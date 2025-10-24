Khi thế giới cùng ký vào một mạng Internet an toàn hơn

Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng, được đặt tên là Công ước Hà Nội, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 25 - 26/10 tới đây, đánh dấu lần đầu tiên một văn kiện toàn cầu về an ninh mạng mang tên một thành phố của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động của nước ta trong nỗ lực xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch và hợp tác.

Bước ngoặt trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp, tội phạm công nghệ cao đang trở thành mối đe dọa toàn cầu. Theo ước tính, thiệt hại kinh tế do tội phạm mạng gây ra có thể đạt 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025, bao trùm nhiều lĩnh vực từ tài chính, năng lượng, y tế cho tới giáo dục.

Tỷ lệ tội phạm mạng xuyên biên giới gia tăng trong những năm gần đây, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân - Ảnh: Internet

Sự phát triển nhanh của công nghệ số giúp kết nối thế giới, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội vượt qua biên giới quốc gia. Việc điều tra, xử lý và truy tố các vụ việc có yếu tố xuyên quốc gia đòi hỏi một cơ chế phối hợp thống nhất về mặt pháp lý giữa các nước.

Trước yêu cầu đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước về Chống tội phạm mạng, một văn kiện mang tính toàn cầu được xây dựng trong gần 5 năm với sự tham gia của hơn 190 quốc gia. Công ước đặt ra khung hợp tác quốc tế đầu tiên nhằm hỗ trợ các chính phủ trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa an ninh, quyền con người và chủ quyền quốc gia.

Toàn cảnh phiên họp thông qua Công ước Hà Nội - Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ.

Việc Việt Nam được chọn đăng cai lễ mở ký Công ước tại Hà Nội mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn với tên gọi của một hiệp ước Liên Hợp Quốc, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò tích cực của Việt Nam trong quá trình đàm phán và thúc đẩy hợp tác toàn cầu về an ninh mạng.

Từ Hà Nội - thông điệp về một không gian mạng an toàn, nhân văn

Theo kế hoạch, lễ mở ký sẽ diễn ra trong hai ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành UNODC, các trưởng đoàn cấp cao và đại diện hơn 100 quốc gia thành viên.

Sự kiện bao gồm phiên khai mạc cấp cao, lễ ký chứng thức, các tọa đàm chuyên đề và chuỗi sự kiện bên lề xoay quanh các chủ đề: bảo vệ công dân trong kỷ nguyên số, hợp tác quốc tế chống lừa đảo trực tuyến, và thu thập bằng chứng điện tử trong điều tra tội phạm.

Chủ tịch nước L‍ương Cường tại buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội, ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị - Ảnh: TTXVN

Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng chung về pháp lý và kỹ thuật, giúp các quốc gia tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ điều tra và nâng cao năng lực ứng phó trước các nguy cơ mạng.

Văn kiện này cũng hướng tới việc bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, trước những hình thức lạm dụng và tấn công trực tuyến đang ngày càng gia tăng.

Việt Nam, với vai trò chủ nhà, đã tham gia tích cực vào 8 kỳ họp đàm phán và nhiều cuộc tham vấn kỹ thuật, đóng góp vào việc định hình nội dung công ước. Việc đăng cai lễ mở ký là bước tiếp nối tự nhiên trong quá trình tham gia chủ động của Việt Nam vào các vấn đề toàn cầu, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam về xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch và nhân văn.

Một dấu mốc khẳng định vị thế Việt Nam

Lễ mở ký Công ước Hà Nội không đơn thuần mang tính giá trị pháp lý, đây còn là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam trong năm 2025.

Sự kiện dự kiến thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, chuyên gia an ninh mạng và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu. Đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu năng lực chuyển đổi số, hệ thống an ninh mạng quốc gia và nỗ lực hài hòa giữa phát triển công nghệ và bảo vệ người dùng.

Từ Hà Nội, nơi các quốc gia cùng đặt bút ký vào Công ước này, thế giới khởi đầu một giai đoạn hợp tác mới, trong đó an toàn mạng được nhìn nhận như một phần không thể tách rời của hòa bình và phát triển bền vững.