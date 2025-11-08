Khi trái tim và AI gặp nhau – Đom đóm đồng hành cùng người nông dân

Đây là bước đi chiến lược, khẳng định Vinimex Group kiên định với triết lý "Gieo mầm từ Tâm" -"Đom Đóm" không chỉ là công nghệ mà đó là một người đồng hành, một cố vấn nông nghiệp số được sinh ra từ chính sự thấu hiểu nền nông nghiệp Việt Nam. Vinimex AI với sứ mệnh dùng trí tuệ nhân tạo để giải bài toán nông nghiệp một cách hiệu quả, minh bạch để "Connect Agriculture to the world seamlessly" một cách mạnh mẽ hơn, kiến tạo một nền nông nghiệp thông minh và giàu tình người.

"Gieo mầm từ Tâm" – Triết lý 15 năm và sự bứt phá của Vinimex AI

Suốt 15 năm, triết lý "Gieo mầm từ tâm" được tập thể Vinimex kiên trì thực hiện trong từng việc làm của mình - giá trị bền vững phải được bắt rễ từ sự chân thành, từ khả năng thấu hiểu sâu sắc đối tác, khách hàng, và đặc biệt là cộng đồng nông nghiệp. Vinimex hiểu rằng "Nông nghiệp Việt Nam muốn vươn xa, muốn cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế, thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống hay sự cần cù. Đó là một cuộc chơi của dữ liệu, con số, sự minh bạch và tính hiệu quả kinh tế.

Thực tế của nông nghiệp Việt Nam là một bức tranh với nhiều mảng màu đối lập. Chúng ta có những vùng chuyên canh bạt ngàn, nhưng cũng đầy rẫy sự manh mún, nhỏ lẻ. Chúng ta có những "lão nông tri điền" giàu kinh nghiệm, nhưng lại lúng túng trước sự biến đổi bất thường của thời tiết hay sự phức tạp của sâu bệnh kháng thuốc. "Được mùa mất giá, được giá mất mùa" không còn là câu nói đùa, mà là một thực tế chua xót diễn ra hàng thập kỷ. Hạt gạo, hạt cà phê của Việt Nam chất lượng hàng đầu, nhưng chuỗi cung ứng lại đứt gãy ở khâu thông tin. Cảnh báo thời tiết chung chung, khuyến nghị canh tác không phù hợp với thổ nhưỡng từng địa phương, và sự thiếu hụt nghiêm trọng trong dự báo thị trường khiến người nông dân luôn ở thế bị động.

"Đom Đóm" cập nhật thị trường nông sản và đồng hành cùng người Nông Dân torng việc canh tác

Vinimex nhận định, để "kết nối ra thế giới", trước hết chúng ta phải "kết nối" được chính mình. Phải kết nối người nông dân với dữ liệu chính xác về mảnh đất của họ, kết nối họ với thông tin dự báo đáng tin cậy và với tín hiệu chính xác của thị trường. "Connect Agriculture to the world Seamlessly" không đơn thuần là một khẩu hiệu – đó là một cam kết về việc nâng tầm toàn bộ chuỗi giá trị, bắt đầu từ gốc rễ: người nông dân và mảnh ruộng của họ.

Khi Vinimex AI ra đời, nó không phải là một sự rẽ hướng mà là một bước đi tất yếu để tiếp nối và khuếch đại tần số "Connect Agriculture to the world Seamlessly" một cách mạnh mẽ hơn trong thời đại số. Đây chính là lúc công nghệ phải lên tiếng! Nhưng không phải là một công nghệ chung chung, xa rời thực tế - đó phải là một công nghệ được sinh ra từ người Việt Nam - cho nông nghiệp Việt Nam. Vinimex AI được giao nhiệm vụ là một đơn vị nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo - mang sứ mệnh "đốt đuốc" cùng Người Nông Dân và "Đom Đóm" ra đời từ tư duy chiến lược đó. Vinimex hiểu rằng, để giúp người nông dân thì sự thấu cảm thôi là chưa đủ, mà cần phải trao cho họ một vũ khí mạnh mẽ. Vũ khí đó chính là tri thức, là dữ liệu, là công nghệ - Đom Đóm mang "Trí tuệ" AI phụng sự với "Trái tim" – Tâm, biến sự hiểu biết ấy thành hành động cụ thể để đạt hiệu quả "lẫy lừng" – Tầm.

