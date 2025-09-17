Khối thép 800 tấn sừng sững giữa trùng khơi: Công trình khẳng định sức mạnh chinh phục biển sâu của VN

Vào lúc 11h30 ngày 14/9/2025, tại mỏ Bạch Hổ – Lô 09.1, Liên doanh Vietsovpetro đã lắp đặt thành công khối thượng tầng (Topside) giàn khai thác BK-24 trên biển.

Công trình do Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro) trực tiếp thiết kế, chế tạo và thi công, khẳng định năng lực tự chủ trong việc xây dựng các công trình biển quan trọng phục vụ khai thác dầu khí.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác từ các mỏ truyền thống ngày càng suy giảm, Vietsovpetro đã xác định việc tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành các công trình mới là giải pháp then chốt nhằm bảo đảm kế hoạch khai thác dầu khí năm 2025 và những năm tiếp theo. Việc giao cho Xí nghiệp Xây lắp thực hiện chế tạo, lắp đặt giàn BK-24 tại mỏ Bạch Hổ chính là minh chứng cho quyết tâm đó.

Trước đó, chân đế giàn BK-24 đã được hoàn thành và lắp đặt từ giữa tháng 6/2025. Đến ngày 7/9, Xí nghiệp Xây lắp hoàn tất nghiệm thu, hạ thủy topside BK-24, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng và an toàn, tạo tiền đề quan trọng cho công tác lắp đặt ngoài khơi.

Khối thượng tầng có trọng lượng khoảng 800 tấn , được thi công và lắp đặt bằng tàu cẩu Hoàng Sa, với sự tham gia của hơn 130 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca liên tục trên biển, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Tàu cẩu Hoàng Sa nâng, lắp đặt Khối thượng tầng giàn BK-24

Giàn BK-24 là giàn nhẹ không người (Unmanned), do Vietsovpetro thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ, cách Vũng Tàu khoảng 145 km. Giàn được xây dựng cạnh giàn BK-20 hiện hữu, gồm 6 giếng khoan, hệ thống thiết bị phụ trợ, cầu dẫn và đường ống kết nối. Đồng thời, một số hạng mục trên BK-20 cũng được hoán cải để tiếp nhận và xử lý dòng dầu khí từ BK-24, bảo đảm khai thác hiệu quả và an toàn.

Sau khi topside được lắp đặt thành công, tập thể lãnh đạo và người lao động Xí nghiệp Xây lắp sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đấu nối, bàn giao, phấn đấu đưa giàn BK-24 vào khai thác dòng dầu đầu tiên ngay trong năm 2025, vượt tiến độ đề ra, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu duy trì sản lượng khai thác của Vietsovpetro.

Thi công lắp đặt Cầu dẫn nối liên 2 giàn BK-20 và BK-24

Vietsovpetro được thành lập và hoạt động trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô (cũ) ngày 19/6/1981; các hiệp định liên chính phủ Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Đến nay, Vietsovpetro đã khoan hơn 850 giếng khoan, khảo sát địa chấn trên hàng trăm nghìn km tuyến 2D và hàng chục nghìn km² 3D, phát hiện thêm 8 mỏ dầu khí mới, xây dựng hơn 70 công trình biển, lắp đặt hơn 900 km đường ống ngầm.

Đơn vị đã khai thác trên 253 triệu tấn dầu thô, thu gom hơn 40,1 tỷ m³ khí, doanh thu từ hoạt động dầu khí và cung cấp dịch vụ khoảng 96 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam gần 60 tỷ USD, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong lĩnh vực công nghệ, đơn vị đã khai thác thành công thân dầu trong đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ - một thân dầu phi truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với ngành dầu khí thế giới.

Giàn CNTT số 2 của Vietsovpetro

Đặc biệt, nếu trước đây phần lớn các vị trí chủ chốt trong Vietsovpetro do chuyên gia Liên Xô đảm nhiệm, nay hơn 90% cán bộ kỹ thuật và quản lý là người Việt Nam, làm chủ hoàn toàn công nghệ và thiết bị hiện đại.

Về đổi mới sáng tạo, đơn vị đã có hơn 3.490 sáng kiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị hàng trăm triệu USD; nhiều công trình khoa học được vinh danh với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng quốc tế uy tín.

Trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, trong giai đoạn 2005 - 2024, Vietsovpetro đã tích cực mở rộng dịch vụ ra thị trường bên ngoài, tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia, với tổng doanh thu gần 5 tỷ USD.