‏Bản đồ vùng lõi được vẽ lại nhờ xoay trục trung tâm‏

‏Lịch sử phát triển đô thị cho thấy một quy luật nhất quán: nơi nào đặt "trái tim" của thành phố, nơi đó hội tụ dòng chảy của vốn, thương mại và dân cư. Với ‏TP.HCM,‏ trái tim ấy suốt nhiều thập kỷ nằm ở Bến Thành.‏

‏Trong giai đoạn đó, nhịp phát triển của cả miền Nam xoay quanh các khu vực nằm trong bán kính 3-5 km tính từ Bến Thành. Từ đây hình thành những vùng trung tâm phồn hoa như Quận 4, Quận 3, Bình Thạnh và một phần Quận 2 cũ. Các nguồn lực kinh tế, xã hội đều đổ về những khu vực này. Đó không chỉ là nơi giao thương sầm uất mà còn là đầu não của các văn phòng, tổ chức tài chính đa quốc gia.‏

‏Vị trí gần Thủ Thiêm và quy hoạch đặc biệt giúp Rạch Chiếc được khoanh vùng thành vùng lõi trung tâm mới‏

‏Do đó, Bất động sản tại vùng trung tâm luôn cao cách biệt so với các khu vực xung quanh. Quy luật này dự báo lặp lại khi Thủ Thiêm được xác lập là trung tâm hành chính mới, cán cân từ khu Quận 1 cũ nghiêng dần sang khu Đông. ‏

‏Từ đó cho thấy một khoảng cách giá trị rõ rệt. Và các tọa‏‏ ‏độ của vùng lõi trung tâm cũng được xác định lại. Trong đó, Rạch Chiếc là một trong những siêu tọa độ quan trọng được gọi tên khi chỉ cách Thủ Thiêm 5-7 phút di chuyển và đang nhận dòng vốn khủng từ hạ tầng và quy hoạch.‏

‏Rạch Chiếc khoác tấm áo mới, định hình trung tâm thể thao - vui chơi - giải trí‏

‏Rạch Chiếc không đơn thuần là một vùng trung tâm tịnh tiến theo Thủ Thiêm. Cùng với sự kiện dời trục, khu vực này khoác lên mình vai trò mới: trung tâm thể thao - vui chơi - giải trí của cả miền Nam. ‏

‏‏Điểm nhấn là Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, đã tổ chức lễ động thổ ngày 15/1/2026. ‏Khi hình thành, tổ hợp này hướng đến khả năng tổ chức thi đấu quốc tế và các chương trình biểu diễn, đại nhạc hội quy mô lớn, từ đó được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho kinh tế sự kiện: từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm và dịch vụ. Rạch Chiếc qua đó có cơ hội trở thành một điểm đến thể thao – giải trí lớn của phía Nam.

‏Quy hoạch khu Rạch Chiếc trở thành trung tâm của TPHCM mới (sau sáp nhập) ‏

‏‏Đặc ‏biệt, riêng khu vực Nam Rạch Chiếc hưởng lợi trực tiếp từ c‏ác dự án khi‏ ‏trải dài trên mặt tiền cao tốc TP.HCM – Long Thành lên 8–10 làn xe đang tăng tốc mở rộng, dự kiến hoàn thành cuối 2026. Đồng thời đón tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành đi qua rút ngắn thời gian di chuyển về sân bay Quốc Tế Long Thành chỉ hơn 30 ph‏út. Khu vực này cũng đón tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Hà Nội đi ngang qua.‏

‏Hướng về Thủ Thiêm cũng đang được giải phóng triệt để nhờ nút giao thông An Phú và mở rộng đường Lương Định Của dự kiến hoàn thành trong 2027.‏‏

‏‏Đây chính là siêu tọa độ lý tưởng để đón cộng đồng cư dân chất lượng cao, giới chuyên gia đa quốc gia, giới thượng lưu và tri thức của TP. Hồ Chí Minh.‏‏

‏Senturia An Phú - Home Resort tại trung tâm TP.HCM ‏

‏Không ngoài dự báo, hơn 3 năm qua, nơi đây đang chuyển mình thành đại công trường với hàng loạt dự án triển khai. Trong đó đại đa số là căn hộ hạng sang, cao cấp đưa nơi đây trở thành địa hạt cho thị phần hàng hiệu‏

‏Giữa nguồn cung ấy, Senturia An Phú do Tiến Phước phát triển xuất hiện như một phiên bản nâng cấp khi đây là một trong những quỹ đất nhà liền thổ còn sót lại tại Nam Rạch Chiếc. Khu đô thị cung ứng ra thị trường 355 căn nhà phố và biệt thự. ‏

‏Senturia An Phú là nguồn cung nhà liền thổ còn lại tại Nam Rạch Chiếc‏

‏Với tư duy phát triển đặt trọng tâm vào chất lượng và nâng cao trải nghiệm sống, nhà phát triển Tiến Phước đã chọn phát triển Senturia An Phú trở thành Home Resort đúng nghĩa dựa trên 5 trụ cột:‏

‏Thứ nhất, cảnh quan chuẩn resort. Dự án ưu tiên phát triển đa tầng mặt nước và đa tầng cây xanh, tạo nên tọa độ "Green-Touch 360°".‏

‏Thứ hai, hệ tiện ích đề cao trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia khi tích hợp hệ tiện ích ngoài trời với clubhouse, pavilion dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa, đáp ứng nhu cầu thư giãn, thể thao, chăm sóc sức khỏe, phục hồi và gắn kết cộng đồng.‏

‏Thứ ba, thiết kế song diện độc đáo. Mỗi căn có hai sân vườn trước và sau, mỗi tầng đều có ban công trước - sau, đưa thiên nhiên vào không gian sống. Mô hình bố trí "vườn đối vườn, nhà không đối lưng" giúp đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.‏

‏Thứ tư, vận hành theo chuẩn quốc tế từ Savills đáp ứng tiêu chuẩn sống của công dân toàn cầu.‏

‏Thứ năm, đặc quyền chăm sóc sức khỏe trọn đời với ưu đãi từ bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) hoàn thiện mảnh ghép Home Resort.‏

‏Khi trung tâm hành chính Thủ Thiêm đang hối hả thi công, cũng là lúc giá trị bất động sản dần được xác lập lại trên bản đồ Nam Rạch Chiếc. Với vị thế là quỹ đất thấp tầng còn lại của Nam Rạch Chiếc, giá trị của Senturia An Phú sẽ dự báo gia tăng mạnh và không còn nhiều cơ hội để sở hữu nguồn cung sơ cấp đắt giá này.‏