Khơi dậy tình yêu di sản của thế hệ trẻ qua lịch sử sống động

Nằm giữa dòng chảy của thời đại, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản luôn là một là một sứ mệnh quan trọng, đòi hỏi sự tâm huyết và một tầm nhìn chiến lược.

Để hiểu rõ hơn về cách Tràng An đang kể câu chuyện của mình cũng như định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Bà Trần Thu Thủy, Đại diện Lãnh đạo Đơn vị Vận hành và Quản lý Di sản Tràng An đã có những chia sẻ về hành trình bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản của dân tộc đến với thế hệ trẻ.

Đưa Tràng An từ một "bảo tàng" với nhiều lớp văn hóa lịch sử tĩnh lặng thành một trải nghiệm sống động

Lịch sử đôi khi được giới trẻ nhìn nhận là những bài học khô khan trong sách vở. Vậy Tràng An đã và đang làm gì để trở nên gần gũi, truyền cảm hứng và kết nối thế hệ trẻ với di sản của dân tộc một cách tự nhiên và hấp dẫn?

Bà Trần Thu Thủy: Chúng tôi hiểu rằng cách tiếp cận truyền thống sẽ cần phải đủ sự sâu sắc và sáng tạo để có thể thu hút được thế hệ trẻ. Vì vậy, chúng tôi hướng tới việc đưa Tràng An trở thành một điểm đến với những câu chuyện sống động. Chúng tôi mong muốn đưa lịch sử thành những trải nghiệm và cảm nhận cá nhân. Thay vì chỉ kể về các triều đại Đinh, Trần, Tiền Lê, chúng tôi để các bạn trẻ hòa mình cùng dòng nước trên những con đò, len lỏi qua các hang động, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, và những điểm dừng chân đầy dấu tích lịch sử hào hùng, từ đó hiểu được tại sao cha ông ta lại chọn nơi này làm cố đô.

Bà Trần Thu Thủy - Đại diện Lãnh đạo Đơn vị Vận hành và Quản lý Di sản Tràng An

Chúng tôi cũng chú trọng vào các hoạt động sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tiếp cận giới trẻ. Các dự án video ngắn, nội dung trên mạng xã hội về những "điều làm nhỏ bé, giản dị làm nên Tràng An", như từng gốc cây, từng mái chèo, từng tảng đá, viên gạch… của đội ngũ nhân sự trẻ đã biến tình yêu dân tộc thành một trải nghiệm gần gũi, hiện đại và đầy ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng, khi lịch sử vốn khô khan trở thành một cuộc phiêu lưu, một trải nghiệm hấp dẫn, thế hệ trẻ sẽ tự nhiên yêu và gắn kết với di sản của mình.

Để làm được điều đó thì Đơn vị quản lý và vận hành Di sản Tràng An có những thuận lợi và thách thức gì, thưa bà?

Để đưa hành trình với Tràng An trở thành những trải nghiệm sống động, chúng tôi có cả thuận lợi và thách thức.

Thuận lợi của chúng tôi là giá trị di sản độc đáo, một sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp tự nhiên và bề dày lịch sử. Điều này tạo nên một nguồn cảm hứng bất tận để chúng tôi xây dựng các câu chuyện và trải nghiệm hấp dẫn. Sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng về Di sản, Lịch sử và Đất nước, xu hướng du lịch nội địa, và cả sự nhiệt huyết, tình yêu của đội ngũ, những con người đang chăm sóc, phát triển Tràng An là những yếu tố then chốt giúp chúng tôi tiếp cận giới trẻ một cách sáng tạo và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Chúng tôi phải đảm bảo các hoạt động du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị cốt lõi của di sản. Việc thay đổi tư duy từ một mô hình du lịch truyền thống sang một mô hình du lịch trải nghiệm đòi hỏi sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ và cộng đồng.

Ngoài ra, áp dụng những tiêu chuẩn về quản trị bền vững với Tràng An cần cả nguồn lực tài chính và nhân lực, bởi lẽ song song với quá trình tiếp thu những thực tiễn tốt nhất trên thế giới, chúng tôi phải liên tục dành nguồn lực đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ, đưa những ứng dụng công nghệ vào vận hành, đây cũng là một bài toán cần giải quyết để thực hiện các dự án sáng tạo và bền vững.

