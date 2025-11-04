Khi Tóc Tiên... "sa ngã", dân tình cảm thấy quá khó thở!

Từ khi hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên đã theo đuổi phong cách sexy cá tính. Nhờ việc chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giọng ca sinh năm 1989 sở hữu vóc dáng nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy. Trên mạng xã hội, Tóc Tiên không ít lần "đốt mắt" cư dân mạng vì những bức hình diện trang phục khoét xẻ khoe đường cong.

Mới đây, netizen Tóc Tiên một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm cùng thần thái cuốn hút. Giọng ca Em không là duy nhất chia sẻ bộ ảnh mới nóng bỏng đến nghẹt thở kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Thiên thần sa ngã". Trong loạt ảnh mới, Tóc Tiên diện váy hai dây đỏ nổi bật, kết hợp cùng corset tím ôm sát tôn trọn đường cong gợi cảm. Thiết kế này khéo léo khoe bờ vai trần, vòng eo nhỏ của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Tóc Tiên khoe sắc vóc gợi cảm, đường cong nóng bỏng trong bộ ảnh mới

Cư dân mạng "nghẹt thở" khi xem từng bức hình của giọng ca sinh năm 1989

Tấm lưng mảnh mai của cô khiến nhiều netizen phát xuýt xoa

Nữ ca sĩ không ít lần khiến dân tình náo loạn với những bức ảnh khoe body săn chắc

Vóc dáng bốc lửa của Tóc Tiên là thành quả của quá trình luyện tập thể thao chăm chỉ

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Tóc Tiên từng gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, làm dấy lên nghi vấn cô đã can thiệp “dao kéo” để chỉnh sửa mũi. Trước những bàn tán sôi nổi từ cư dân mạng, nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng làm rõ.

Tóc Tiên khẳng định hình ảnh gây tranh cãi thực chất là tạo hình có chủ đích theo ý tưởng riêng của cô. Nữ ca sĩ chia sẻ, hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì và luôn chủ động thử nghiệm để mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt trong mắt công chúng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi biết mình thích hợp với gì nhất. Toàn bộ look hôm qua là tự tôi styling hết. Hồi bé tôi không hề thích chơi búp bê, nhưng lớn hơn tôi lại thích tự mix match cho bản thân. Đôi khi bí layout thì tôi mới cầu cứu stylist. Nhưng tôi rất thích những dịp event như thế này, vì khi đó tôi được tha hồ thử nghiệm các look mới mà lúc đi diễn không thể làm".

Nữ ca sĩ từng vướng nghi vấn sửa mũi vào tháng 10 vừa qua

Ca sĩ Tóc Tiên bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Tính đến nay, giọng ca sinh năm 1989 đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng - vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Là ngôi sao nổi tiếng nhưng Tóc Tiên luôn chọn cách sống kín tiếng, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Năm 2020, cô và Touliver bất ngờ tổ chức đám cưới riêng tư sau quãng thời gian yêu nhau lặng lẽ, khiến công chúng không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân khi cả hai không còn xuất hiện chung hay đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội. Nhiều người tinh ý nhận ra Tóc Tiên đã dọn ra khỏi căn biệt thự từng là nơi hai vợ chồng sinh sống tại TP.HCM. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái chất chứa cảm xúc, mang tính chiêm nghiệm, càng khiến dư luận thêm tò mò về tình trạng hiện tại của mối quan hệ này.