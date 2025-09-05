Khi nào miền Bắc mưa to, kết thúc nắng nóng?

Vì sao miền Bắc nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu?

Lý giải về nguyên nhân vì sao ngày Lập Thu đã được gần một tháng mà Bắc Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu) chia sẻ trên tờ Sức khỏe và Đời sống rằng: Tiết lập thu là một trong 24 tiết khí cổ truyền, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 đến 8/8 dương lịch hằng năm.

Thời gian qua, Bắc Bộ mưa kéo dài do tác động của 2 cơn bão nên hiện tượng nắng nóng trở lại khiến nhiều người cảm thấy bất thường (Ảnh: Báo Hải Dương).

Đây là thời điểm chuyển từ mùa hè sang mùa thu theo quan niệm dân gian. "Trong khí tượng hiện đại, đây không phải là mốc xác định sự kết thúc của mùa hè. Lý do là trên thực tế, sau lập thu ở miền Bắc và miền Trung nước ta vẫn thường xuyên ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Đôi khi nắng nóng kéo dài đến cuối tháng 8 hoặc thậm chí sang tháng 9.

Cùng với đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm hơn, kết thúc muộn hơn, với cường độ mạnh hơn và tần suất dày đặc hơn.

Điều này khiến cho ranh giới giữa các mùa trở nên mờ nhạt, thời tiết chuyển mùa không còn rõ nét như trước, và các quy luật khí hậu truyền thống, như việc "hết hè sau lập thu", ngày càng ít có giá trị thực tiễn trong dự báo" - TS Trương Bá Kiên phân tích.

Ngoài ra, tại các nước nhiệt đới như Việt Nam, việc xác định mùa hè cần dựa trên biến động nhiệt độ thực tế tại từng vùng. Cụ thể, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mùa hè có thể bắt đầu từ cuối tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, khi gió mùa đông bắc bắt đầu hoạt động trở lại.

Đợt nắng nóng sẽ không kéo dài

Lý giải thêm về hiện tượng trên với tờ VTC News, GS.TS Phan Văn Tân, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

"Năm nay có điều bất thường hơn là mưa nhiều. Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa kéo dài do tác động của hai cơn bão số 5 và số 6, mọi người cảm thấy hết nắng nóng. Đến thời điểm này, nắng nóng xuất hiện nên thấy bất thường nhưng thực ra không bất thường, không nằm ngoài quy luật", GS.TS Phan Văn Tân chia sẻ.

Chuyên gia dự báo đợt nắng nóng này không kéo dài. Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau ngày 7/9, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ xuống dưới ngưỡng nắng nóng.

Dự báo từ khoảng 9-14/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, chấm dứt nắng nóng diện rộng.