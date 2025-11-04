Khoai Lang Nướng: Hơn cả món ngon là triết lý "vun trồng cộng đồng"

Khoai Lang Nướng với slogan hành trình từ địa phương, mang trong mình sự gắn bó sâu sắc với chiếc nôi nơi mình sinh ra và những đặc sản nổi trội, trân quý món quà từ bàn tay của người dân vùng đất này, biến nó thành cam kết "Hành trình vun trồng đất Việt" – thể hiện qua tình yêu thương, tri ân và nỗ lực gieo mầm cảm hứng.

Từ đó, thương hiệu vượt ra khỏi phạm vi ẩm thực, mà còn bồi đắp thêm những kết nối ý nghĩa – nơi mỗi sản phẩm, dịch vụ đều gắn liền với tình cảm và lòng biết ơn dành cho quê hương Việt Nam.

"Khoai Lang Nướng" chú trọng trải nghiệm khách hàng qua từng chi tiết nhỏ – từ sản phẩm, bao bì đến cách kết nối thân tình với thực khách.

"Khoai chở trăm nụ cười về bản": Từ chuyến tìm nguyên liệu bản địa đến chiến dịch "chạm" trái tim.

Chuỗi F&B này xem hoạt động cộng đồng như một "ngôn ngữ" riêng để thể hiện dấu ấn doanh nghiệp.

Minh chứng rõ nét cho chiến lược này là dự án "Khoai chở trăm nụ cười về bản", triển khai năm 2025 tại Lâm Đồng, Kon Tum, mang đến niềm vui cho hơn 500 gương mặt nhỏ vùng cao.

Theo đại diện thương hiệu, đây không dừng ở thiện nguyện đơn thuần mà là một phần của tầm nhìn phát triển bền vững, nơi giá trị thương hiệu được nuôi dưỡng từ yếu tố con người, biết ơn nơi mình được sinh ra và phát triển.

Những bức tranh của học sinh vùng cao được trưng bày trong triển lãm "Nụ cười của em" tại Măng Đen 2025

Câu chuyện khởi đầu một cách tự nhiên, khi đội ngũ đến Đưng K’Nớ (Lâm Đồng) nhằm tìm kiếm nguồn cung cá tầm cho việc phát triển thực đơn. Chính trong chuyến đi phục vụ mục tiêu kinh doanh, việc tận mắt chứng kiến điều kiện sống còn khó khăn của những mầm non buôn làng đã thôi thúc Khoai làm việc.

Thay vì hỗ trợ một chiều, đơn vị này liên tục thực hiện hành động thực tế: trao bộ dụng cụ học tập, mang đến hơn 300 phần ăn nóng hổi từ nguyên liệu bản địa và dựng "Bảng ước mơ" để lắng nghe khát vọng của các em nhỏ – những bước đi nhỏ nhưng tạo nên sự kết nối lan tỏa bằng tư duy sáng tạo.

Tiếp nối tinh thần ấy, thương hiệu mở rộng qua cuộc thi vẽ online "Nụ cười của em", thu hút hàng trăm tác phẩm thiếu nhi trên toàn quốc. Nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối cộng đồng, thể hiện năng lực biến giá trị nhân văn thành trải nghiệm truyền thông tinh tế.

Triển lãm "Nụ cười của em", cuộc thi "Mơ ước của em" và lễ hội Trung thu tại Măng Đen, nơi hơn 200 chiếc áo ấm, bánh trung thu và lồng đèn được trao tận tay các em thiếu nhi trở thành dấu mốc kết nối cảm xúc, nơi hành trình sẻ chia của Khoai được tiếp diễn bằng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

"Khoai chở trăm nụ cười về bản" đã vượt lên sự kiện từ thiện thông thường, trở thành một chiến dịch xây dựng thương hiệu giàu cảm xúc, thể hiện rõ nét định hướng khác biệt của Khoai Lang Nướng.

Khoảnh khắc bắt gặp các em nhỏ trong hành trình tìm nguyên liệu.

Hiệu quả chiến lược "Vun trồng cộng đồng"

Việc đầu tư nghiêm túc cho chương trình mang lại ánh mắt rạng rỡ cho hơn 500 trẻ em người đồng bào thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền cảm hứng tích cực.

Xây dựng Brand Love & Loyalty: thay vì chạy theo quảng bá sản phẩm hay giảm giá, cách tiếp cận chân thành giúp Khoai Lang Nướng tạo dựng tình cảm và lòng trung thành – lợi thế cạnh tranh khó sao chép.

Thu hút đúng mục tiêu: nhóm khách hàng 25-35 tuổi, đề cao tấm lòng nhân ái.

Đặc biệt hóa thương hiệu: Giữa thị trường F&B, việc kiên trì theo đuổi triết lý "vun trồng" giúp Khoai Lang Nướng định hình bản sắc riêng – là điểm đến ẩm thực mà còn là thương hiệu có chiều sâu.

Tầm nhìn dài hạn: Tiếp tục "Vun trồng" giá trị

Sau Măng Đen 2025, tinh thần ‘vun trồng’ vẫn tiếp tục. Để khẳng định hướng đi dài hơi, thương hiệu đã thành lập Trạm Nụ Cười của Khoai bao gồm những học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời cho trường học miền núi, tập trung vào đóng góp tinh thần.

Đồng thời, kế hoạch phát triển bộ hướng dẫn (Toolkit) để nhân rộng mô hình cho thấy tư duy hệ thống và khát vọng gieo thêm nhiều nữa đóng góp tích cực. Với Khoai Lang Nướng, trách nhiệm xã hội là đầu tư chiến lược vào giá trị bền vững, củng cố dấu ấn riêng và góp phần xây dựng một hệ sinh thái mang lại hạnh phúc cho khách hàng và hướng đến các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa.