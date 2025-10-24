Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoai tây tươi ngon suốt nhiều tháng nếu được rắc thứ này lên trên

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì khoai tây nhanh chóng bị mềm và mọc mầm, thì có một cách giúp giữ cho chúng tươi lâu hơn.

Khoai tây là loại củ quen thuộc với mọi gia đình. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi thấy khoai tây để lâu bị mềm nhũn, mọc mầm, buộc phải bỏ đi.

Nhưng mới đây, một kênh YouTube đã tiết lộ rằng có một phương pháp giúp bảo quản khoai tây tươi lâu suốt nhiều tháng, báo Anh Daily Express đưa tin.

Thông thường, mọi người đều phải “chạy đua với thời gian” để dùng hết khoai tây trước khi chúng bị hỏng. Tuy nhiên, một kỹ thuật bảo quản sáng tạo có thể giúp giảm đáng kể áp lực này.

Kênh YouTube Tracy Tips cho rằng chỉ với 4 bước đơn giản, bạn có thể giữ khoai tây “tươi ngon đến 12 tháng” kể từ khi mua về.

Cụ thể, Tracy hướng dẫn:

  1. Chuẩn bị một hộp carton, sau đó lót giấy khô ở đáy hộp. Bước này giúp hấp thụ hơi ẩm dư thừa, đồng thời ngăn khoai tây bị trầy xước bề mặt.
  2. Xếp khoai tây thành từng lớp chồng lên nhau, đặt khăn giấy xen kẽ giữa các lớp.
  3. Rắc một lớp bột nở (baking powder) lên bề mặt khoai tây. Tracy giải thích rằng bột nở giúp hút ẩm hiệu quả và hạn chế khoai mọc mầm.
  4. Sau khi xếp đầy hộp, phủ thêm một lớp khăn giấy lên trên, đóng nắp lại, rồi đặt hộp ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao cho đến khi cần sử dụng.
Khoai tây tươi ngon suốt nhiều tháng nếu được rắc thứ này lên trên- Ảnh 1.

Kênh YouTube Tracy Tips hướng dẫn bảo quản khoai tây với bột nở.

Dù mẹo của Tracy giúp kéo dài thời gian bảo quản khoai tây, nhưng tuổi thọ thực tế của khoai còn phụ thuộc vào cách lưu trữ và trạng thái của khoai.

Theo chuyên trang y tế Healthline, khoai tây sống có thể để được từ một tuần đến vài tháng. Dấu hiệu nhận biết khoai tây đã hỏng là củ khoai mềm khi chạm vào hoặc có mùi lạ. Ngược lại, khoai tây tươi ngon thường có vỏ căng, chắc, không vết thâm hay trầy xước rõ rệt.

Tóm lại, với một chút mẹo nhỏ từ Tracy, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của khoai tây đáng kể, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm lãng phí thực phẩm.

