Khi tiêu chuẩn sang trở nên nhàm chán: Thời của Luxury 2.0 và Bất động sản tinh khiết

Khi tiêu chuẩn "hạng sang" trở nên nhàm chán

Trên thị trường bất động sản cao cấp hiện nay, nhiều dự án được giới thiệu với hệ thống tiện ích và vật liệu cao cấp như trần nhà cao, sảnh lát đá tự nhiên, bể bơi vô cực hay các lounge, gym, spa hiện đại - những tiêu chuẩn quen thuộc để định vị phân khúc hạng sang. Tuy nhiên, khi các yếu tố này xuất hiện ngày càng phổ biến, không nhiều dự án có thể tạo ra sự khác biệt.

Các khảo sát về hành vi người mua cho thấy nhóm khách hàng thượng lưu đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm sống thay vì chỉ dựa vào danh sách tiện ích. Với họ, một ngôi nhà cao cấp không chỉ được đánh giá bằng những gì hiện diện trên bản vẽ hay brochure, mà bởi cảm giác sống mà không gian đó đem lại trong đời thực.

Nhóm khách hàng thượng lưu đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm sống thay vì chỉ dựa vào danh sách tiện ích. (Ảnh: Pinterest)

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, giới siêu giàu hiện nay tìm kiếm bất động sản không chỉ để ở hay đầu tư, mà còn để phản ánh hệ giá trị sống và dấu ấn cá nhân. Xu hướng này cho thấy người mua cao cấp xem ngôi nhà như không gian sống mang bản sắc riêng, thay vì chỉ là một tài sản vật chất.

Tầng lớp trung lưu, triệu phú ở Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ với khoảng 19.500 triệu phú và dự kiến tăng thêm 25% trong năm 2025, kéo theo sự tăng trưởng về nhu cầu không gian sống tinh tế, riêng tư, giàu trải nghiệm. Khách hàng thượng lưu ngày nay không chỉ mua nhà để ở, mà "mua để tận hưởng". Thực tế trên cho thấy giới tinh hoa đang tái định nghĩa sự sang trọng: thay vì chạy theo những biểu tượng phô trương, họ chú trọng nhiều hơn đến giá trị sống nội tại và lợi ích lâu dài mà bất động sản mang lại.

"Luxury 2.0" - chuẩn sống mới của giới tinh hoa

Trong bối cảnh đó, trên phạm vi toàn cầu, thị trường bất động sản ghi nhận sự dịch chuyển từ lối sống xa xỉ phô trương (luxury show-off) sang xu hướng "xa xỉ thầm lặng" (quiet/invisible luxury) và tiến tới lối sống "xa xỉ tinh khiết" (pure luxury). Nếu Luxury 1.0 là giai đoạn mà sang trọng được đo bằng mức độ hào nhoáng để khẳng định địa vị với những dinh thự mênh mông, siêu xe, logo hàng hiệu được phơi bày trực diện thì Luxury 2.0 là kỷ nguyên đề cao sự tinh tế tĩnh lặng và chiều sâu cá nhân: sang trọng được thể hiện qua trải nghiệm sống thanh lọc, chậm mà sâu, thay vì phô bày vật chất.

Luxury 2.0 là kỷ nguyên đề cao sự tinh tế tĩnh lặng và chiều sâu cá nhân trong phát triển bất động sản. (Ảnh: Meygroup)

Theo nghiên cứu của tạp chí Fortune, định nghĩa nhà ở hạng sang đang dịch chuyển từ những biệt thự đồ sộ sang những ngôi nhà tinh tế, đề cao sự thoải mái và hoàn thiện cao cấp. Họ chú trọng sự tiện nghi, phong cách và giá trị bền vững hơn là chạy đua về diện tích hay quy mô.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, Luxury 2.0 không phải là trào lưu nhất thời mà đóng vai trò định hình, dẫn dắt thị trường nhà ở cao cấp trong 5-10 năm tới bằng những chuẩn mực mới. Ở đó, mỗi ngôi nhà là một tuyên ngôn riêng biệt về gu sống và đẳng cấp văn hóa của gia chủ, không phải là một "showroom" trưng bày sự giàu có.

Triết lý "bất động sản tinh khiết" của Meygroup

Giữa làn sóng chuyển mình sang chuẩn sống Luxury 2.0, một số nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam cũng tiên phong định hình giá trị mới. Nổi bật là Meygroup - Thương hiệu bất động sản của Thương Hiệu Quốc Gia Tân Á Đại Thành, tiên phong kiến tạo "Bất động sản Tinh khiết" dựa trên ba trụ cột Sinh thái - Trong lành - Kết nối.

Trong đó, sinh thái là nỗ lực xây dựng một môi trường cân bằng, xanh và bền vững cho sức khỏe con người. Trong lành là cam kết nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp tổng thể để đảm bảo chất lượng nước, không khí và điều kiện sống tốt hơn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Còn kết nối là khả năng tạo nên sự gắn bó giữa con người với nhau và với thiên nhiên, từ đó hình thành một cộng đồng hài hòa, năng động và giàu bản sắc.

"Chúng tôi muốn ứng dụng công nghệ để tạo nên một không gian sống cân bằng, nơi con người hòa nhịp với thiên nhiên, tận hưởng sự trong lành và kết nối bền vững mỗi ngày", đại diện Meygroup nhấn mạnh.

Triết lý này xuất phát từ tầm nhìn rằng ngôi nhà không chỉ là nơi "để ở" mà là không gian để sống sâu hơn. Trong kỷ nguyên Luxury 2.0, bất động sản không đơn thuần là một tài sản tài chính, mà còn là một cách thể hiện phong cách sống của chủ nhân. Nếu Galia Hanoi được xem là biểu tượng mở đầu cho triết lý "bất động sản tinh khiết" tại thủ đô, thì dự án kế tiếp của Meygroup - Rivea Hanoi – đang thu hút sự chú ý như một đại diện tiêu biểu của thế hệ bất động sản Luxury 2.0.

Tọa lạc tại khu vực Vĩnh Hưng (Hoàng Mai), ngay sát đường Vành đai 2, Rivea Hanoi sở hữu vị trí vừa thuận tiện kết nối, vừa đủ tách biệt để giữ được mạch sống riêng của mình. Lấy cảm hứng từ hình ảnh dòng thác đổ mạnh mẽ mà uyển chuyển, kiến trúc và cảnh quan của Rivea Hanoi mang ngôn ngữ thiết kế của những dòng chảy liên tục, thể hiện sự kết nối và trường tồn.

Tại đây, mỗi nhịp sống đều trong lành như hơi thở ban mai, mỗi mảng xanh mời gọi con người trở về với thiên nhiên, và mỗi chi tiết thiết kế là một cam kết về chất sống tinh hoa bền vững. Rivea Hanoi không đơn thuần là một nơi ở, mà hướng tới kiến tạo một cộng đồng tinh hoa thế hệ mới - những người tìm kiếm "không gian an trú đích thực" giữa lòng Hà Nội, nơi mọi giác quan và cảm xúc được chăm sóc tinh tế, kĩ lưỡng.