Lộ diện trụ cầu Mai Lĩnh mới sau gần 1 năm thi công

Sau gần 1 năm triển khai, cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính với nhiều trụ cầu đã hoàn thiện. Công trình dài khoảng 1,03 km, gồm 10 trụ cầu và 4 làn xe cơ giới, được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán ùn tắc kéo dài trên tuyến cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

TIN MỚI Diện mạo cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 sau hơn 9 tháng triển khai. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2022 và điều chỉnh vào đầu năm 2024. Tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027. Sau hơn 9 tháng triển khai, các hạng mục móng và trụ cầu đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều trụ giữa sông Đáy đã hoàn thành phần bê tông, từng bước hình thành diện mạo cây cầu mới. Phía bờ Xuân Mai, nhiều trụ cầu cơ bản đã hoàn thiện kết cấu bê tông. Trong khi đó, các nhà thầu tiếp tục gia công cốt thép, chuẩn bị cho những hạng mục tiếp theo. Tại phía bờ Hà Đông, công tác san nền, xử lý mặt bằng và thi công các trụ còn lại được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ toàn dự án. Cầu Mai Lĩnh mới được xây dựng song song với cầu hiện hữu, phía thượng lưu sông Đáy. Công trình dài khoảng 1,03 km, gồm 10 trụ cầu và mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới. So với cầu Mai Lĩnh hiện nay chỉ có 2 làn xe, cây cầu mới sẽ tăng gấp đôi năng lực lưu thông, góp phần giảm áp lực trên Quốc lộ 6 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với khu vực Tây Bắc. Nhiều năm qua, cầu Mai Lĩnh thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện qua khu vực ngày càng tăng. Nhiều người dân cho biết họ mong cầu Mai Lĩnh mới hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2027 để giảm ùn tắc trên Quốc lộ 6, rút ngắn thời gian đi lại và tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Vị trí thi công dự án trên bản đồ Google maps.