Khi "Đom Đóm" AI học cách thấu hiểu đất và người

Đội ngũ phát triển của Vinimex AI hiểu rằng, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số nông nghiệp không chỉ là chi phí, mà còn là sự "thờ ơ" của công nghệ với người Nông Dân. Một ứng dụng dù thông minh đến đâu khi đưa ra khuyến nghị mà người làm nông không sử dụng được thì cũng là thất bại. Vì vậy, "Đom Đóm" được xây dựng không chỉ là một cỗ máy AI, mà là một người bạn đồng hành hiểu đất, hiểu cây và thấu hiểu người Nông Dân. Sự thấu hiểu này đến từ sự kết hợp giữa nguồn dữ liệu khổng lồ: vệ tinh, quan trắc, lịch sử canh tác và sự thẩm định của các chuyên gia nông nghiệp tại Việt Nam. "Đom Đóm" không đưa ra thông tin một cách khô khan, mà đối thoại, giải thích và đồng hành.

Hệ thống AI của "Đom Đóm" giúp họ bắt đầu từ gốc rễ - thấu hiểu chính mảnh đất của mình. Thay vì canh tác theo thói quen, ứng dụng cho phép phân tích thổ nhưỡng, chỉ rõ mảnh ruộng đang thừa hay thiếu vi chất gì, từ đó đưa ra công thức bón phân tối ưu. Đây là bước đầu tiên để "trả lại" sức khỏe cho đất, hướng tới nông nghiệp hữu cơ. Không chỉ hiểu đất, "Đom Đóm" còn giúp người nông dân hiểu cây trồng qua từng giai đoạn. Dựa trên mô hình AI phân tích dữ liệu thời tiết, độ ẩm, "Đom Đóm" chủ động cảnh báo sớm nguy cơ bùng phát sâu bệnh (như rầy nâu, nấm mốc...) theo từng khu vực cụ thể, giúp nông dân chuyển từ "chữa bệnh" thụ động sang "phòng bệnh" chủ động. Và cuối cùng, "Đom Đóm" giải quyết nỗi đau lớn nhất: thấu hiểu thị trường. Tính năng dự báo biến động giá nông sản theo vùng, dựa trên phân tích cung cầu và dữ liệu xuất khẩu, sẽ là cơ sở quan trọng để người nông dân quyết định thời điểm xuống giống hay trữ hàng, phá vỡ vòng lặp "mất giá".

Đom Đóm phân tích thông qua hình ảnh người Nông Dân cung cấp để đưa ra lời khuyên phù hợp

Nông nghiệp Việt Nam sẽ vươn xa bằng sự bền vững

"Đom Đóm" là câu trả lời của Vinimex cho bài toán "nông nghiệp bền vững". Sự bền vững đó được thể hiện ở cả ba khía cạnh: kinh tế, môi trường và xã hội.

Về kinh tế, "Đom Đóm" giúp nông dân tối ưu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, biến nông nghiệp từ một cuộc chơi may rủi thành một hoạt động kinh doanh có kế hoạch. Về môi trường, việc sử dụng phân bón, hóa chất đúng – đủ dựa trên phân tích của AI sẽ giúp bảo vệ tài nguyên đất và nước, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe của thế giới. Về xã hội, "Đom Đóm" cùng người nông dân thu hẹp khoảng cách số, mang tri thức chuyên gia đến tận tay họ.

Đây không phải là một dự án "thử nghiệm" - mà là một khoản đầu tư chiến lược, dài hạn, thể hiện tầm nhìn và cam kết vững chắc của Vinimex. Những mục tiêu rất cụ thể đã được đặt ra: "Đom Đóm" hướng tới mục tiêu đạt độ chính xác 90% trong các dự báo về sâu bệnh và biến động giá. Tầm nhìn đến năm 2026 là mở rộng phục vụ cho hàng chục nghìn nông dân và hàng trăm hợp tác xã trên cả nước.

Đom Đóm AI – trí tuệ nhân tạo tiên phong đồng hành cùng người nông dân Việt Nam

Hành trình "Connect Agriculture to the world Seamlessly" của Vinimex bắt đầu bằng việc "thấu hiểu" người nông dân. Bằng việc thắp lên những con "Đom Đóm" công nghệ - Vinimex AI sẽ thắp sáng con đường phát triển thịnh vượng của nông nghiệp Việt Nam. Đó là một lời cam kết "đanh thép" được thực thi bằng một trái tim "ấm áp" và dạt dào yêu thương.