Khoảng 3.000 tấn giá đỗ ngâm chất cấm tuồn ra thị trường, ăn nhiều có thể tử vong

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lâm Văn Đạo (SN 1990, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)); Vũ Duy Tư (SN 1991), Nguyễn Văn Quynh (SN 1973), Nguyễn Văn Hảo (SN 1988), cùng trú phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột.

Các đối tượng bị khởi tố

Trước đó, quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ của 4 đối tượng trên. Đối tượng Đạo và Tư, mỗi người có 2 cơ sở; Quynh, Hảo, mỗi người 1 cơ sở.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các cơ sở trên sử dụng thêm một loại chất lỏng không màu, được gọi là “kẹo”.

Nhưng đó thực chất “kẹo” là hoạt chất 6 - Benzylaminopurine, một loại chất cấm sử dụng trong ngành thực phẩm. Nếu ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Tuy nhiên, các cơ sở trên thường xuyên dùng chất cấm để làm giá đỗ. Mục đích để hãm phần rễ, tập trung dưỡng chất cho thân giá đỗ to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Giá đỗ đã bị ngâm chất cấm

Lực lượng công an thu giữ hơn 20 tấn giá đỗ đã ngâm chất cấm trên. Trong đó, gần 8 tấn giá đỗ thành phẩm; hơn 12 tấn đang trong quá trình sản xuất đã ngâm ủ chất cấm.

Ngoài ra còn có 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Nếu không bị phát hiện, với số dung dịch chất cấm trên, các đối tượng sẽ sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 675 tấn giá đỗ thành phẩm với giá bán khoảng 18,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra làm rõ, trong năm 2024, nhóm đối tượng trên đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm chất cấm. Trung bình mỗi ngày khoảng từ 8 - 10 tấn.

Số giá đỗ thành phẩm đã được ngâm chất cấm

Các đối tượng thường bán sỉ cho các đại lý ở chợ đầu mối Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, sau đó được vận chuyển về các huyện, thị xã, thành phố để tiêu thụ.

Riêng 1 cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng bán cho một siêu thị từ 350-400kg giá đỗ mỗi ngày.

Trên bao bì giá đỗ được ngâm hoạt chất độc hại trên, lại được dán lên những nhãn mác ghi rất kêu: “Vì sức khỏe của mọi người”, “không hóa chất”, “không chất kích thích”, “không chất bảo quản”, lừa dối người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý toàn diện, triệt vụ án.