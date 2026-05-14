Khởi công KCN Thủy Nguyên (Hải Phòng) quy mô gần 250 ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng

KCN Taseco Thủy Nguyên tọa lạc tại khu vực trung tâm Thủy Nguyên, thuộc các phường Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình. Dự án đồng thời nằm trong lõi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, một trong những cực tăng trưởng công nghiệp – logistics năng động nhất miền Bắc và được đánh giá là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI hàng đầu Việt Nam.

Từ vị trí chiến lược này, KCN Taseco Thủy Nguyên sở hữu khả năng kết nối thuận lợi tới hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của Hải Phòng và khu vực phía Bắc như cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi cùng các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và Quốc lộ 10.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô gần 250 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp và kho bãi đạt khoảng hơn 167 ha. Chủ đầu tư dành khoảng 30% quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.

Hạ tầng được quy hoạch với nhiều phân khu chức năng gồm khu dịch vụ – hành chính, trung tâm kỹ thuật, hệ thống cấp nước, giao thông nội khu và gần 29 ha diện tích dành cho cây xanh, 7 ha diện tích dành cho mặt nước… Mật độ xây dựng tối đa được kiểm soát ở mức 70%, hướng tới mô hình khu công nghiệp hiện đại, cân bằng giữa phát triển sản xuất và yếu tố môi trường.

Dự án cũng được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với trạm biến áp công suất 110 kV và nhà máy xử lý nước thải công suất 7.300 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà đầu tư quy mô lớn.

Tại sự kiện, ông Vũ Quốc Huy - Tổng Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng chia sẻ, KCN Taseco Thủy Nguyên là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp – logistics của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Hải Phòng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

KCN Taseco Thủy Nguyên nằm trong chuỗi các công trình trọng điểm được thành phố Hải Phòng triển khai đồng loạt, đánh dấu sự hiện diện của Taseco Land tại một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc.

Đây cũng được xem là bước đi chiến lược tiếp theo nhằm củng cố vị thế của Taseco Land trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp - phân khúc đang hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam.

Trước đó, Taseco Land cũng đã thành công triển khai phát triển KCN Taseco Đồng Văn 3 (Ninh Bình). Với dự án KCN Taseco Thủy Nguyên tại Hải Phòng, Taseco Land tiếp tục hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp – logistics toàn diện, không chỉ bổ sung nguồn cung khu công nghiệp chất lượng cao cho thị trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước.