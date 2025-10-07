Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc khiến cả khu phố Hà Nội rùng mình sáng 7/10!

07-10-2025 - 09:52 AM | Sống

Mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo từ đêm 6 đến sáng 7/10 khiến Hà Nội ngập sâu hàng chục điểm, trong đó xuất hiện khoảnh khắc sét đánh sáng chói tại Hà Đông khiến người dân hoảng sợ.

Từ nửa đêm 6/10 đến sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu. Theo thống kê, tại trung tâm Hà Nội có hơn 30 điểm ngập, một số nơi như đường Nguyễn Trãi tắc hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km.

Sét đánh kinh hoàng tại Hà Nội sáng 7/10

Đáng chú ý, trong cơn mưa lớn sáng ngày 7/10, đoạn clip ghi lại hình ảnh một tia sét đánh xuống mặt đất tại khu vực phường Hà Đông (Hà Nội) đã được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong video, có thể thấy tia sét đánh xuống phát ra tia sáng chói lóa, kèm theo đó là âm thành ầm ầm khiến nhiều người giật mình sợ hãi.

Theo chuyên gia khí tượng, sét thường xảy ra trong những đám mây dông và thường kèm theo sấm.

Sét là một luồng điện rất mạnh từ trên trời đánh xuống đất. Sét đánh vào các điểm cao như cây to, cột điện và các đỉnh núi. Sét có điện thế cao nên tất cả mọi vật bao gồm cả không khí đều trở thành vật dẫn điện. Sét còn đánh vào các đồ vật bằng kim loại và nước, vì chúng là các chất dẫn điện tốt.

Sét đánh có thế gây chết người hoặc phá hủy nhà cửa, cây cối và hệ thống điện. Sét cũng có thể là nguyên nhân của các đám cháy.

Chuyên gia khuyến cáo khi có sấm sét nên ngồi trong nhà hoặc nhanh chóng trú ẩn ở nơi an toàn. Tránh xa các vật cao như cây đơn độc, các ngọn tháp, hàng rào, cột điện, đường dây điện và điện thoại là những thứ thu hút sét. Tắt các hệ thống điện trong nhà.

Bên cạnh đó, người dân không nên sử dụng điện thoại và không nên ra ngoài đường khi trời có sét.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150 mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9 mm, Hải Bối 204,9 mm, Đại Mỗ 170,5 mm, Phú Lương 163 mm.

Khoảnh khắc khiến cả khu phố Hà Nội rùng mình sáng 7/10!- Ảnh 1.

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an Nổi bật

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

09:45 , 07/10/2025
Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay

Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay

09:34 , 07/10/2025
Người có cục máu đông thường gặp 4 hiện tượng bất thường khi đi bộ nhưng nhiều người bỏ qua

Người có cục máu đông thường gặp 4 hiện tượng bất thường khi đi bộ nhưng nhiều người bỏ qua

08:53 , 07/10/2025
7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật

7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật

08:25 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên