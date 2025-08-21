Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

21-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 245 tỷ đồng.

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán tiếp đà hưng phấn, thậm chí bật tăng mạnh mẽ về cuối phiên 21/8 trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index tăng 23,64 điểm lên đỉnh mới 1.688 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì ở mức cao đạt gần 48.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 245 tỷ đồng, BID được mua ròng 92 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 60 tỷ đồng tại VHM và VND trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 588 tỷ đồng; HPG cũng bị "xả" 344 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hàng trăm tỷ phiên nay còn có CTG (-241 tỷ); GEX (-172 tỷ); KDH (-146 tỷ);...

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 82 tỷ đồng; DTD xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC, TIG và VTZ cũng được rót ròng 3 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC, PVS và CEO nằm top bán ròng mạnh nhất HNX, giá trị dao động từ 15 tỷ tới 48 tỷ đồng; tương tự, NTP và HUT cũng bị bán ròng khoảng 4-5 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 84 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu BVB và DDV là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 3-7 tỷ đồng. Xếp sau, VVS, F88 và KLB được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu QNS bị bán ròng với giá trị 39 tỷ, xếp sau, ACV và MCH cũng bị bán ròng 24-28 tỷ. Ngoài ra, PXL cũng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường

VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường Nổi bật

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp Nổi bật

Cổ đông lớn nhất dùng toàn bộ cổ phiếu EVS đảm bảo cho khoản vay của Chứng khoán EVS

Cổ đông lớn nhất dùng toàn bộ cổ phiếu EVS đảm bảo cho khoản vay của Chứng khoán EVS

15:15 , 21/08/2025
Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi, con gái phó chủ tịch HĐQT vẫn chi ngàn tỉ mua vào

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá gấp đôi, con gái phó chủ tịch HĐQT vẫn chi ngàn tỉ mua vào

13:38 , 21/08/2025
Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng

Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng

11:30 , 21/08/2025
Tổng Giám đốc Vinasun không mua hết 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Tổng Giám đốc Vinasun không mua hết 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký

11:17 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên