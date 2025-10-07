Khoảnh khắc khiến cả khu phố Hà Nội rùng mình sáng 7/10!

Từ nửa đêm 6/10 đến sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu. Theo thống kê, tại trung tâm Hà Nội có hơn 30 điểm ngập, một số nơi như đường Nguyễn Trãi tắc hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km.

Sét đánh kinh hoàng tại Hà Nội sáng 7/10

Đáng chú ý, trong cơn mưa lớn sáng ngày 7/10, đoạn clip ghi lại hình ảnh một tia sét đánh xuống mặt đất tại khu vực phường Hà Đông (Hà Nội) đã được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong video, có thể thấy tia sét đánh xuống phát ra tia sáng chói lóa, kèm theo đó là âm thành ầm ầm khiến nhiều người giật mình sợ hãi.

Theo chuyên gia khí tượng, sét thường xảy ra trong những đám mây dông và thường kèm theo sấm.

Sét là một luồng điện rất mạnh từ trên trời đánh xuống đất. Sét đánh vào các điểm cao như cây to, cột điện và các đỉnh núi. Sét có điện thế cao nên tất cả mọi vật bao gồm cả không khí đều trở thành vật dẫn điện. Sét còn đánh vào các đồ vật bằng kim loại và nước, vì chúng là các chất dẫn điện tốt.

Sét đánh có thế gây chết người hoặc phá hủy nhà cửa, cây cối và hệ thống điện. Sét cũng có thể là nguyên nhân của các đám cháy.

Chuyên gia khuyến cáo khi có sấm sét nên ngồi trong nhà hoặc nhanh chóng trú ẩn ở nơi an toàn. Tránh xa các vật cao như cây đơn độc, các ngọn tháp, hàng rào, cột điện, đường dây điện và điện thoại là những thứ thu hút sét. Tắt các hệ thống điện trong nhà.

Bên cạnh đó, người dân không nên sử dụng điện thoại và không nên ra ngoài đường khi trời có sét.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150 mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9 mm, Hải Bối 204,9 mm, Đại Mỗ 170,5 mm, Phú Lương 163 mm.