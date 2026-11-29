Các đại biểu tham gia khởi công cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, xã Hưng Đạo. Ảnh: Đức Duy

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có quy mô khoảng 12,94ha, tổng mức đầu tư 267 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương làm chủ đầu tư, định hướng thu hút các ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp sạch.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và các yêu cầu về môi trường. Doanh nghiệp cũng xác định trách nhiệm đồng hành cùng địa phương, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề có mặt bằng ổn định, mở rộng hoạt động và phát triển lâu dài.

Các đại biểu ấn nút phát lệnh khởi công cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa. Ảnh: Đức Duy

Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Dương Văn Phượng cho biết, địa phương xác định việc hình thành Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng môi trường sản xuất văn minh, bền vững.

Thời gian qua, chính quyền xã đã phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai.

Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền để các hộ sản xuất nắm bắt chủ trương, sẵn sàng di chuyển vào cụm công nghiệp khi đủ điều kiện hoạt động.

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có diện tích gần 13ha. Ảnh: Đức Duy

Theo kế hoạch được thành phố chấp thuận tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND, dự án phấn đấu hoàn thành vào tháng 7-2027. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước và trạm xử lý nước thải tập trung, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi thu hút doanh nghiệp thứ phát vào đầu tư sản xuất.

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa đi vào hoạt động được kỳ vọng hình thành điểm sản xuất tập trung, nâng cao giá trị các ngành nghề truyền thống của xã Hưng Đạo và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng làng nghề theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.