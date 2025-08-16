Khởi động Giai đoạn 2 NƠXH Nam Phan Thiết - Viết tiếp hành trình an cư rực rỡ

Sáng ngày 16/8/2025, tại văn phòng Dự án Khu NOXH Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 1 (NOXH Khu đô thị mới Nam Phan Thiết - tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận cũ), sự kiện "Kick-off giai đoạn 2 – Công bố tiến độ thi công, chính sách bán hàng" đã diễn ra trong không khí sôi nổi, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dự án. Sự kiện quy tụ Ban lãnh đạo, các phòng ban chủ chốt như Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án, Kế toán, Pháp chế, Chăm sóc khách hàng, cùng đông đảo cộng tác viên, đối tác và các công ty môi giới uy tín.

Không khí sôi nổi, quyết tâm tại sự kiện Kick-off giai đoạn 2 dự án KĐT mới Nam Phan Thiết

Tại buổi Kick-off, hàng loạt nội dung trọng tâm đã được công bố, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho toàn bộ đội ngũ: Tiến độ xây dựng minh bạch, đảm bảo đúng cam kết; Chính sách bán hàng ưu đãi với phương thức thanh toán linh hoạt; Hỗ trợ vay vốn với điều kiện ưu đãi từ 6 ngân hàng uy tín: HDBank, Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV giúp khách hàng giảm nhẹ áp lực tài chính mở ra nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng. Cùng với đó, Kế hoạch truyền thông – marketing đồng bộ, chiến lược rõ ràng; Quy trình hồ sơ mua Nhà ở xã hội (NOXH) được tối giản và hỗ trợ tối đa.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra ngay sau khi Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội chính thức được ban hành, mở rộng phạm vi 12 nhóm đối tượng đủ điều kiện mua NOXH. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc và động lực mạnh mẽ để Khu đô thị mới Nam Phan Thiết tái khởi động toàn diện, mở rộng cơ hội an cư chất lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Đinh Trọng Thành chia sẻ các nội dung trọng tâm của sự kiện kick off

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Trọng Thành – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm không lay chuyển của toàn bộ đội ngũ trong việc chinh phục mục tiêu doanh số. Ông khẳng định định hướng chiến lược đưa Nam Phan Thiết trở thành biểu tượng dẫn dắt thị trường bất động sản khu vực, khẳng định vị thế uy tín, vững chắc của Tập đoàn Hoàng Quân trên bản đồ đầu tư.

Giai đoạn 1 của dự án đã kiến tạo nên một cộng đồng văn minh, không gian sống hiện đại - minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Hoàng Quân.

Giai đoạn 2 NOXH Khu đô thị mới Nam Phan Thiết – diện mạo mới, nâng tầm chất lượng sống.

Giai đoạn 2 hứa hẹn bùng nổ hơn với diện mạo mới, chính sách ưu việt, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại.

Phân khu giai đoạn 2 dự kiến hoàn thiện và bàn giao trước Tết 2026, để cư dân đón năm mới trong niềm hân hoan chào đón mái ấm mới, khởi đầu cho hành trình an cư trọn vẹn và hạnh phúc.

Với nguồn lực dồi dào và ý chí kiên định, tập thể dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết đang sẵn sàng chinh phục mục tiêu chung và tạo nên dấu ấn thành công rực rỡ trong tháng 8 này.

Thông tin chi tiết dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết:

https://khudothimoinamphanthiet.vn/