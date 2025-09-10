Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi nào miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

10-09-2025 - 18:24 PM | Xã hội

Dự báo, năm nay không khí lạnh tràn về miền Bắc sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 9/2025, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ; nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ.

Từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 6-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng một nửa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cuối mùa bão thường tác động mạnh tới Trung Bộ và Nam Bộ.

Khi nào miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên?- Ảnh 1.

Năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm (Ảnh: CAND),

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, không khí lạnh được dự báo sẽ đến sớm, từ khoảng đầu tháng 10. Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn từ tháng 11, gây rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc vào nửa cuối tháng 12. 

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tỉnh vùng núi cao cần đề phòng khả năng sương muối và băng giá.

Sự kết hợp giữa bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi Trung Bộ.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

