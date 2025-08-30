Khó tin nhưng có thật: AI đã len lỏi vào hàng nghìn lĩnh vực ở Trung Quốc!

Tại khu vực triển lãm chuyên nghiệp của Triển lãm công nghiệp dữ liệu lớn quốc tế Trung Quốc 2025 ("Big Data Expo") được tổ chức gần đây tại Quý Dương, những cảnh tượng công nghệ tiên tiến này phác họa nên bức tranh sống động về "AI+", thúc đẩy trao quyền cho hàng nghìn ngành công nghiệp.

Trong số các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nền kinh tế số được 375 đơn vị triển lãm Trung Quốc và quốc tế trưng bày, hơn 60% có liên quan đến "AI+". Điều này không chỉ cho phép khách tham quan "chạm" đến tương lai cuộc sống trước mắt mà còn là một minh chứng sống động cho những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy sáng kiến "AI+" và tăng cường xây dựng một "Trung Quốc số".

Ngày 28/8, Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu Lớn Quốc tế Trung Quốc 2025 đã khai mạc tại Quý Dương, Quý Châu. Trẻ em xem chó robot tại triển lãm. (Ảnh: Phóng viên Tao Liang của Tân Hoa Xã)

iFlytek đã công bố khái niệm "Cơ thể Thông minh Đô thị" tại Triển lãm Dữ liệu Lớn. "Từ vô số cơ thể thông minh và thiết bị thông minh được trưng bày, cũng như các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế, rõ ràng sáng kiến 'AI+' của Trung Quốc đang có tác động ngày càng đáng kể đến tiêu dùng, sản xuất và cuộc sống hàng ngày", ông Trần Mẫn Quân, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Chính phủ Số của iFlytek, cho biết.

Yu Ying, Phó giám đốc Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc, cho biết nền kinh tế số toàn cầu đã bước vào một giai đoạn mới với việc thương mại hóa các yếu tố dữ liệu làm cốt lõi và được thúc đẩy bởi công nghệ thông minh.

Sở Quản lý Giao thông Quý Châu, dựa trên mô-đun "Tình trạng Vận hành Xe trên Đường cao tốc Tỉnh", đã tích hợp dữ liệu từ các trạm kiểm soát giao thông đường cao tốc, hệ thống thu phí điện tử (ETC) và các trạm kiểm soát ra vào trạm thu phí để tạo ra "bản đồ di chuyển xe theo thời gian thực trên các đường cao tốc tỉnh". Điều này cho phép họ dự đoán lưu lượng giao thông cao điểm và nhanh chóng chuyển hướng xe ra khỏi các ra vào ngoại ô, giảm thiểu ùn tắc hiệu quả. Hệ thống này được cho là đã hỗ trợ vận tải cho hàng ngàn sự kiện quy mô lớn trên toàn tỉnh, giúp cải thiện hiệu quả giao thông.

Là khu vực thí điểm dữ liệu lớn toàn diện đầu tiên của Trung Quốc, các kịch bản ứng dụng công nghệ thông minh của Quý Châu còn hơn thế nữa.

Tỉnh Quý Châu đã ra mắt trợ lý du lịch thông minh "Hoàng Tiểu Hi" để hỗ trợ du khách trong chuyến du lịch mùa hè. "Hoàng Tiểu Hi được đặt theo tên của ba danh lam thắng cảnh tiêu biểu nhất của Quý Châu: Thác Hoàng Quả Thụ, Hang Tiểu Thất Không ở Lệ Bác và Làng Miêu Thiên Hồ ở Tây Giang", ông La Cường, Phó Chủ tịch Tỉnh Quý Châu, cho biết. "Dù bạn là du khách dày dạn kinh nghiệm hay mới lần đầu, bạn đều có thể tận hưởng dịch vụ chu đáo và thông minh này thông qua ứng dụng", ông giải thích.

