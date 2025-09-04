Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc

04-09-2025 - 10:25 AM | Xã hội

13/30 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở đặc khu Phú Quốc đã bị khởi tố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Liên quan đến vụ phát hiện nhân viên quán Karaoke X-Men tại đặc khu Phú Quốc và hàng chục khách dương tích với chất ma túy, sáng 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết sau thời gian tích cực điều tra, xác minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Đồng thời, ra lệnh tạm giam 12 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc- Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ các cấp, khoảng 1 giờ ngày 22-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra quán Karaoke X-Men tại đặc khu Phú Quốc thì bắt quả tang 17 khách đang hát và 13 nhân viên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét nghiệm chất ma túy đối với số khách và nhân viên, kết quả 23 người dương tính với chất ma tuý (trong đó có 9 nhân viên).

Tang vật thu giữ gồm 11 bịch chứa tinh thể và 31 viên nén màu đỏ (là chất ma túy), 4 bình khí cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc- Ảnh 2.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc- Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật liên quan

Công an đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Tiến Tầm - Thu Tâm

Người lao động

