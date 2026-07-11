Nghệ thuật kiến tạo Sky Villas độc bản với riêng tư và gắn kết song hành tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences

Trong những không gian diện tích lớn, bài toán khó nhất không nằm ở việc bổ sung thêm phòng chức năng mà ở cách để nhiều thế hệ có thể cùng tận hưởng sự gắn kết mà vẫn duy trì được nhịp sống riêng của mỗi người. Đây cũng là tư duy thiết kế chủ đạo phía sau bộ sưu tập giới hạn 413 Sky Villas tại dự án hàng hiệu Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences khu vực Long Biên, Hà Nội.

Trên diện tích từ 100m² đến hơn 300m², 100% các căn Sky Villas sở hữu thiết kế thông tầng khoáng đạt - một giải pháp kiến trúc ngày càng được ưa chuộng trong giới thượng lưu, giúp phân tách mạch sinh hoạt theo chiều đứng, giải phóng trọn vẹn về tầm nhìn, mở rộng cảm nhận về không gian, đồng thời tạo nên sự cân bằng hiếm có giữa những "chốn riêng tư dưới mái nhà chung".

Tầng một được kiến tạo như trung tâm kết nối của cả gia đình, nơi phòng khách và bếp liên hoàn mở rộng ra ban công ngập tràn ánh sáng, tạo nên không gian lý tưởng cho những bữa cơm quây quần, những buổi tiếp đãi bạn bè hay những dịp sum họp cuối tuần. Với tỷ lệ tuyệt đối 100% Sky Villas đều sở hữu sân vườn và bể bơi riêng (tổng diện tích cao nhất lên đến 52m², trong đó diện tích bể bơi chiếm 20–30m²), dự án đã đưa những đặc quyền tận hưởng lên mức cao nhất giữa tầng không. Kết hợp với thang máy riêng dẫn thẳng vào từng tư gia với mật độ 1 căn/thang/tầng cùng hệ thống an ninh đa lớp hiện đại, mỗi Sky Villa sẽ trở thành một "ốc đảo" biệt lập, mang đến sự riêng tư tuyệt đối cho mọi thành viên trong gia đình cũng như những sự kiện sum vầy ấm cúng.

100% Sky Villas có sân vườn và bể bơi riêng

Bước lên tầng trên là một thế giới hoàn toàn khác. Không gian của mỗi thành viên được tách biệt tối ưu để đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu làm việc, học tập và nghỉ ngơi riêng tư. Qua hệ kính Low-E kịch trần, từng không gian đều đón trọn ánh sáng tự nhiên với tầm nhìn panorama hướng về khuôn viên xanh mát, hồ Harmony hay sân golf Long Biên, biến mỗi giây phút nghỉ ngơi trở thành một trải nghiệm thị giác đầy cảm hứng.

Thiết kế thông tầng đón trọn ánh mặt trời và gió tự nhiên

Bộ sưu tập Sky Villa gồm các dòng sản phẩm đa dạng 1, 3 và 4 phòng ngủ, không chỉ khác biệt về diện tích mà còn phù hợp với từng chân dung chủ nhân. Sky Villa 1 phòng ngủ (99,64 – 100,54m²) tinh gọn nhưng đầy cá tính, dành cho những chủ nhân trẻ thành đạt mong muốn khẳng định phong cách sống hiện đại và dấu ấn riêng biệt. Thiết kế khoáng đạt mang đến cảm giác rộng thoáng, nơi không gian sinh hoạt chung liền mạch mở ra ban công và bể bơi riêng, kết hợp hoàn hảo với khu nghỉ ngơi tách biệt trên tầng hai.

Trong khi đó, Sky Villa 3 phòng ngủ (164,65 – 242,08m²) cân bằng tinh tế giữa sự gắn kết và riêng tư, lý tưởng cho gia đình trẻ tìm kiếm không gian sống linh hoạt và hài hòa với nhịp sống đương đại. Phòng ngủ master rộng lớn tại tầng một cùng hai phòng ngủ khép kín trên tầng hai tạo nên tổ ấm vừa sum vầy vừa tôn trọng nhu cầu cá nhân của từng thành viên.

Phòng ngủ master diện tích lớn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm dài làm việc

Cuối cùng, Sky Villa 4 phòng ngủ (282,85 – 321,28 m²) mang đến không gian tận hưởng ở cấp độ cao nhất cho gia đình đa thế hệ. Với không gian rộng, thoáng đạt, căn Sky Villa này đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của gia chủ, từ việc bố trí các phòng ngủ riêng cho thế hệ tương lai đến khả năng biến tấu các không gian sinh hoạt chung, thư viện hoặc một góc vui chơi học tập đầy cảm hứng.

Phòng tắm kết hợp nhà vệ sinh được thiết kế như không gian spa thư giãn chuẩn khách sạn cao cấp

Bên cạnh thiết kế tối ưu công năng, các căn Sky Villas tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences còn được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp với vật liệu thượng hạng và nội thất từ những thương hiệu hàng đầu châu Âu, cùng thế giới tiện ích đa tầng: từ tổ hợp thương mại - giải trí xa xỉ tại khối đế, trung tâm spa & wellness trị liệu chuyên sâu cho đến những lối dạo bộ thơ mộng trên tầng mái. Tất cả được bảo chứng bởi dịch vụ quản lý vận hành "One Villa - One Service" theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels.

Được biết, khách hàng mua sản phẩm trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12.5%/năm khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.