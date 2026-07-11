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Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng

| | Bất động sản

Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng

Phát hiện đường dây thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng để san lấp mặt bằng, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng), qua đó khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng- Ảnh 1.

Các đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố. Nguồn CACC.

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc kiểm tra và phát hiện một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng gồm bê tông vụn, gạch vỡ, kính vỡ, ngói vỡ, đất đá cùng rác sinh hoạt tại một khu đất ở ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định khu đất trên do Chương A Sám làm chủ. Sám thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần. Trung tiếp tục thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp, còn Hùng thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng- Ảnh 2.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng- Ảnh 3.

Hiện trường vụ đổ chất thải trái phép. Nguồn CACC.

Quá trình điều tra xác định, Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng từ nhiều công trình xây dựng, công trình tháo dỡ trên địa bàn TPHCM đến đổ trái phép tại khu đất của Sám.

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng đã đổ trái phép lên đến gần 800 tấn, đủ căn cứ khởi tố vụ án về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo Công an TPHCM, việc phát hiện và xử lý vụ việc tiếp tục thể hiện quyết tâm làm sạch, chuyển hóa các địa bàn tiềm ẩn vi phạm về môi trường, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sống và mỹ quan đô thị.

Công an TPHCM khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Nguyễn Dũng

Tiền Phong

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