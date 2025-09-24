Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

24-09-2025 - 06:43 AM | Xã hội

Mặc dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền, cấm quay đầu, cấm vượt, nhưng người phụ nữ vẫn cố tình điều khiển xe ô tô đi vào làn ngược chiều

Ngày 23-9, mạng xã hội xôn xao clip một nữ tài xế lái xe ô tô màu cam ngang nhiên chạy ngược chiều, khi đối diện với một chiếc xe ô tô khác đi đúng đường, người này không chịu nhường đường, còn dơ điện thoại ra giống đang quay, chụp khiến nhiều người rất khó chịu.

CLIP: Nữ tài xế chạy xe ngược chiều gây xôn xao mạng xã hội

Theo đoạn clip được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 22-9 trên đường ĐT 742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP HCM.

Thời điểm đó, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm. Mặc dù, tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ô tô mang biển số 61K-130... vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường- Ảnh 1.

Người phụ nữ giơ điện thoại lên, không chịu di chuyển khiến nhiều người khó chịu

Một tài xế xe tải đã ra tín hiệu để người phụ nữ này lùi sang một bên, nhường đường cho xe ô tô đối diện đi nhưng người này vẫn không nghe và liên tục bật xi nhan rẽ trái. Việc này gây cản trở các phương tiện khác.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cho biết trong chiều nay đã mời nữ tài xế lên làm việc.

Theo Thanh Thảo - Ngọc Trinh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu bão khả năng suy yếu khi vào nước ta song nếu bão di chuyển lệch "tình hình sẽ khác hoàn toàn"

Siêu bão khả năng suy yếu khi vào nước ta song nếu bão di chuyển lệch "tình hình sẽ khác hoàn toàn" Nổi bật

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép Nổi bật

Bão số 9 sắp đổ bộ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão số 10

Bão số 9 sắp đổ bộ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão số 10

06:41 , 24/09/2025
Trang Thông tin Chính phủ đăng khuyến cáo khẩn: Gọi ngay 112 nếu gặp tình huống khẩn cấp trong cơn bão Ragasa!

Trang Thông tin Chính phủ đăng khuyến cáo khẩn: Gọi ngay 112 nếu gặp tình huống khẩn cấp trong cơn bão Ragasa!

20:29 , 23/09/2025
Hải Phòng: Nạn nhân vụ 'xây nhầm nhà' chính thức tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra

Hải Phòng: Nạn nhân vụ 'xây nhầm nhà' chính thức tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra

20:18 , 23/09/2025
Cảnh báo khẩn trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền Bắc nước ta

Cảnh báo khẩn trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền Bắc nước ta

19:18 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên