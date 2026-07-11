Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2

| | Bất động sản

Dự án thuộc thể loại biệt thự nghỉ dưỡng, là nơi sinh hoạt của gia đình nhỏ và cũng là nơi dùng đón tiếp các vị khách của gia chủ.

Vì vậy khi tiếp cận dự án nhóm thiết kế hi vọng ngoài chức năng thuần túy của một ngôi nhà nghỉ dưỡng, công trình sẽ có đời sống riêng cũng như thể hiện được một phần quan niệm sống của gia chủ.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 1.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 2.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 3.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 4.

Trên khu đất 1200m2 nhóm thiết kế sắp xếp các khối chức năng thành hình chữ nhật khép kín, hồ bơi là trung tâm của ngôi nhà, mặt hồ lăn tăn bởi một cơn gió nhẹ hay lặng thinh như tấm gương phản chiếu mọi thứ, những phiến đá granit đen bóng, lấp lánh do khúc xạ ánh sáng.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 5.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 6.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 7.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 8.

Không gian sinh hoạt chính được bố trí ở trục ngang ngôi nhà, khoảng hiên rộng với hệ mái đua lớn đóng vai trò là không gian chuyển tiếp, kết nối toàn bộ hoạt động chính với hồ bơi- sân vườn. Khối phòng ngủ khách được bố trí trên lầu đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn không tách hẳn tính tương tác, hệ cửa lam xoay linh động điều tiết nắng, bức xạ nhiệt hướng tây, khuyến khích giao tiếp, mặt khác hình thái kiến trúc ngôi nhà cũng chuyển động thay đổi theo thời gian.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 9.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 10.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 11.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 12.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 13.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 14.

Lầu 1 hình thành như một cấu trúc duy nhất, hệ cửa lam gỗ bọc khối kiến trúc kéo dài theo mặt đứng tạo cảm giác thống nhất và vững chãi. Hành lang bên trong liên kết các phòng ngủ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tập, không gian được tiếp diễn tự nhiên tạo nên trải nghiệm thú vị cho các vị khách.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 15.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 16.

Phòng ngủ master được tách rời, có lối tiếp cận riêng biệt và thiết kế tỉ mỉ nhằm tối ưu mọi sinh hoạt cho gia chủ.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 17.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 18.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 19.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 20.

Giao thông ngôi nhà cũng được cân nhắc kĩ lưỡng về cách tiếp cận cho từng không gian, khách sẽ di chuyển theo hành lang chính bên phải, với khoảng cách đủ dài để có một cuộc trò chuyện trước khi vào phòng khách, vị trí này cũng quan sát được gần hết cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Các hệ mái chồng lên nhau dựa trên chênh lệch cao độ hai khối chức năng tạo nên một bước chuyển nhẹ nhàng cho không gian có tính liên kết này.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 21.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 22.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 23.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 24.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 25.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 26.

Vẻ đẹp tinh tế của căn villa 1200m2- Ảnh 27.

Khuất sau hàng Sao đen rợp bóng căn villa ở đó lặng lẽ, bình dị không phô trương. Những vệt nắng chiều vàng ươm đổ dài trên mặt nước, bậc thềm, in lên các mảng tường ngói âm dương rồi kéo dài gần đến chân cầu thang, tiếng nước róc rách tràn từ thành hồ bơi, hồ cá Koi như tiếng mái chèo khua nước tất cả tạo nên một không khí thật thư giãn và dễ trút bỏ mọi phiền muộn cuộc sống khi quay về nhà.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

Từ Khóa:
Nhà đẹp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá chung cư có đỉnh mới trong lúc 16.600 căn đổ bộ thị trường Hà Nội

Giá chung cư có đỉnh mới trong lúc 16.600 căn đổ bộ thị trường Hà Nội Nổi bật

Toàn cảnh 2 khu đất dùng để đối ứng xây cầu Cần Giờ: Nơi 4 mặt tiền cạnh công trường Mê Linh, nơi 2 mặt tiền gần Dinh Độc Lập

Toàn cảnh 2 khu đất dùng để đối ứng xây cầu Cần Giờ: Nơi 4 mặt tiền cạnh công trường Mê Linh, nơi 2 mặt tiền gần Dinh Độc Lập Nổi bật

Cầu hơn 120 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp thế nào?

Cầu hơn 120 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp thế nào?

09:03 , 11/07/2026
Từ nay, người dân xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được tự thiết kế, miễn giấy phép xây dựng

Từ nay, người dân xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được tự thiết kế, miễn giấy phép xây dựng

09:00 , 11/07/2026
Việt Nam đang sở hữu một công trình lập 2 kỷ lục thế giới, nằm ở thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

Việt Nam đang sở hữu một công trình lập 2 kỷ lục thế giới, nằm ở thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

08:56 , 11/07/2026
Bất động sản TPHCM và vùng phụ cận: Sức mua đất nền thấp

Bất động sản TPHCM và vùng phụ cận: Sức mua đất nền thấp

08:28 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên