Khoe bụng phẳng lỳ sau sinh, Á Hậu Việt Nam gây choáng với màn "lấy dáng" thần tốc

Vòng eo "con kiến" gây ngỡ ngàng chỉ sau thời gian ngắn sinh nở

Sau thông tin sinh con đầu lòng thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng và truyền thông, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mới đây đã khiến toàn bộ cõi mạng dậy sóng khi bất ngờ tung ra bộ ảnh mới toanh khoe sắc vóc nuột nà. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp đăng tải loạt khoảnh khắc diện trang phục gợi cảm kèm theo dòng chia sẻ hóm hỉnh: "Giữ cân nặng này nhé cả nhà iu". Màn tái xuất visual đầy ấn tượng này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp, bởi việc lấy lại dáng vóc nhanh đến khó tin của một người phụ nữ vừa trải qua giai đoạn sinh nở là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được.

Trong những shoot hình vừa công bố, nàng hậu diện thiết kế mang hơi hướng nữ thần với sắc trắng tinh khôi vô cùng trang nhã. Bộ trang phục được kết hợp khéo léo giữa chiếc áo crop-top ngắn lệch vai có tà rủ mềm mại buông lơi, đi cùng chân váy dài xếp nếp tinh tế ôm trọn vòng hông đầy đặn. Chi tiết đắt giá nhất của toàn bộ set đồ chính là khoảng hở táo bạo ở vùng bụng, giúp người đẹp phô diễn trọn vẹn vòng hai phẳng lỳ, săn chắc và không hề để lộ bất kỳ dấu vết rạn nứt hay vùng da chùng nhão nào - nỗi lo thường trực của hầu hết các mẹ bỉm sữa sau khi vượt cạn thành công.

Khung xương thanh thoát cùng đường thắt eo cong vút khiến tổng thể diện mạo của Vũ Thúy Quỳnh toát lên sức hút khó rời mắt. Lối trang điểm tông ấm ngọt ngào, tôn vinh bờ môi căng mọng kết hợp với mái tóc đen uốn lượn sóng buông lơi tự nhiên càng làm nổi bật nét đẹp mặn mà, đằm thắm nhưng không kém phần sắc sảo của cô nàng. Ở từng góc máy, dù là chụp cận cảnh hay khoe dáng toàn thân, phong thái tự tin và ánh mắt cuốn hút của Thúy Quỳnh đều khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. Dưới phần bình luận của bài viết, hàng loạt bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và khán giả đã không tiếc lời tán thưởng trước diện mạo xuất sắc cùng tốc độ siết dáng ngoạn mục này.

Bí quyết lấy lại phong độ đỉnh cao

Việc phục hồi thể trạng và lấy lại những đường cong chuẩn chỉnh sau sinh luôn là một bài toán đầy thử thách đối với phái đẹp, đặc biệt là với những người đẹp hoạt động trong giới giải trí - nơi mà diện mạo ngoại hình luôn phải chịu sự soi xét vô cùng khắt khe từ ống kính và công chúng. Để nhanh chóng sở hữu vòng eo "con kiến" cùng cơ thể săn chắc đáng mơ ước như hiện tại, chắc chắn Vũ Thúy Quỳnh chắc hẳn đã phải thiết lập một chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát lượng calo nghiêm ngặt và chăm chỉ tập luyện các bài tập phù hợp ngay khi cơ thể hồi phục hoàn toàn.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, thần thái rạng ngời và nguồn năng lượng tích cực toát ra từ Thúy Quỳnh cũng là điểm cộng rất lớn giúp cô ghi trọn điểm trong mắt khán giả. Nàng hậu không hề tạo cho người đối diện cảm giác của một bà mẹ bỉm sữa mệt mỏi hay bận rộn với bỉm sữa, mà thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại tràn đầy sức sống, luôn biết cách làm chủ phong cách cá nhân và trân trọng vẻ đẹp của bản thân mình. Việc tự tin diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về sự yêu thương và nâng niu bản thân sau hành trình thiên chức thiêng liêng.

Bộ ảnh mới này không chỉ đơn thuần là một lần khoe dáng hay khẳng định phong độ nhan sắc bền bỉ của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, mà nó còn đóng vai trò như một tín hiệu mở đường, báo hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của cô trong các hoạt động nghệ thuật, giải trí và sàn diễn thời trang thời gian tới. Người hâm mộ hiện đang rất nóng lòng chờ đón những bước tiến mới, những dự án bùng nổ hơn nữa từ nàng hậu đa tài này trong chặng đường sắp tới.