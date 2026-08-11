Khởi động "kỳ tích" made by Vietnam trong lĩnh vực nước ta trong top đầu thế giới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo

Ngày 10/8 vừa qua, Tổng công ty Sông Thu phối hợp Quân chủng Hải quân khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo.

Đây chính là tàu chiến đấu do Việt Nam tự chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công đến làm chủ hầu hết hệ thống vũ khí, khí tài tích hợp trên tàu. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp đóng tàu quân sự trong nước trong việc làm chủ công nghệ lõi và chế tạo trang bị kỹ thuật hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng. Ảnh: QĐND

Theo báo QĐND, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nhiệm vụ triển khai thi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tin tưởng giao cho Tổng công ty Sông Thu. Đây chính là một trong những cơ sở đóng tàu quân sự hàng đầu của Quân đội với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo Thượng tướng Phạm Hoài Nam, việc được lựa chọn là đơn vị đóng mới tàu chiến trọng điểm này là niềm vinh dự lớn lao của Tổng công ty Sông Thu. Đồng thời khẳng định năng lực, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trong ngành đóng tàu quân sự nói riêng và ngành đóng tàu trong nước nói chung.

Để triển khai thi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tối đa mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện.

Trong số đó, Quân chủng Hải quân được giao thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư, giám sát chặt chẽ quá trình thi công từ thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm và nghiệm thu.

Đồng thời, Tổng công ty Sông Thu được giao tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng các đơn vị nghiên cứu cần đẩy nhanh tiến độ chế tạo, cung cấp hệ thống vũ khí, khí tài đồng bộ nhằm lắp đặt lên tàu theo đúng kế hoạch.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm -Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tham quan mô hình tàu đóng mới. Ảnh HQVN

Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về thị phần đóng tàu

Theo báo cáo gần đây của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, nước ta hiện có 88 doanh nghiệp đóng tàu biển và 411 cơ sở đóng phương tiện thủy nội địa. Trong đó, có gần 120 doanh nghiệp đóng, sửa chữa tàu có trọng tải hơn 1.000 tấn.

Đáng chú ý, nếu tính theo thị phần đóng tàu, Trung Quốc dẫn đầu với 55% tổng giá trị, Hàn Quốc vị trí thứ 2 với 26% và Nhật Bản đứng thứ 3 với 18%. Tiếp đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ tư, nhưng tỷ lệ đóng tàu chỉ chiếm 1,06% về sản lượng.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam dự báo quy mô đội tàu toàn cầu cần phải thay thế, đóng mới hoặc nâng cấp trong giai đoạn 2024 - 2035 là rất lớn. Do đó, doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, chất lượng sản phẩm là có thể ký kết được đơn hàng quốc tế.