúc tầm trung. Qua đó, HONOR nhấn mạnh yếu tố độ bền và công nghệ pin như những điểm đáng chú ý trên smartphone tầm giá này.

HONOR X8d có 3 phiên bản màu sắc ấn tượng: Xanh Thiên Vân, Xám Nguyệt Quang, Đen Huyền Bí với giá từ 8.090.000 đồng. Sản phẩm được mở bán rộng rãi tại hệ thống Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ, Minh Tuấn Mobile và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok.

Đặc biệt, trong thời gian mở bán từ ngày 7/3 đến ngày 31/3/2026, HONOR X8d có ưu đãi mở bán giảm 300.000 đồng, hỗ trợ lên đời 1.000.000 đồng hoặc giảm cho nhóm học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 200.000 đồng (chỉ chọn 1 hình thức). Hấp dẫn hơn, khách hàng được 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do Nhà sản xuất và bảo hành tổng 24 tháng, cùng trả góp 0% lãi suất.