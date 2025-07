Khoảnh khắc ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông: Đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân

Vào khoảng 17h ngày 13/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 31 quốc lộ 46, thuộc thị trấn Vạn An (huyện Nam Đàn cũ), nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đó, ô tô mang BKS 37A-348.95 do T.H.B điều khiển di chuyển hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An đã va chạm với xe máy do anh C. chở cả gia đình, sau đó tiếp tục đâm vào xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe máy văng ra, ô tô lao qua lan can cầu Thiên Đường và rơi xuống sông Cụt.

Một phần diễn biến đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông cùng thời điểm ghi lại.

Lực lượng công an, dân quân xã Vạn An đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Một nhóm thợ câu vương cũng được huy động khẩn cấp để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhận mất tích trong đêm. Đến rạng sáng 14/7, thi thể anh T.H.S. (SN 1990, trú tại tỉnh Hà Tĩnh)- nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 3 người khác bị thương nặng. 2 nạn nhân còn lại là cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) đã được tìm thấy trước đó vào khoảng 22h30 ngày 13/7, và anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) - người điều khiển xe máy.

Ba người khác bị thương nặng gồm chị N.T.B. (28 tuổi, vợ anh C.), cháu Đ.Đ.P. (4 tuổi, con trai anh C.) và tài xế ô tô T.H.B. (37 tuổi, trú xã Vạn An).

Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.