Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

Ngày 23-9, mạng xã hội xôn xao clip một nữ tài xế lái xe ô tô màu cam ngang nhiên chạy ngược chiều, khi đối diện với một chiếc xe ô tô khác đi đúng đường, người này không chịu nhường đường, còn dơ điện thoại ra giống đang quay, chụp khiến nhiều người rất khó chịu.

CLIP: Nữ tài xế chạy xe ngược chiều gây xôn xao mạng xã hội

Theo đoạn clip được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 22-9 trên đường ĐT 742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP HCM.

Thời điểm đó, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm. Mặc dù, tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ô tô mang biển số 61K-130... vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

Người phụ nữ giơ điện thoại lên, không chịu di chuyển khiến nhiều người khó chịu

Một tài xế xe tải đã ra tín hiệu để người phụ nữ này lùi sang một bên, nhường đường cho xe ô tô đối diện đi nhưng người này vẫn không nghe và liên tục bật xi nhan rẽ trái. Việc này gây cản trở các phương tiện khác.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cho biết trong chiều nay đã mời nữ tài xế lên làm việc.