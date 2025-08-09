Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 42 bị can trong vụ "vàng tặc" quy mô lớn

09-08-2025 - 09:16 AM | Xã hội

Cơ quan công an vừa khởi tố 42 bị can trong vụ khai thác vàng trái phép.

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can trong vụ "vàng tặc" xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Khởi tố 42 bị can trong vụ "vàng tặc" quy mô lớn- Ảnh 1.

Công an Sơn La đọc lệnh khởi tố những người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (SN 1976, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội), tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ 1 xe ô tô và 1.000 kg chất Amoni Nitrat được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng. 

Ngoài ra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đinh Văn Thụ (SN 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16-7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù (tỉnh Sơn La); đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

Từ Khóa:
vụ "vàng tặc"

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã tích hợp trên VNeID

Không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã tích hợp trên VNeID Nổi bật

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối Nổi bật

Cấm đăng ký mới xe máy xăng ở trung tâm từ năm 2026: TP.HCM dùng giải pháp gì?

Cấm đăng ký mới xe máy xăng ở trung tâm từ năm 2026: TP.HCM dùng giải pháp gì?

08:52 , 09/08/2025
Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 38°C, cả nước 10 ngày tới nhiều nơi mưa to

Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 38°C, cả nước 10 ngày tới nhiều nơi mưa to

08:25 , 09/08/2025
Miễn thị thực cho tỷ phú, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng vào Việt Nam

Miễn thị thực cho tỷ phú, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng vào Việt Nam

08:19 , 09/08/2025
Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo

Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo

07:15 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên