Tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, năm 2026 tiếp tục là năm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cùng các luật có liên quan.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản năm 2026 vẫn đối mặt với 5 điểm nghẽn lớn: phục hồi thiếu đồng đều, thanh khoản yếu; ách tắc thể chế và thủ tục dự án; lệch pha cung – cầu khi giá nhà vượt xa thu nhập người dân; khó tiếp cận vốn trung, dài hạn; cùng hạn chế về quản trị, chuyển đổi số và chuẩn mực ESG của doanh nghiệp.

“Thực trạng này đòi hỏi thị trường phải thay đổi tư duy: chuyển từ chạy theo kỳ vọng tăng giá sang phát triển dựa trên nhu cầu thực, khả năng chi trả và tính bền vững”, TS. Khôi nói.

Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2026 Hiệp hội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành. Không chỉ sâu sát trong công tác tư vấn, phản biện chính sách, xây dựng pháp luật và cải cách thủ tục hành chính cho Chính phủ cùng các cơ quan quản lý, Hiệp hội còn thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở và tổ chức Giải thưởng Quốc gia.

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Về trọng tâm hoạt động năm 2027, ông Phạm Nguyễn Toan khẳng định Hiệp hội sẽ ưu tiên tham gia hoàn thiện khung pháp lý thông qua việc góp ý xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh phát triển hội viên, xúc tiến thành lập hiệp hội bất động sản tại các địa phương và tổ chức nhiều diễn đàn, chương trình trọng điểm.

TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho hay, động lực tăng trưởng mới bên cạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn có đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. “Trong kỷ nguyên mới, bài toán đặt ra là phải kích hoạt được các động lực này trong một khoảng thời gian rất ngắn”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Đề cập lãi suất, TS. Lê Xuân Nghĩa khuyến cáo, diễn biến dòng tiền gửi của người dân và độ trễ của chu kỳ lãi suất hiện nay cũng là những yếu tố cần theo dõi sát sao đồng thời kỳ vọng với lộ trình điều hành hiện nay, dự báo giữa năm 2027 mặt bằng lãi suất sẽ có dư địa hạ nhiệt nhẹ, tạo tiền đề để thị trường bất động sản bước vào giai đoạn ổn định hơn từ năm 2028.

PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Trong khi đó, theo PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định, Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế cũng như chưa bao giờ các nghị quyết được rà soát, điều chỉnh một cách nhanh chóng và đồng bộ như hiện nay: sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công… rồi cả sự ra đời của Luật Phát triển đô thị cho thấy thị trường đang đứng trước một cơ hội lớn, với những chủ trương đã được khẳng định, sự quan tâm của thế giới và những chuyển động mạnh mẽ về thể chế, pháp luật. Hơn nữa, không gian phát triển bất động sản đang được mở rộng rất lớn với những sản phẩm bất động sản mới.

Cũng theo PGS.TS. Kim Chung, Việt Nam đang hình thành những loại hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế dữ liệu, kinh tế di sản. Sự phát triển của các loại hình kinh tế này sẽ đặt ra những nhu cầu mới đối với thị trường bất động sản. Kinh tế dữ liệu không đơn thuần là câu chuyện về số liệu mà còn đòi hỏi quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm dữ liệu.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Báo cáo về chính sách, pháp luật mới tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhìn nhận, 3 luật được sửa đổi đồng bộ trong bối cảnh yêu cầu tái cấu trúc thị trường, theo định hướng của Nghị quyết 21-NQ/TW và Thông báo 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, bảo đảm an sinh, đa dạng hóa phương thức tiếp cận nhà ở và chú trọng phục hồi sinh kế; nâng cao kỷ luật thị trường, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank.

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam kiến nghị, bên cạnh việc tiếp tục điều hành lãi suất theo hướng phù hợp, cần có sự quan tâm đến cơ chế phân bổ và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp bất động sản, trên cơ sở kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. “Khi các “nút thắt” về vốn từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện duy trì hoạt động, triển khai các dự án có hiệu quả, đồng thời góp phần khơi thông nguồn cung và thúc đẩy sự phục hồi lành mạnh của thị trường”, bà Nga nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Hiệp hội Bất động sản Bắc Ninh, Chủ tịch Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn, Hiệp hội Bất động sản Bắc Ninh, Chủ tịch Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai (Tập đoàn TUTA) đề xuất: “Từ ngày 1/1/2028, khi cơ chế xác định giá đất theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh được áp dụng, thị trường sẽ bước sang một phương thức xác định giá đất mới. Đây là thay đổi quan trọng, hướng tới đơn giản hóa phương pháp xác định giá và tăng tính chủ động trong quản lý. Tuy nhiên, để cơ chế này thực sự phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng bộ bài toán chi phí đầu vào của dự án, nhất là sự chênh lệch giữa suất vốn đầu tư và chi phí thực tế được xác định trong dự toán”.

Dịp này, ông Tuấn bày tỏ mong muốn Hiệp hội tiếp tục đồng hành, tập hợp tiếng nói của doanh nghiệp và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ, từ khâu xác định giá đất, ghi nhận đầy đủ chi phí đầu tư thực tế đến việc thống nhất quy trình, điều kiện chuyển nhượng. Qua đó, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy dự án tiếp tục triển khai và tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Constrexim (Constrexim-HOD).

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Constrexim (Constrexim-HOD) bày tỏ vui mừng khi bộ 3 đạo luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, ông Cây cũng khuyến nghị, bên cạnh những điểm mới tích cực, thực tiễn vận hành vẫn còn những vướng mắc cụ thể cần tiếp tục được tháo gỡ ở cấp độ văn bản dưới luật.