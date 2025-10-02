Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi nào Việt Nam thành nước thu nhập cao?

02-10-2025 - 21:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất lớn với kinh tế nước ta.

Khi nào Việt Nam thành nước thu nhập cao?- Ảnh 1.

Mới đây, trả lời Báo Đầu tư, Giáo sư Đại học Waseda (Nhật Bản) Trần Văn Thọ đưa ra 3 kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 khó thực hiện hơn. Đó là giai đoạn 2026-2035, GDP tăng trưởng bình quân 10%/năm, dân số tăng 0,5%; giai đoạn 2036-2050 tăng trưởng tương ứng 7% và 0,2%, thì Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2039.

Với kịch bản 2, khả thi hơn, giai đoạn 2026-2030, GDP tăng trưởng bình quân 7,5%/năm; giai đoạn 2031-2040, GDP tăng trưởng bình quân 10%/năm, thì Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2039.

Nhìn vào thực tế, thì kịch bản 3 dễ xảy ra nhất. Đó là không có giai đoạn tăng trưởng 2 con số. Giai đoạn 2026-2035, GDP tăng trưởng trung bình 8,5%/năm; sau đó đến tận năm 2045, GDP chỉ tăng trưởng bình quân 5,5%/năm, thì vào năm 2044, Việt Nam đã đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

“Như vậy, dù ở kịch bản nào, tốt - trung bình - khó thả thi, thì khả năng rất cao là Việt Nam vẫn trở thành nước có thu nhập cao trước năm 2045 như Nhật Bản đã thành công vào năm 1969, Hàn Quốc vào năm 1995 và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đạt được vào năm 2027”, ông nói.

Trong năm tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 - 30/6/2026 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (tức là vào nhóm thu nhập trung bình cao).

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trong năm tài chính 2026, Việt Nam sẽ chính thức vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao. Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng GDP trung bình tối thiểu 5% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2044.

Theo phân loại của WB, các nền kinh tế được chia thành bốn nhóm dựa trên GNI/người. Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm thu nhập trung bình thấp với GNI/người đạt 4.490 USD vào năm 2024, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Philippines, Campuchia, Lào và Myanmar, nhưng vẫn thấp hơn so với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Brunei và Singapore. Để đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2026, GNI/người của Việt Nam cần vượt qua ngưỡng 4.496 USD, điều này có thể đạt được nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục diễn ra thuận lợi.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

