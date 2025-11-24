Phía sau sự sang chảnh của các “phú bà mỹ phẩm”: Khoe giàu để... câu khách

Phô diễn đời sống hào nhoáng

Trên TikTok, Facebook, hàng loạt tài khoản có lượng theo dõi lớn liên tục đăng tải những video khoe không gian sống xa hoa: biệt thự hàng nghìn mét vuông, gara ô tô với nhiều mẫu siêu xe, tủ đồ hiệu được sắp xếp theo bộ sưu tập... Những nhân vật được nhắc nhiều thời gian qua như bà Phan Thị Mai - Mailisa, Đoàn Di Băng, Ngân 98 - Lương Bằng Quang hay Ngân Collagen… đều xây dựng hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt”, gắn với cuộc sống vật chất sung túc, “sang chảnh”.

Các video thường được dựng chỉn chu, góc máy dài, ghi lại không gian biệt phủ và các vật dụng đắt tiền. Người xem được chứng kiến cảnh chủ nhân giới thiệu phòng túi Hermès, phòng trưng bày kim cương, đồng hồ tiền tỷ hoặc các chuyến du lịch xa xỉ.

Đoàn Di Băng khoe xây biệt thự 400 tỷ đồng; Ngân Colagen có biệt thự trăm tỷ; Ngân 98 với những cuộc chơi xa hoa… Đặc biệt, Mai Mailisa nổi tiếng với căn biệt thự khủng vô cùng tráng lệ, diện tích khoảng 4.000 m 2 . Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, cùng sân vườn được đầu tư công phu, có hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.

Không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn choáng ngợp với loạt hình ảnh về gara xe trong ngôi biệt thự của bà chủ Mailisa. Không chỉ một vài chiếc xe sang thường thấy, gara của Mailisa là cả một bộ sưu tập các chiếc xe đẳng cấp, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khu gara được ốp đá, trang trí bằng hoa văn mạ vàng và hệ thống đèn trần sang trọng không khác gì một showroom siêu xe tại Dubai. Trên sàn bóng loáng, hàng dài siêu xe đỗ sát nhau: Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur với thiết kế quý tộc.

Những chiếc SUV kích thước lớn như Cadillac Escalade, Lexus LX cũng xếp đầy các dãy. Chưa kể dàn mô tô phân khối lớn từ Harley-Davidson, Ducati, MV Agusta đến Can-Am Spyder mỗi chiếc trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Một chuyên gia về siêu xe ước tính, dàn Lamborghini - Ferrari có thể chạm mốc hàng chục tỷ đồng/chiếc. Bentley dao động 20-35 tỷ. Porsche Turbo S không dưới 14 tỷ. Cộng thêm hàng chục mô tô giá trị lớn, tổng giá trị của dàn xe trong gara của chủ nhân Mailisa có thể lên tới vài trăm tỷ đồng.

Biệt phủ 4.000 m2 của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Một chuyên gia truyền thông cho rằng sự phô diễn này không chỉ mang tính cá nhân: “Đó là cách họ xây dựng hình ảnh thành công, từ đó tạo niềm tin trong hoạt động kinh doanh”.

“Khoe giàu” không đơn thuần là sở thích

Theo ghi nhận của phóng viên, sự phô trương này gắn chặt với hoạt động kinh doanh. Phần lớn các nhân vật đều điều hành mạng lưới mỹ phẩm hoặc chuỗi dịch vụ làm đẹp. Khi hình ảnh cá nhân thu hút lượt xem cao, lượng khách hàng và đại lý tìm đến tăng lên.

Một đại lý từng hợp tác với các hệ thống mỹ phẩm chia sẻ: “Người xem bị thuyết phục bởi sự giàu có của họ. Đại lý cấp dưới tin rằng nếu làm theo, họ cũng có thể sở hữu xe sang, nhà đẹp”.

Cần rà soát đảm bảo minh bạch Bên cạnh sự giàu có bất thường kéo theo nhiều vấn đề: Doanh thu thực được các “phú bà” công bố trên livestream khó đối chiếu với hồ sơ thuế. Nhiều mỹ phẩm trong hệ thống là sản phẩm tự công bố, chưa rõ nguồn gốc nguyên liệu hoặc quy trình kiểm định. Số lượng đại lý tăng nhanh trong thời gian ngắn, trong khi sản lượng tiêu thụ thị trường không tương xứng. Dòng tiền mua bán bất động sản, xe sang lớn trong thời gian ngắn cần được xác minh... Một chuyên gia về thị trường làm đẹp nhận định: “Không phải ai giàu lên từ mỹ phẩm cũng sai phạm nhưng một khi mọi thứ bị đẩy quá nhanh và quá lớn, cơ quan chức năng buộc phải rà soát để đảm bảo tính minh bạch”.

Chiến lược này giúp các nhân vật nổi tiếng mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm, thu hút lượng lớn cộng tác viên và đại lý mới. Tuy nhiên, việc lạm dụng hình ảnh cá nhân để tạo niềm tin khiến phương thức kinh doanh của nhóm này gây nhiều tranh luận.

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa cùng dàn siêu xe trăm tỷ đồng

Ghi nhận thêm, điểm chung các nhân vật này chỉ nổi lên trong vòng 2-4 năm. Từ kinh doanh mỹ phẩm nhỏ lẻ, nhiều người nhanh chóng trở thành chủ nhân của những tài sản có giá trị lớn: biệt phủ, chuỗi cửa hàng, xe sang.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định tốc độ giàu lên nhanh như vậy là bất thường trong lĩnh vực mỹ phẩm - ngành vốn có biên lợi nhuận cao nhưng cạnh tranh cũng rất lớn, đặc biệt đối với nhóm sản phẩm tự công bố. “Tài sản tăng quá nhanh, trong khi nguồn thu chính đến từ mỹ phẩm hoặc dịch vụ làm đẹp - vốn chịu nhiều quy định về thuế và chất lượng - là điều cần được rà soát”, một chuyên gia kinh tế phân tích.