Ngày 28/8, Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu Lớn Quốc tế Trung Quốc 2025 đã khai mạc tại Quý Dương, Quý Châu. Đây là một robot hoạt động thực tế được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Phóng viên Tao Liang của Tân Hoa Xã

Quý Châu hiện đang thúc đẩy sự kết hợp giữa sức mạnh tính toán, dữ liệu, ứng dụng và các ngành công nghiệp để liên tục củng cố và tối ưu hóa nền kinh tế số. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của tỉnh là phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo tập trung vào các mô hình lớn trên toàn ngành. Ông Luo Qiang cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra gần 100 kịch bản ứng dụng mô hình lớn trên 24 ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh."

Nhìn ra khắp cả nước, "xúc tu" của "AI+" cũng đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực hơn: robot kiểm tra thông minh được sử dụng tại Mỏ dầu Đại Khánh đã cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành và bảo trì đường ống dẫn dầu nhờ khả năng nhận dạng rò rỉ dầu có độ chính xác cao và các khả năng khác; thiết bị đầu cuối giáo dục AI tại Thượng Hải có thể chấm bài tập về nhà theo thời gian thực và đưa ra các bài tập có mục tiêu cụ thể, được phụ huynh gọi là "gia sư riêng AI"; Trung tâm Dịch vụ Chính quyền Thành phố Quảng Châu tích hợp dữ liệu từ hàng chục phòng ban, cho phép xử lý ngày càng nhiều vấn đề trực tuyến, để "người dân có thể chạy ít việc vặt hơn và dữ liệu có thể chạy nhiều hơn".

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông minh không thể tách rời khỏi nền tảng công nghiệp vững chắc. Trung Quốc đã trở thành quốc gia sở hữu bằng sáng chế AI lớn nhất thế giới, chiếm 60%. Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc đã đăng ký 302 dịch vụ AI tạo sinh và 9,4 triệu nhà phát triển phần mềm đang tích cực tham gia vào đổi mới.

Để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp AI, chính phủ Trung Quốc gần đây đã ban hành các chính sách như "Kế hoạch Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ Mới" và cung cấp nguồn tài trợ đặc biệt. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng các bộ ngành khác đã thành lập Quỹ Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia trị giá 60 tỷ nhân dân tệ và liên tục phát triển các dự án tích hợp AI với nền kinh tế. Hơn 400 doanh nghiệp chuyên biệt và sáng tạo trong lĩnh vực AI đang nhanh chóng nổi lên, biến "Trao quyền AI" từ một khái niệm trừu tượng thành những thay đổi hữu hình, thiết thực trong thế giới thực.

Tạ Thiếu Phong, kỹ sư trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, giới thiệu rằng báo cáo công tác của chính phủ năm nay đề xuất tiếp tục thúc đẩy hành động "AI+", kết hợp tốt hơn công nghệ số với lợi thế sản xuất và lợi thế thị trường, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn và rộng rãi.

Trung Quốc gần đây đã ban hành "Ý kiến về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động 'Trí tuệ nhân tạo mở rộng'". Về "Trí tuệ nhân tạo mở rộng", hay AI+, Trung Quốc đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện sáu hành động trọng tâm, bao gồm khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp, cải thiện chất lượng tiêu dùng, đời sống và phúc lợi của người dân, năng lực quản trị và hợp tác toàn cầu, nhằm vạch ra lộ trình phát triển rõ ràng cho ngành.

Nhiều chuyên gia được phỏng vấn cho biết kể từ đầu năm nay, trong bối cảnh cạnh tranh và hợp tác toàn cầu về AI, sự bùng nổ AI của Trung Quốc đã tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy việc trao quyền cho mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đồng thời, Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào quản trị AI toàn cầu, thúc đẩy các chương trình thí điểm về luồng dữ liệu xuyên biên giới và nghiên cứu và phát triển chung quốc tế. Thông qua việc chia sẻ công nghệ và cùng nhau xây dựng tiêu chuẩn, Trung Quốc đang thúc đẩy động lực của mình vào việc nâng cấp công nghiệp toàn cầu và phát triển kinh tế chất lượng cao.

Anh Nhi