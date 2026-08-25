Khoe 9 món "đồ linh tinh" tôi mua online: Rẻ hều nhưng tiện lợi đến mức dùng rồi không muốn bỏ

Tôi từng khá dè chừng với những món đồ gia dụng giá rẻ trên mạng, nhất là các sản phẩm có thiết kế lạ mắt nhưng chẳng biết mua về có thực sự dùng đến hay không. Thế nhưng trong số những món từng đặt thử, có 9 thứ ban đầu tôi chẳng kỳ vọng nhiều, cuối cùng lại được sử dụng thường xuyên vì tiện hơn tưởng tượng.

1. Bộ chậu 3 kích thước xếp chồng lên nhau

Nhà có vài chiếc chậu lớn nhỏ là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là chúng khá tốn diện tích khi cất. Bộ tôi mua gồm 3 kích thước và có thể xếp gọn vào nhau. Tôi thích nhất là dùng xong có thể gom cả ba thành một chồng hoặc treo lên tường, thay vì mỗi chiếc nằm một góc nhà tắm. Với nhà nhỏ, chỉ riêng việc đồ dùng cất gọn được sau khi sử dụng đã đủ khiến tôi thấy món này đáng tiền. Quan trọng là nhất là không hề đắt, chỉ chưa đến 100.000đ cho 3 món này thôi.

2. Xô giặt cây lau nhà gấp gọn

Tôi khá thích chiếc xô này vì dùng thì rộng rãi nhưng cất đi lại chẳng tốn mấy diện tích. Phần thân có thể gấp gọn xuống sau khi sử dụng, rất hợp với những nhà tắm hoặc ban công nhỏ, không muốn một chiếc xô lúc nào cũng choán chỗ. Khi cần lau nhà, chỉ việc mở xô ra để giặt cây lau như bình thường; dùng xong đổ nước, để ráo rồi gấp lại cất vào góc. Một thiết kế rất đơn giản nhưng giải quyết đúng cảnh nhà chật mà đồ vệ sinh thì ngày càng nhiều.

3. Ghế nhựa nhỏ dùng trong nhà tắm

Chiếc ghế này ban đầu tôi mua đơn giản vì rẻ, sau đó mới phát hiện nó được dùng nhiều hơn dự tính. Kích thước nhỏ nên đặt trong phòng tắm không vướng, cần ngồi giặt đồ hay tắm đều tiện; lúc thiếu ghế lại có thể bê ra ngoài dùng tạm. Với món này, tôi chỉ lưu ý nên chọn loại nhựa dày, chân chắc chắn, bề mặt chống trượt và tải trọng phù hợp, bởi ghế dùng trong khu vực thường xuyên có nước thì độ vững quan trọng hơn chuyện đẹp mắt.

4. Giá treo tận dụng khoảng trống dưới lavabo

Đây là món tôi thích nhất nếu nhà có lavabo treo tường. Khoảng phía dưới vốn thường bị bỏ trống, lắp thêm một chiếc giá nhỏ là có ngay chỗ để chậu, bàn chải vệ sinh hoặc một số vật dụng nhà tắm. Nhờ vậy, đồ không phải nằm la liệt dưới sàn mà cũng chẳng cần đóng thêm tủ. Một khoảng trống trước đây gần như vô dụng bỗng trở thành chỗ chứa đồ, rất hợp với những phòng tắm có diện tích khiêm tốn.

5. Ống đựng cốc dùng một lần

Tôi từng thấy món này hơi thừa. Nhưng sau khi đặt cạnh máy lọc nước, tôi lại thấy khá tiện mỗi khi nhà đông người hoặc có khách. Cốc được xếp gọn trong ống, muốn dùng chỉ cần lấy từng chiếc từ phía dưới nên khu vực uống nước nhìn đỡ lộn xộn hơn việc để nguyên cả túi cốc bên cạnh. Nhà nào hiếm khi dùng cốc một lần thì không cần mua, còn gia đình thường xuyên có khách sẽ thấy công dụng rõ hơn. Chưa kể, món đồ này có ngoại hình khá đáng yêu, đặt cạnh máy lọc nước nhìn vừa gọn gàng vừa vui mắt. Đến người vốn lười uống nước như tôi, mỗi lần đi ngang qua cũng tự nhiên muốn lấy một cốc uống luôn.

6. Giá treo giấy bếp nam châm

Tôi khá thích những món có thể tận dụng chính bề mặt kim loại sẵn có trong bếp, bởi không phải khoan tường hay dán keo. Chiếc giá này chỉ cần đặt lên bề mặt kim loại phù hợp là có thể dùng để giữ cuộn giấy bếp hoặc khăn. Quan trọng nhất là chọn đúng vị trí để lấy giấy bằng một tay ngay lúc đang nấu ăn. Một món nhỏ nhưng giúp mặt bàn bếp bớt thêm một thứ lỉnh kỉnh, với tôi như vậy đã đủ hữu ích.

7. Tấm lót chống nước cho tủ phụ bàn ăn

Tủ phụ nhà tôi thường đặt cốc, bình nước và một số đồ uống nên lâu lâu khó tránh khỏi nước nhỏ xuống mặt tủ. Sau khi trải thêm một tấm lót, tôi không còn phải quá để ý mỗi lần đặt cốc xuống. Ngoài chuyện hạn chế nước tiếp xúc trực tiếp với bề mặt tủ, tấm lót phù hợp còn khiến góc này trông gọn gàng hơn.

8. Hộp đựng giấy ăn giả vân gỗ

Đây không hẳn là món "phải có", nhưng lại là thứ tôi mua xong thấy bàn ăn đẹp hơn hẳn. Thay vì để nguyên những gói giấy nhiều màu sắc trên bàn, chiếc hộp giả vân gỗ giúp tổng thể trông gọn gàng và dễ hòa với nội thất hơn. Tôi thích nhất là vẻ ngoài đơn giản nhưng khá có gu, vừa giấu được bao bì giấy ăn bên trong, vừa giống một món trang trí nhỏ. Giá không cao nhưng đặt lên bàn lại khiến góc ăn uống trông chỉn chu hơn thấy rõ.

9. Kẹp treo khăn dạng kéo

Món cuối cùng nhỏ nhất nhưng cũng là thứ tôi mua thêm sau khi dùng thử. Phần kẹp giữ khăn ở phía dưới, còn thiết kế kéo giúp lấy và treo khăn khá thuận tay. Tôi dùng một chiếc trong bếp, một chiếc ở nhà tắm và một chiếc ngoài khu giặt. Khăn lau tay, khăn bếp hay một số món đồ nhỏ đều có thể treo lên mà không phải gấp gọn sau mỗi lần dùng. Đúng kiểu món chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày nhiều hơn cả những đồ gia dụng đắt tiền.