Đội ngũ Quản lý và Vận hành Tràng An luôn không ngừng sáng tạo để lan tỏa giá trị của Di sản đến thế hệ trẻ

Coi bảo vệ và gìn giữ Di sản là triết lý kinh doanh

Ngoài những thách thức về bảo tồn di sản, bà có thể chia sẻ cách mà Ban lãnh đạo xây dựng và quản trị doanh nghiệp bền vững? Bởi chúng tôi hiểu rằng đằng sau những trải nghiệm của khách hàng là việc vận hành một bộ máy với rất nhiều mắt xích quan trọng một cách hiệu quả và trôi chảy.

Bà Trần Thu Thủy: Đối với Tràng An, sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển là sứ mệnh hàng đầu, toàn bộ BLĐ của Tràng An luôn kiên định với triết lý: phát triển phải phục vụ cho mục tiêu bảo tồn. Chúng tôi coi bảo tồn là một chiến lược kinh doanh, điều này không chỉ là một chính sách, mà còn là cốt lõi trong mô hình kinh doanh và vận hành của Tràng An.

Thay vì chạy theo những xu hướng và trào lưu ngắn hạn để tối ưu doanh thu, chúng tôi tập trung nguồn lực vào việc bảo vệ và nâng cấp những giá trị cốt lõi: Phát triển cộng đồng, văn hóa, cân bằng và gìn giữ môi trường tự nhiên, đó được coi như là xương sống trong triết lý quản lý của không những Ban lãnh đạo mà của từng nhân viên của Đơn vị Quản lý và vận hành Di sản Tràng An. BQL luôn quan tâm tới việc tái đầu tư để đảm bảo tính nguyên vẹn của "sản phẩm", đồng thời cũng cân bằng với đầu tư cho những hoạt động về Văn hóa, các hoạt động bền vững.

Bên cạnh đó, chúng tôi trao quyền cho cộng đồng, biến những người lái đò và nhân viên của Tràng An thành một trong những chủ thể quan trọng của di sản. Điều này không chỉ tạo ra một đội ngũ nhân sự gắn kết mà còn giúp họ có sinh kế bền vững, biến mỗi người dân thành một người quản lý di sản thực thụ.

Về chiến lược dài hạn, trong tương lai, Tràng An sẽ có những định hướng gì để không chỉ giữ vững vị thế mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế?

Bà Trần Thu Thủy: Tầm nhìn của BQL Tràng An không chỉ là bảo tồn một di sản, mà là kiến tạo một không gian sống, một hành trình khám phá đầy cảm xúc từ Việt Nam hướng ra toàn cầu, thông qua các định hướng cốt lõi:

Phát triển bền vững từ những giá trị bản địa: Trong một thời đại hội nhập và kết nối, chúng tôi tìm sự khác biệt bởi chính những giá trị bản địa, từ con người, thiên nhiên, mảnh đất Ninh Bình và Việt Nam. Cho thấy một Việt Nam với cảnh sắc thiên nhiên, con người không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới.

Trải nghiệm đa giác quan: Thay vì chỉ đơn thuần là ngắm cảnh, chúng tôi muốn du khách được trải nghiệm Tràng An bằng mọi giác quan, mang đến những cảm nhận chân thực về cuộc sống nơi đây, từ âm thanh của thiên nhiên, hương vị của ẩm thực địa phương, cho đến những câu chuyện lịch sử và văn hóa được kể lại một cách sống động

Kết nối toàn cầu: Tràng An sẽ được quảng bá rộng rãi hơn nữa trên các nền tảng quốc tế, hợp tác với các tổ chức du lịch uy tín để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống thông tin đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ hiện đại để mang đến những trải nghiệm thuận tiện và dễ tiếp cận cho du khách quốc tế.

Phát huy giá trị con người: Với Tràng An, con người luôn là yếu tố quan trọng. Chúng tôi tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là những người dân bản địa, để họ trở thành những sứ giả văn hóa, trực tiếp truyền tải câu chuyện và giá trị của Tràng An đến du khách.

Khu du lịch Sinh thái Tràng An là Di Sản Văn hóa, Thiên nhiên Thế giới đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á được Unesco công nhận. Trải qua hàng nghìn năm, với những dấu tích của người Đại Việt cổ, hiện nay, Tràng An có 48 hang động xuyên thủy, 31 thung lũng và 50 động cạn, tạo nên một cảnh quan vô cùng độc đáo, cùng các đền, phủ thời Đinh, Tiền Lê, Trần... mang giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Di sản Tràng An được định giá 213 tỷ USD, cao hơn cả Đấu trường La Mã và Tháp London.