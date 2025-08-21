Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán tiếp đà hưng phấn, thậm chí bật tăng mạnh mẽ về cuối phiên 21/8 trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index tăng 23,64 điểm lên đỉnh mới 1.688 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì ở mức cao đạt gần 48.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 245 tỷ đồng, BID được mua ròng 92 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 60 tỷ đồng tại VHM và VND trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 588 tỷ đồng; HPG cũng bị "xả" 344 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hàng trăm tỷ phiên nay còn có CTG (-241 tỷ); GEX (-172 tỷ); KDH (-146 tỷ);...

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 82 tỷ đồng; DTD xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC, TIG và VTZ cũng được rót ròng 3 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC, PVS và CEO nằm top bán ròng mạnh nhất HNX, giá trị dao động từ 15 tỷ tới 48 tỷ đồng; tương tự, NTP và HUT cũng bị bán ròng khoảng 4-5 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 84 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu BVB và DDV là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 3-7 tỷ đồng. Xếp sau, VVS, F88 và KLB được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu QNS bị bán ròng với giá trị 39 tỷ, xếp sau, ACV và MCH cũng bị bán ròng 24-28 tỷ. Ngoài ra, PXL cũng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng.